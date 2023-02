Ein Jahr Ukraine-Krieg: Geflüchtete in der Ostschweiz erzählen

Ukraine-Krieg Ein Jahr nach dem russischen Angriff: Ukrainische Geflüchtete in der Ostschweiz erzählen Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Millionen von Menschen suchten seither Schutz auf der ganzen Welt. Auch in der Ostschweiz. Wir haben mit Geflüchteten aus dem Toggenburg, dem Appenzellerland, und dem Thurgau gesprochen. Rossella Blattmann, Elina Zingg und Manuel Nagel Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wladimir Malinovski (17) flüchtete mit seiner Mutter vom Schwarzen Meer ins Toggenburg. Bild: Ralph Ribi

«Ich habe geschlafen und meine Mutter musste mich wecken», sagt Wladimir Malinovski. Der 17-Jährige aus Odessa sitzt an einem Tisch in der Stube einer kleinen Wohnung, wo er mit seiner Mutter Tetiana Malinovska und drei weiteren ukrainischen Geflüchteten zusammenlebt. Auch nach einem Jahr sind bei Wladimir Malinovski die Erinnerungen an den 24. Februar noch deutlich präsent. Mutter und Sohn suchten zunächst Schutz bei den Grosseltern in Rumänien. Von dort aus ging es mit dem Zug in die Schweiz. Seit März des vergangenen Jahres leben sie in Ebnat-Kappel. Er habe gedacht, dass nach ein paar Tagen alles wieder vorbei sei. Doch es sollte anders kommen. Der Krieg Russlands gegen die ganze Ukraine ist noch nicht vorbei. «Ich hätte nie gedacht, dass es so lange geht», sagt Wladimir Malinovski.

Bild: Ralph Ribi

Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv. An den Wänden des Schlafzimmers, das sich der Jugendliche mit seiner Mutter teilt, hängen bunte Spickzettel, fein säuberlich von Hand geschrieben. Tabellen mit Verben und Sprichwörtern. Auf Deutsch, manchmal mit ukrainischer Übersetzung. In der Ukraine besuchte der Teenager die 10. Klasse, daneben arbeitete er als Mechaniker in einer Autowerkstatt. Hier in der Schweiz besteht sein Alltag vor allem aus verschiedenen Kursen. In der Freizeit lernt er via Computer programmieren, spielt Basketball, oder liest japanische Comics – auf Deutsch. «Mangas habe ich sehr gern», sagt Malinovski, und greift sich ein Buch. «Zurück in die Ukraine? Ja, irgendwann einmal. Aber nicht jetzt», sagt er. «Zu gefährlich.»

Auf dem Stubentisch steht eine Vase mit weissen, welkenden Rosen. Tetiana Malinovska bringt heissen, süssen Tee. Die Hoffnung auf Frieden in der Heimat ist bei Mutter und Sohn klein. Als der Name Putins fällt, schüttelt der sonst zurückhaltende Teenager entschlossen den Kopf. Er könne Putin nicht mehr sehen und verfolge auch keine Nachrichten mehr. «Ich war sehr traurig, als ich vor einem Jahr meine Heimat und meine Freunde plötzlich verlassen musste», sagt Wladimir Malinovski. Inzwischen gehe es ihm besser und er habe hier in Ebnat-Kappel neue Freunde, sowohl aus der Ukraine als auch der Schweiz, gefunden. «Ich habe keine Zeit mehr, traurig zu sein», sagt er. (bro)

Iryna Rudkovski wohnt mit ihrem Mann Oleksandr und ihren zehn Pflegekindern in Rehetobel. Bild: Andrea Stalder

«Die Kinder konnten nicht viel dabeihaben, ihre Hände mussten frei sein. Sie sollten einander halten, damit niemand verloren geht», erzählt Iryna Rudkovski von ihrer Flucht aus der Ukraine. Vergangenen März sind sie während einer acht Tage langen Reise zu sechzehnt geflüchtet. Nun wohnen sie im Appenzellerland.

In einem grossen Haus inmitten von Rehetobel, dort leben Rudkovski und ihre Familie nun. Sie begrüsst an der Tür zu ihrem Haus, kurz darauf kommt die Übersetzerin sowie ihr Betreuer dazu. Im gemütlich eingerichteten Wohnzimmer sagt Rudkovski: «Als wir hier ankamen, hatten wir unsere Koffer immer unter dem Bett, falls wir bald wieder hätten gehen können.» Doch sie hätten gemerkt, «dass der Krieg nicht so bald vorbei sein würde».

Insbesondere für ihre zehn Kinder sei es wichtig gewesen, ein normales Leben aufzubauen. «Sie besuchen hier Schulen und die älteren sind motiviert, eine Lehre zu finden», sagt Rudkovski. Auch sie und ihr Mann besuchen Deutschkurse und fühlen sich integriert. «Kultur und Bräuche sind speziell, Verkleidungen an der Fasnacht finde ich beispielsweise sehr amüsant. Etwas, was mir eher Mühe bereitet, ist das Abfalltrennen», meint sie und muss lachen.

In der Ukraine hat die Familie in Poltawa neben einem Militärflughafen gewohnt. Dementsprechend gross war die Angst, als dieser zerbombt wurde. «Wir konnten nicht glauben, dass in der heutigen Zeit noch so ein Krieg ausbrechen würde», sagt Rudkovski. «Wir haben einen Mann mit einem Bus gefunden, der uns bis an die Westgrenze brachte. Damals war noch meine leibliche Tochter mit ihren Kindern dabei», erzählt Rudkovski und bekommt Tränen. «Sie sind nun wieder zurückgereist, da ihr Mann dort ist.» Sie vermisse ihre biologische Tochter wie auch ihren Sohn, welcher in der Armee ist. «Ich bin sehr besorgt und mein Herz tut weh.»

Eine Rückkehr sei momentan nicht möglich: «Die Verantwortung wegen der Kinder ist zu gross», sagt Rudkovski, ihr Mann nickt zustimmend, «eine Rückkehr ist nur möglich mit Frieden». Taschentücher werden verteilt. «Dass unsere Kinder sicher sind, ist das Wichtigste. Wir glauben daran, dass die Ukraine gewinnen wird», sagt Rudkovski. «Unser Land ist nicht aggressiv, aber wir müssen uns schützen.» (elz)

Maksim und Anna Tubolets, flankiert von Sohn Timur und Tochter Nastja, in der Altstadt von Arbon. Bild: Manuel Nagel

«Zu Hause hat man mich komisch angeschaut, wenn ich den Karton separat entsorgt habe», sagt Maksim Tubolets und lacht. Gewisse Dinge kommen ihm in der Schweiz vertrauter vor als in seiner Heimatstadt Sumy, nur 20 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt.

Mehr als ein Jahr ist Maksim nicht mehr dort gewesen. Eineinhalb Wochen vor der russischen Invasion sass er am Valentinstag mit seiner Frau Anna in einem Restaurant und das Gespräch war alles andere als romantisch. Alles drehte sich um einen möglichen Krieg. So beschlossen sie mit zwei befreundeten Paaren spontan, im Westen der Ukraine eine Woche Ferien zu machen.

Anna, Maksim, Timur und Nastja fühlen sich wohl in Arbon. Bild: Manuel Nagel

Eigentlich wollten die Familien am 24. Februar wieder zurück nach Sumy, doch als der Krieg ausbrach, fuhr Maksim Anna und ihre beiden Kinder über die Grenze nach Ungarn – und war hin- und hergerissen. Er wollte zurück, doch Anna bat ihn, die Familie nicht zu verlassen. Maksim sagt:

«Hätten wir keine Kinder, wäre ich jetzt nicht hier im Oberthurgau.»

Sohn Timur (8) und Tochter Nastja (13) sind auch der Grund, weshalb Familie Tubolets sich entschloss zu fliehen. Maksim und Anna erzählen am Küchentisch, dass sie gerne wieder zurück nach Sumy möchten, wo sie sich verliebten, wo auch ihre Eltern leben. Timur hört das Gespräch mit und ruft laut «Njet!». Auch Nastja wolle nicht mehr zurück, sagt Mutter Anna, und ihr Mann meint:

«Ich hätte keine ruhige Minute mehr, würden meine Kinder draussen spielen, wo nun alles vermint ist und es wohl auch viele Jahre nach dem Krieg noch sein wird.»

Natürlich hoffe er auf ein schnelles Kriegsende – aber wirklich daran glauben, das tut er nicht.

Maksim fand eine Stelle als Monteur von Solarpanels, Anna arbeitet als Klassenassistenz an der Primarschule Romanshorn. Anfang August zog die Familie in eine Wohnung und hat seither auch keinen Franken Unterstützung mehr vom Staat bezogen, wie Anna betont. Das Geld sei knapp, aber sie kämen aus eigener Kraft über die Runden.

Für Maksim ist es schwierig. Er wird angefeindet, da er seine Liebsten über alles stellt. Anna sagt, ohne Mann an ihrer Seite würde es der Familie nicht so gut gehen. Er fühlt sich verpflichtet, das Vaterland zu verteidigen, doch Maksims Liebe zu seiner Frau und den Kindern ist stärker. (man)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen