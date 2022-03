Erste ukrainische Flüchtlingskinder in St.Gallen eingeschult

Ukraine-Krieg «Gemessen am Schrecken in der Ukraine, ist dies eine zu bewältigende Aufgabe»: Erste ukrainische Flüchtlingskinder werden in St.Gallen diese Woche eingeschult Die Stadt St.Gallen integriert diese Woche erste Flüchtlingskinder aus der Ukraine in den Regelunterricht, in Rorschach sind bereits erste Anfragen eingegangen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl bald steigen wird. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine werden in der Stadt St.Gallen eingeschult. Die Zahl wird voraussichtlich bald ansteigen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nach Angaben des UNO-Migrationsbüros sind bereits mehr als 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Und es könnten längerfristig bis zu 15 Millionen werden, schätzt das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. In der Schweiz haben sich bis am Freitag 2111 Personen aus der Ukraine registrieren lassen, wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter an einer Pressekonferenz mitteilte. Allein am Donnerstag waren gemäss dem St.Galler Sicherheitsdirektor Fredy Fässler 750 Ukrainerinnen und Ukrainer in Buchs über die Grenze gekommen. Die allermeisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Viele Kinder im schulpflichtigen Alter.

Die ersten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine werden schon diese Woche eingeschult, wie Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik der Stadt St.Gallen bestätigt.

Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik der Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Aktuell sind es noch Einzelfälle – ungefähr zehn Kinder – und diese werden in die normalen Regelklassen integriert. Doch es ist davon auszugehen, dass die Zahl steigen wird.»

Man sei mit den relevanten Stellen im Austausch und versuche, entsprechend vorbereitet zu sein, wenn dieser Fall eintrete.

Man habe letzte Woche vom kantonalen Volksschulamt die Empfehlung erhalten, mit der Einschulung von Flüchtlingskindern aus der Ukraine noch zu warten. Doch nun seien erste konkrete Anfragen von Eltern gekommen, ihre Kinder einzuschulen. «Wir haben gemerkt, wie sehr diese Menschen sich wünschen, möglichst schnell wieder eine Perspektive und eine Struktur in ihrem Alltag zu haben. Da kann die Schule einen wesentlichen Beitrag leisten», sagt Annen. So haben man entschieden, die Kinder in Absprache mit dem Kanton einzuschulen. Der Entscheid liege letztlich bei den Schulträgern, was in den meisten Fällen die Gemeinden seien.

Amt für Volksschule möchte sich noch nicht äussern

Auf Anfrage schreibt die Kommunikationsstelle des Kantons, dass das St.Galler Amt für Volksschule noch mit den Abklärungen zu diesem Thema beschäftigt sei, weswegen man aktuell noch keine konkreten Aussagen machen könne.

Guido Etterlin, Schulratspräsident von Rorschach und St.Galler SP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Dazu sagt Guido Etterlin, SP-Kantonsrat und Schulratspräsident von Rorschach: «Es ist schon erstaunlich, dass der Kanton noch mit Abklärungen beschäftigt ist, während die Kinder bereits da sind.» Auch wenn das kantonale Bildungsdepartement noch zurückhaltend sei, mache Etterlin sich keine Sorgen.

«Wir verfügen in Rorschach über langjährige Erfahrung mit Kindern, die hier landen und kein Deutsch können.»

Man habe ein bis zwei Integrationsklassen mit ausreichend Kapazitäten, geführt von sehr erfahrenen Lehrpersonen. Bisher hat Etterlin nur eine Anfrage für eine Einschulung erhalten, doch er geht davon aus, dass es bald mehr werden.

Thurgau stellt Schulen auf zunehmende Anzahl Kinder aus der Ukraine

Auch in einem aktuellen Rundschreiben des Thurgauer Amts für Volksschule werden die Schulen auf ukrainische Flüchtlingskinder vorbereitet. Es sei davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Zahl von Flüchtlingen in die Schweiz ansteigen werde, heisst es im Schreiben. «Viele der Flüchtlinge dürften Kinder im schulpflichtigen Alter sein, deren Beschulung in der Schweiz auf eine sinnvolle Art und Weise sichergestellt werden muss.» So war nach zwei Jahren Coronapandemie eigentlich geplant, die Taskforce Corona beim Amt für Volksschule aufzuheben, doch nun müssen sich die gleichen Leute voraussichtlich bald als Taskforce Ukraine treffen, wie die Thurgauer Zeitung berichtete.

Kurzfristig werden die Integrationsklassen in Rorschach ausreichen, ist sich Etterlin sicher. Doch was würde bei einer starken Zunahme der Flüchtlingszahlen passieren, wie sie anhand der Schätzungen des UNHCR nicht auszuschliessen sind?

Man habe sich bereits mit den grösseren Schulen in der Region abgesprochen und zudem finde am Dienstag eine Konferenz der Schulleitungen statt, sagt Etterlin. Es gelte nun zu klären, wie man sich in so einem Fall gegenseitig unterstützen könne.

Doch entscheidend sei laut Etterlin vor allem, wie lange sich der Krieg in die Länge ziehe. Er finde es richtig, dass der Bundesrat den Status S für Flüchtende aus der Ukraine aktiviert habe. Doch der Status sehe nicht vor, dass die geflüchteten Personen integriert würden, sondern basiere auf der Hoffnung, dass der Konflikt bald ein Ende finde.

«Sollte dieser aber länger dauern – mehrere Monate oder gar Jahre – muss man längerfristige Lösungen finden.»

Traumata und fehlende Deutschkenntnisse

Zunächst seien sicherlich die fehlenden Deutschkenntnisse eine Herausforderung, sagt Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen Martin Annen. Doch es handle sich hierbei auch um Kinder mit Flucht- und Kriegserfahrung, die womöglich sehr traumatische Dinge erlebt hätten. Zudem sei mit der Aufnahme in den Unterricht auch eine gewisse Unsicherheit verbunden, was die nahe Zukunft bringen werde. Dennoch:

«Gemessen an der Tragik und dem Schrecken, die in der Ukraine walten, ist dies eine zu bewältigende Aufgabe und ein Beitrag, den wir auf unserer Ebene leisten können.»

Guido Etterlin teilt Annens Einschätzung und fügt hinzu, dass gerade die Traumata, die die Kinder möglicherweise erlebt hätten, ein Sorgenthema seien. Denn die Flüchtlingskinder, die bisher in St.Galler Schulen aufgenommen wurden, seien über die Bundessasylzentren zugeteilt worden. Dementsprechend waren medizinische und allenfalls psychologische Abklärungen bereits erfolgt und die entsprechende Unterstützung aufgegleist, wenn die Kinder den Unterricht antraten. Das sei diesmal anders, sagt Etterlin. Da die Kinder über den Status S verfügten, kämen sie direkt in die Schule, ohne die entsprechende Vorarbeit der Bundesasylzentren.

HSG überprüft Gaststudium für ukrainische Flüchtlinge

Nicht nur die St.Galler Volksschulen bereiten sich auf die Ankunft von Flüchtenden aus der Ukraine vor. Zwar seien noch keine Flüchtlinge aus der Ukraine an der Universität St.Gallen (HSG) eingeschrieben, wie diese auf Anfrage schreibt, aber man stehe aktuell mit Swissuniversities, der Schweizerischen Rektorenkonferenz und anderen Institutionen in Kontakt, um das Vorgehen bezüglich der Zulassung von Flüchtlingen schweizweit abzustimmen. Zudem werde die Möglichkeit überprüft, ein Gaststudium anbieten zu können.

Als Mitglied des internationalen Netzwerks akademischer Einrichtungen Scholars at Risk, das sich für die Verteidigung der akademischen Freiheit einsetzt, unterstütze die HSG ausserdem die akademischen Aktivitäten von Dozierenden.

«Ein wichtiger Hebel zur Unterstützung ist auch die rasche Ausschreibung von offenen akademischen Positionen samt entsprechender Finanzierung für Mitglieder der ukrainischen Akademia über das Netzwerk #ScienceForUkraine.»

Das Center for Governance and Culture an der HSG finanziert zudem kurzfristig zwei Stipendien für ukrainische Wissenschafterinnen und Wissenschafter mit ihren Familien am New Europe College in Bukarest.

