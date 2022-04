Auswirkungen Ukraine-Krise auf den Ostschweizer Sonnenblumenanbau

Ukraine-Krieg «Was wir jetzt nicht aussäen, das fehlt uns im kommenden Jahr»: Wie sich die Ukraine-Krise auf den Ostschweizer Sonnenblumenanbau auswirkt Während in Deutschland bereits von einem Öl-Engpass wegen der Ukraine-Krise die Rede ist, wird auch in der Schweiz das Thema rund um die Importabhängigkeit heiss diskutiert. Der Bund kündigte bereits an, Bestrebungen vorzunehmen, um die Sonnenblumenölproduktion in der Schweiz anzukurbeln. Doch wie sieht die Situation in der Ostschweiz aus? Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Landwirte gestaltet es sich äusserst schwierig, schnell zu reagieren, um eine mögliche Sonnenblumenöl-Knappheit zu umgehen. Bild: Eddy Risch/Keystone

Während des Beginns der Coronapandemie war es das Hamstern nach WC-Papier. Ist es aufgrund der Ukraine-Krise nun das verzweifelte Einkaufen von Sonnenblumenöl? In Deutschland reihen sich die leeren Ölregale in den Supermärkten aneinander. In der Schweiz spüren die meisten Privatpersonen vom Importproblem noch wenig. Doch der Bund hat reagiert und will den Sonnenblumenanbau und die Ölproduktion ankurbeln. Ostschweizer Bauern und Sonnenblumenölproduzenten erzählen, wie sich die Ukraine-Krise auf ihre Arbeit auswirkt.

Zu den zwölf Kantonen, welche zur nationalen Produktion und Gewinnung von Speiseölen beitragen, gehört auch ein Ostschweizer Kanton: der Thurgau. Gemäss den Angaben des Bundesamtes für Landwirtschaft lag der Produktionsanteil von Ölsaaten zur Speiseölgewinnung im Jahre 2020 im Kanton Thurgau bei sechs Prozent. Zu Ölsaaten gehören etwa Sonnenblumenöl, Rapsöl und Soja. Der Kanton Thurgau liegt somit gleichauf mit dem Kanton Genf und Schaffhausen. Mit 29 Prozent trägt der Kanton Waadt am meisten zur nationalen Ölproduktion bei.

Im Kanton St.Gallen sieht die Ausgangslage anders aus. Laut dem St.Galler Bauernverband werden fast keine Sonnenblumen angepflanzt. Dies hauptsächlich aufgrund klimatischer Bedingungen. Der hohe Niederschlags- und Luftfeuchtigkeitsanteil würde die Sonnenblumenkerne zum Verfaulen bringen. Dies sei zwar im Rheintal weniger das Problem, dort könnte aber der starke Südwind die Pflanzen beschädigen.

Ein zu kurzfristiger Entscheid für einen langen Prozessvorgang

Fredi Schönholzer ist in einem Planungs- und Bauleitungsbüro tätig und betreibt Landwirtschaft als Nebenerwerb. Seit über zehn Jahren baut er auf seiner Ackerfläche im Bezirk Weinfelden Sonnenblumen an. Momentan merke er nichts von der Ukraine-Krise. «Ich wurde informiert, dass der Bund zusätzliche Produzenten sucht», so der Thurgauer. Für ihn würde sich eine Umstellung seiner Fruchtfolge aber schwierig gestalten:

«Ich kann nicht plötzlich 50 Prozent meiner Ackerbaufläche für Sonnenblumen aufgeben.»

Sechs verschiedene Kulturen umfasst seine Fruchtfolge. Neben Sonnenblumen pflanzt er auch Weizen und Mais an. Jedes Jahr wird auf demselben Acker eine andere Kultur gepflanzt, in abwechselnder Reihenfolge. So könnten keine Krankheiten übertragen werden. Auch da spielen die klimatischen Bedingungen eine grosse Rolle. «Wir haben relativ schwere, lehmhaltige Böden, die das Wasser bei sehr trockenen Sommern gut speichern», erklärt Schönholzer. Bei zu durchlässigen Böden wiederum käme die Gefahr auf, dass das Wasser zu schnell durchrinnt und die Sonnenblumen austrocknen. Er fügt hinzu: «Bei uns sind eher nasse Jahre problematisch, weil es viel länger geht, bis die Erde trocknet und man sie vernünftig bearbeiten kann.»

