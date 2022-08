Geflüchtete aus der Ukraine in der Ostschweiz: Eine Übersicht

Ukraine-Krieg Unsicherheit, Sprachbarriere und Knackpunkt Kinderbetreuung: Wie viele ukrainische Geflüchtete in der Ostschweiz leben und wo sie arbeiten Tausende Geflüchtete aus der Ukraine haben seit Kriegsausbruch Ende Februar in der Schweiz Schutz gefunden. Zwei von vier Ostschweizer Kantone haben mehr Menschen aufgenommen als vorgegeben. Viele ukrainischen Flüchtlinge arbeiten in der Industrie, aber nicht nur. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 08.08.2022, 12.00 Uhr

In Ostschweizer Restaurants arbeiten viele ukrainische Geflüchtete. Bild: Getty

Seit fast einem halben Jahr herrscht in der Ukraine Krieg. Tausende Menschen sind seit Kriegsausbruch Ende Februar vor den russischen Soldaten in die Schweiz geflüchtet. Die Integration und die Arbeitssuche sind für die Flüchtlinge aus der Ukraine aufgrund des Schutzstatus S einfacher als für geflüchtete Menschen aus anderen Staaten. So hat der Bundesrat etwa die Wartefrist von drei Monaten für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit aufgehoben.

Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine haben die Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden inzwischen aufgenommen? Wie viele sind in den Arbeitsprozess integriert? In welchen Berufsfeldern sind sie in erster Linie tätig? Eine Übersicht.

Der Kanton St.Gallen hat gemäss aktuellen Zahlen des Staatssekretariats für Migration bisher insgesamt 3583 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen (Stand 3. August). Das ist nur minim unter dem Soll (3588), das sich durch den Anteil eines Kantons am Total der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ergibt.

Ebenfalls leicht unter der aufzunehmenden Zahl Geflüchteter (114) bewegt sich Appenzell Innerrhoden (112).

Insgesamt 2196 Schutzsuchende aus der Ukraine sind aktuell im Kanton Thurgau untergebracht. Damit liegt der Thurgau über dem Soll von 1973 Flüchtlingen. Ebenfalls mehr Geflüchtete (580) als gefordert (386) hat Appenzell Ausserrhoden aufgenommen.

Landwirtschaft, Gastronomie, oder Industrie

Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Karin Jung ist Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen. «Zurzeit haben 232 Personen aus der Ukraine eine Stelle.» Von den seit Krisenbeginn 250 erteilten Arbeitsbewilligungen für Personen mit Schutzstatus S wurden 18 inzwischen wieder aufgelöst. Im Thurgau wurden gemäss der Informationsbeauftragten Miriam Hetzel inzwischen 247 Arbeitsbewilligungen für Personen mit Status S erteilt. «Zwölf Gesuche wurden abgelehnt, weil der orts- und branchenübliche Lohn nicht eingehalten worden war», so Hetzel.

Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Gemäss Daniel Lehmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit Appenzell Ausserrhoden, hat der Kanton bisher 56 von 57 eingereichten Arbeitgesuchen für Geflüchtete aus der Ukraine bewilligt. «Ein Gesuch ist pendent», sagt er. In Innerrhoden hingegen haben inzwischen 38 Flüchtlinge eine Stelle gefunden. «Drei weitere werden noch im August eine Arbeit beginnen», so die Innerrhoder Asylkoordinatorin Esther Hörnlimann.

Esther Hörnlimann, Asylkoordinatorin Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Die Mehrheit der ukrainischen Geflüchteten in der Ostschweiz arbeitet in der industriellen Produktion, in der Gastronomie oder der Landwirtschaft. Ein Teil ist auch im Bildungsbereich tätig, wie die vier Kantone mitteilen.

Sprachbarriere und ungewisser Kriegsverlauf

Neues Land, neues Umfeld, neues Leben: Bei der Integration der ukrainischen Geflüchteten in den Ostschweizer Arbeitsmarkt gibt es verschiedene Herausforderungen. Karin Jung sagt dazu:

«Nebst der generellen Unsicherheit mit Blick auf den weiteren Verlauf des Konflikts steht die Sprache als grösste Herausforderung im Vordergrund. »

Mangels Sprachkenntnissen und mangels Anerkennung ihrer Ausbildung müssten viele in den meisten Fällen einen Job annehmen, der weder der bisherigen Stellung, Ausbildung noch Erfahrung in der Heimat entspreche, ergänzt Esther Hörnlimann.

Die Verständigung ist gemäss Miriam Hetzel insbesondere dann anspruchsvoll, wenn die Personen mit Schutzstatus S nur Ukrainisch sprechen. In der Regel hätten ukrainische Stellensuchende nur dann eine Chance auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie gewillt seien, Deutsch zu lernen. «Allerdings beobachten wir, dass die Geflüchteten aus der Ukraine in der Regel sehr ehrgeizig sind beim Erlernen der deutschen Sprache», sagt Hetzel. Zur sprachlichen Überbrückung seien Apps hilfreich. Hetzel fügt hinzu:

«Im Informatik- oder Forschungsbereich sind auch Englischkenntnisse zielführend.»

Der Ausserrhoder Daniel Lehmann sagt indes zur Sprachproblematik: «Es finden auch Personen eine Anstellung, welche über keine Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügen.» Er ergänzt:

«Der aktuelle Arbeitskräftemangel zeigt, dass das Sprachproblem gelöst werden kann, wenn die fachlichen Kompetenzen vorhanden sind.»

Knackpunkt Kinderbetreuung

Doch die fehlenden Deutschkenntnisse und der ungewisse Kriegsverlauf sind für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen – vor allem Frauen und Kinder – nicht die einzigen potenziellen Stolpersteine auf dem Weg zur Integration in die Ostschweiz. Für Personen aus der Ukraine sei es ungewohnt, dass die Kinderbetreuung in der Schweiz nicht so gut geregelt sei wie in ihrer Heimat, sagt Hetzel.

Esther Hörnlimann zeichnet ein ähnliches Bild. Sie sagt:

«Es ist eine weitere Herausforderung, dass sie sich zumeist gewöhnt waren, dass beide Elternteile berufstätig und die Kinder fremdbetreut sind.»

Denn:

«Diese Möglichkeiten sind hier nicht im gleichen Ausmasse und vor allem nicht gleich günstig gegeben.»

Dies erfordere mehr Koordination und Absprache bei der Kinderbetreuung und Arbeitseinteilung, sagt die Innerrhoder Asylkoordinatorin.

