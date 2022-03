Wie der lange Arm des Kremls Familien zerstört

Ukraine-Krieg «Du hast deine Wahrheit und wir haben unsere»: Wie der lange Arm des Kremls einen Keil in das Familienleben einer Russin in der Ostschweiz treibt Eine aus Russland stammende St.Gallerin verfolgt mit Schrecken, wie Putins Streitkräfte die ukrainische Zivilbevölkerung bombardieren. Währenddessen sitzen ihre Eltern in Russland und werfen ihr vor, verblendet zu sein. Sie sagen: «Es ist höchste Zeit, dass wir die Nazis endlich aus der Ukraine vertreiben.» Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Blick auf einen Geschenkeladen in Moskau, nach der Entscheidung westlicher Unternehmen, ihre Aktivitäten in Russland einzustellen, 9. März 2022. Bild: Agency/Anadolu

Als am Morgen des 24. Februars Panzer über den Bildschirm in ihrer Wohnung rollen, hält Sofja Bachmann es zunächst nicht für möglich. Ein Invasionskrieg? Heute – und ausgerechnet in Europa?

Sie ruft von ihrer Wohnung in St.Gallen ihre Schwester in Russland an. Diese ist ebenso entsetzt. Kurz tauschen sie sich über die Unrechtmässigkeit des Krieges sowie ihren Zorn auf Wladimir Putin und seine Politik aus. Dann erkundigt sich Bachmann nach den Eltern, die in der gleichen Stadt leben wie die Schwester. Die überraschende Antwort: «Wir haben uns gestritten. Unsere Eltern sind der Ansicht, dass Putin das Richtige tut.»

Sofja Bachmann heisst in Wirklichkeit anders. Sie möchte ihren Namen nicht in diesem Artikel lesen und selbst zu einer Aufzeichnung des Gesprächs hat sie nur unter der Bedingung zugestimmt, dass ihr echter Name währenddessen nicht erwähnt werde. Sie will weiterhin ihre Familie besuchen können. Denjenigen, die «Unwahrheiten verbreiten», blühten in Russland schwere Strafen, sagt Bachmann mit einem humorlosen Lächeln. Und so reicht der lange Arm des Kremls bis in ein gewöhnliches Gespräch in der St.Galler Innenstadt.

«Es war aussichtslos»

Bachmann wuchs in einer mittelgrossen Stadt im äussersten Osten Russlands auf, nahe der chinesischen Grenze. Sie studierte dort Germanistik und kam Anfang der 2000er-Jahre für ein Austauschjahr in die Schweiz, wo sie ihren Ehemann kennenlernte, von dem die heute 43-Jährige zwei Kinder und ihren Schweizer Nachnamen hat.

Trotz Warnung nimmt Bachmann nach dem Gespräch mit ihrer Schwester den Hörer in die Hand und ruft ihre Eltern an. Es sei alles wunderbar, sagen sie:

«Es ist höchste Zeit, dass wir die Nazis endlich aus der Ukraine vertreiben.»

Es folgt ein langes Streitgespräch. Irgendwann legen die Eltern einfach auf, nur um einige Stunden später zurückzurufen und eine Liste neuer Argumente herunterzuleiern. Sie wiederholten selbst die abstrusesten Behauptungen des Kremls, sagt ihre Tochter, die sich gleichzeitig den Vorwurf anhören muss, sich von den Lügen der westlichen Medien verblenden zu lassen. Sie würden schliesslich im Fernsehen mit eigenen Augen sehen, was in der Ukraine passiere.

Irgendwann habe sie aufgegeben, sagt Bachmann, und man habe sich geeinigt, das Thema nicht mehr anzusprechen. «Du hast deine Wahrheit und wir haben unsere», sagten ihre Eltern zu ihr. Bis heute haben Bachmann und ihre Eltern kein Wort mehr über den Krieg in der Ukraine verloren. Dies sei der Preis für den Frieden.

Dass die russische Desinformationskampagne über den Ukraine-Krieg in der russischen Diaspora zu einem tiefen Graben innerhalb der Familie führt, ist kein Einzelfall. Misha Katsurin, ein junger in Kiew lebender Restaurantbetreiber, hat die Website «Papa, glaub mir» ins Leben gerufen, nachdem sein Vater sich weigerte, ihm zu glauben, dass die russische Armee einen Invasionskrieg gegen die Ukraine führt. Auf seiner Website sammelt Katsurin Tipps, wie Menschen mit Verwandten in Russland über den Krieg sprechen können. Er spricht im «Spiegel» von elf Millionen Angehörigen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Russland leben. Die meisten von ihnen würden das Narrativ des Kremls unterstützen.

Bachmann hätte niemals gedacht, dass auch ihre Eltern dazugehören würden. Sie seien immer regierungskritisch eingestellt gewesen – auch gegenüber Putin. Doch in diesem Krieg glaubten sie alles, was im russischen Fernsehen liefe. Bachmann sagt, ihre Eltern hätten die Sprache des staatlichen Fernsehens komplett übernommen: Es ginge bei dem Krieg darum, die «Diktatur der Neonazis» zu stürzen und die ukrainische Bevölkerung zu «befreien», während der Westen nur «Hass sähe zwischen eigentlich verbrüderten Völkern».

Eine andere Generation

Bachmanns Eltern und Schwester wohnen seit einigen Jahren in einer Grossstadt mit über einer Million Einwohnern, unweit der Küste des Schwarzen Meers. Die Schwester und ihr Mann seien Putin gegenüber sehr kritisch, sagt Bachmann. Sie informierten sich über verschiedene Quellen, primär die wenigen unabhängigen Medien, die in Russland noch existierten sowie ausländische Kanäle. Diese Möglichkeit würde theoretisch auch den Eltern offenstehen. Doch warum nutzen diese sie nicht?

«Das ist eine andere Generation.» Bachmann sagt, ihre Eltern seien Nachkriegskinder und hätten ein schweres Leben hinter sich. Sie sei ebenfalls in der Sowjetunion geboren und aufgewachsen, wobei ihr durchaus auch positive Werte vermittelt worden seien. Doch sie sagt, «zu Zeiten der Sowjetunion gab es nur die kommunistische Partei und dieser galt es zu glauben. Die Partei war die Religion». Diese Staatstreue sei gerade bei der älteren Generation tief verankert.

Ihre Generation hingegen hätte bereits die Wahl gehabt. Die «etwas Wacheren» hätten, sobald die Möglichkeit bestand, ihre Informationen auch ausserhalb der Staatskanäle bezogen. Allerdings täten dies bis heute bei weitem nicht alle. Insbesondere in den weniger gebildeten Schichten würde die Staatspropaganda nach wie vor gut greifen.

58 Journalisten seit 1992 getötet

Ausserdem sei der Wandel nicht von heute auf morgen passiert, sagt Bachmann, sondern habe sich über 20 Jahre hingezogen. Gleichzeitig habe Putin die Schrauben immer fester angezogen. Zeitungen und Radiosender seien nach und nach verschwunden, wirklich unabhängig sei kaum noch ein Medium. In der Tat belegte Russland 2021 im häufig zitierten Index der Pressefreiheit von Reportern ohne Grenzen Platz 150 – von 170. Zudem leben Journalisten in Russland gefährlich. Seit 1992 wurden gemäss dem Committee to Protect Journalists 58 getötet und 14 inhaftiert. Von sieben weiteren fehlt jede Spur.

Nach dem Überfall auf die Ukraine verschärfte Russland das Mediengesetz erneut und stellte die «öffentliche Verbreitung absichtlich falscher Informationen über die Benutzung der Streitkräfte der Russischen Föderation» unter Strafe. Zahlreiche ausländische Medien zogen in der Folge ihre Korrespondenten aus Russland ab, aus Angst, sie könnten festgenommen werden – darunter auch das SRF.

Nicht nur ausländische Journalisten verlassen derzeit das Land. Zehntausende vor allem junge, gut ausgebildete Menschen kehren ihrer Heimat den Rücken. Für Bachmann keine Überraschung:

«Für normale Menschen, die noch denken können, ist es unmöglich geworden, in Russland zu leben.»

Das grösste Problem sei für die meisten nicht einmal die mangelnde Meinungsfreiheit, sondern dass Kinder vom Staat zu «Patrioten» erzogen würden. Insbesondere im Geschichtsunterricht würde eine Version der Geschichte propagiert, welche die Handlungen des Regimes legitimieren soll, sagt Bachmann. Sie stützt sich dabei unter anderem auf Erzählungen ihrer Schwester, die einen elfjährigen Sohn hat, der in Russland zur Schule geht.

Minderjährige stürmen Berliner Reichstag

Bachmann sagt:

«Die Kinder werden zu Patrioten erzogen, die für ihre Regierung zu sterben bereit sind, obwohl sie nicht einmal verstehen, wofür.»

Sie spielt dabei auf die in Russland weitverbreiteten paramilitärischen Jugendorganisationen an. Die wichtigste unter ihnen ist die russische Jugendarmee Junarmija, welche 2020 nach eigenen Angaben bereits 600’000 Mitglieder von acht bis 18 Jahren zählte.

Kadetten der Junarmija marschieren in Formation während einer Generalprobe für die Militärparade anlässlich des 75. Jahrestags des Sieges über Nazi-Deutschland. Bild: Nurphoto/NurPhoto

Junarmija wurde 2016 von Verteidigungsminister Sergej Schoigu persönlich ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Bereitschaft und den Willen zum Dienst bereits in der Kindheit und Jugend zu wecken, «um junge Menschen dazu zu bringen, Russland mit der Waffe in der Hand zu verteidigen». Nebst zahlreichen Aktivitäten, die Kinder und Jugendliche mit der russischen Kriegsführung vertraut machen sollen, betreibt die Junarmija den Park Patriot; eine Art Militär-Disneyland, wo minderjährige Freizeitsoldaten unter anderem ein Modell des Berliner Reichstags stürmen können.

«Der Westen ist immer schuld»

Sofja Bachmann möchte nicht mehr zurück nach Russland ziehen. Doch sie will trotz allem weiterhin ihre gesundheitlich angeschlagenen Eltern besuchen und ihren Kindern ihr Heimatland zeigen. Sie selbst fühle sich in der Schweiz sehr wohl. Auch jetzt, weder sie noch ihre Kinder würden wegen ihrer russischen Herkunft angefeindet.

Aus der Heimat hingegen hört sie von ihrer Schwester, dass sich der Krieg und die damit zusammenhängenden Sanktionen langsam im Alltag bemerkbar machen. Die Preise würden steigen – auch jene der Grundnahrungsmittel.

Ob der durch die Sanktionen möglicherweise sinkende Lebensstandard ihre Eltern umstimmen könnte?

«Nein», sagt Bachmann, ohne zu zögern. «Der Westen ist immer schuld.»