Beim Säen müsse die Bodentemperatur rund fünf Grad Celsius betragen. Nach der Saat dauert es ein bis zwei Wochen, bis die ersten Pflanzen aus dem Boden spriessen. Bis im September würde man sie auf dem Feld gedeihen lassen, bis sie vollständig verblüht sind und die Sonnenblumenkerne einen Feuchtigkeitsanteil von zehn bis zwölf Prozent aufweisen. Erst dann können die Kerne technisch auf sechs bis acht Prozent Feuchtigkeit heruntergetrocknet werden. Nach der Einlagerung und Reinigung können die Kerne zu Öl gepresst werden. Ein langwieriger Prozess, der sich aufwendig und heikel gestaltet. Schönholzer meint:

«Der Entscheid des Bundes ist von mir aus gesehen etwas zu kurzfristig gefällt worden. Die meisten Bauern haben ihre Saat schon geplant.»

Schon gestiegene Ölproduktion aufgrund der Coronapandemie

Christoph Gämperli ist Geschäftsführer des Ölherstellers «St.Galler Öl», welches sich auf die regionale Produktion von kalt gepresstem Öl spezialisiert. Unter anderem stellt die Firma auch Sonnenblumenöl her und verkauft dieses sowohl an Klein- als auch Grossunternehmen. «Solange wir Kapazität haben, läuft bei uns die Ölpresse dauernd», sagt Gämperli. Er verzeichnete in seinem Betrieb eine klare Steigerung der Ölproduktion im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie. Dies aufgrund dessen, dass das regionale Öl während der Coronapandemie zunehmend geschätzt und von Privatpersonen zu Hause in der Küche Verwendung fand. Die Ukraine-Krise habe sich nicht zusätzlich auf die Produktion von «St.Galler Öl» ausgewirkt. «Wir sind ein Nischenplayer und kein Mengenproduzent», erklärt Gämperli.

Nach der Ankündigung des Bundes, die Sonnenblumenfelder auszuweiten, hat das Unternehmen schnell reagiert. Man habe die Produzenten aufgefordert, mehr Sonnenblumen anzubauen, falls dies auch möglich sei. Der Geschäftsführer sagt:

Christoph Gämperli, Geschäftsführer von «St.Galler Öl». Bild: Lisa Jenny

«Was wir jetzt nicht aussäen, das fehlt uns unter Umständen im kommenden Jahr.»

Da das Unternehmen nur regionale Produkte herstellt, könne es diese auch nicht woanders herkriegen. Gämperli ist bezüglich der zu hohen Import-Abhängigkeit der Schweiz von Sonnenblumenöl nicht positiv gestimmt: «Ich wäre nicht zu optimistisch, dass man den Sonnenblumenanteil in der Schweiz so anheben kann, wie man es momentan zu signalisieren bekommt.» Das Problem betreffe aber vor allem die Grossbetriebe. Er ergänzt: «Es zeigt einfach auf, wie vernünftig es ist, dass man einen gewissen Selbstversorgungsgrad an Nahrungsmittel und Ackerland in der Schweiz aufrechterhalten kann.»

Potenzial für mehr Sonnenblumenfelder ist im Thurgau vorhanden Laut Sebastian Menzel, Abteilungsleiter des Thurgauer Landwirtschaftsamtes, betrug die Anbaufläche für Sonnenblumen im Kanton Thurgau im Jahr 2021 rund 358 Hektare. Dies entspricht einem Anteil von 0.7 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (49’422 Hektare) im Kanton. Bezogen auf die offene Ackerfläche (17’573 Hektare) beträgt der Anteil an Sonnenblumen rund zwei Prozent. Derzeit gibt es im Thurgau 168 Landwirtschaftsbetriebe, die Sonnenblumen anbauen. Das Potenzial, mehr Sonnenblumenfelder anzulegen, sei im Thurgau vorhanden. Es sei allerdings stark vom Markt abhängig. Menzel sagt: «Die Rahmenbedingungen für die Thurgauer Landwirte müssen akzeptabel sein, damit sich der Sonnenblumenanbau betriebswirtschaftlich lohnt und rentabel erscheint.» Eine agrarpolitische Möglichkeit zur Förderung bestünde unter anderem in der Erhöhung des Einzelkulturbeitrages für die Sonnenblumen. Laut Menzel beträgt dieser derzeit 700 Franken pro Hektar. Eine Erhöhung dieses Beitrages könnte die Landwirte dazu motivieren, die Anbaufläche zu vergrössern. Die Entscheidung dazu liege aber beim Bundesamt für Landwirtschaft. Im Vergleich zum Jahr 2020 sind die Markterlöse 2021 deutlich angestiegen. Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine geht das Bundesamt für Landwirtschaft davon aus, dass das globale Angebot an Sonnenblumenöl auch nach der Ernte 2022 reduziert sein wird. Die internationalen Marktpreise dürften auf hohem Niveau verharren. Aus Sicht des Bundesamtes besteht daher momentan kein Handlungsbedarf, die Beiträge zu erhöhen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen