Grüne will Gasboykott, SVP immerhin verschärfte Finanzsanktionen

Zur Sache «Schockierende Massaker»: Diese Sanktionen gegen Russland fordern SVP-Mann Strupler und die Grüne Ryser in der Debatte In der TVO-Talksendung «Zur Sache» nahmen die St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne) und der Thurgauer Nationalrat Manuel Strupler (SVP) Stellung zu härteren Sanktionen wegen der Kriegsgräuel von Butscha. Dabei blieben sie weitgehend auf Parteilinie: Vom Boykott von russischem Gas und Öl, wie ihn Ryser fordert, hält Strupler wenig. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 06.04.2022, 19.41 Uhr

Gruppenbild vor dem kontroversen TVO-Talk zu verschärften Sanktionen: Franziska Ryser (Grüne), Moderator Stefan Schmid, Manuel Strupler (SVP). Bild: Tobias Garcia

Die Schweizer Politik ringt um ihre Rolle zwischen Neutralität und klarer Haltung gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine, der angesichts der Gräuel von Butscha immer abscheulichere Züge annimmt. Nachdem sich in der EU härtere Wirtschaftssanktionen und erstmals ein Teilembargo gegen russische Energie abzeichnet, steht auch die Schweiz in der Pflicht. Welche Sanktionen nötig und wirksam sind, bleibt allerdings umstritten, wie der TVO-Talk «Zur Sache» am Mittwoch belegte.

In der von Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid moderierten Diskussion verurteilen die St.Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser und der Thurgauer SVP-Nationalrat Manuel Strupler gleichermassen das «schockierende Massaker». Und beide sind sich einig, dass die getroffenen Finanzsanktionen gegen Kreml-nahe Personen effektiver umgesetzt und «punktuell nachgeschärft» (Strupler) werden müssten. Um die komplexen Finanzstrukturen zu entschlüsseln, brauche es eine Taskforce mit Experten, fordert Ryser und erwartet von der SVP Unterstützung - Strupler signalisiert keinen Widerspruch.

Finanz- und Rohstoffhandelsplatz versus Neutralität

Die Schweiz müsse als Finanz- und weltweit grösster Rohstoffhandelsplatz die Wirtschaftssanktionen im Energiebereich verschärfen, meint die grüne Nationalrätin - mit einem Importstopp von russischem Gas und Öl. «Das ist unser Instrument, um klarzumachen, dass wir mit dem Krieg nicht einverstanden sind.» Statt ständig hinten anzustehen, müsse die Schweiz für einmal vorausgehen, sagt Ryser.

Mit Sanktionen werde die Schweiz zur «Kriegspartei», statt mittels ihrer Neutralität «am Verhandlungstisch zu bleiben», entgegnet der SVP-Nationalrat. Prompt könne sich «Erdogan als Friedensengel aufspielen». Auf Nachfrage von Moderator Schmid, ob er wie SVP-Präsident Chiesa der Meinung sei, Bundespräsident Cassis habe «die Neutralität zerstört», antwortet Strupler klar: «Ja, das hat er. Oder sehr stark angeritzt.»

In der Kritik am Bundesrat, die aus anderen Gründen, nämlich wegen der zögerlichen Haltung, auch die grüne Politikerin äussert («keine Glanzfigur gemacht»), bleibt der Thurgauer SVP-Vertreter auf Parteilinie. Doch in die Ecke der «Putin-Versteher» in seiner Fraktion lässt er sich nicht drängen und nimmt im Fall Buschta klar Stellung: «Das Massaker ist Völkermord, das gehört nach Den Haag.»

Energiesanktionen treffen die Bevölkerung beider Länder

Wirtschaftsanktionen lehnt Strupler ab, weil sie nicht nur Putin und seine Gefolgsleute in der Elite träfen, sondern die kleinen Leute. «Es betrifft auch die Lebensmittel und die Renten, wir können nicht die ganze Bevölkerung in Geiselhaft nehmen!» Das wisse er von seiner ukrainischen Tante mit guten Kontakten nach Russland.

Die russische Bevölkerung müsse merken, dass der Krieg nicht rechtens sei, entgegnet Ryser, obwohl die jahrelange «Propagandamaschine» zugegeben wenig Hoffnung auf breiten Protest verspreche. Was die hiesige Bevölkerung betrifft, ist die grüne Nationalrätin aufgrund der «grandiosen Solidarität» gegenüber den Flüchtlingen überzeugt, dass sie «einen weiteren Schritt mittragen» werde. Will heissen steigende Heizungs- und Benzinkosten, die «jeden im Portemonnaie treffen», wie Strupler sagt. Zu bedenken gibt der Gartenbauunternehmer, dass letztlich «die Schwächsten» bezahlten - mit Blick auf verteuerte Düngerexporte sei auch die Welternährung betroffen.

Ein Gasembargo hätte 2 Prozent weniger Wachstum und Kosten von rund 15 Milliarden Franken zur Folge. Die Schweiz könne dies verkraften und Härtefälle wie bei den Prämienverbilligungen abfedern, schlägt Maschinenbauingenieurin Ryser vor. Um die gewünschte Unabhängigkeit von Gas, Öl und Kohle zu forcieren, müsse noch mehr Energie in erneuerbare Energien wie Solarpanels gesteckt werden. Selber könne er dank Schnitzelheizungen und Photovoltaik «gut ohne Gas leben», meint Strupler, doch wehre sich die SVP gegen eine «Verbotspolitik». Und wenn statt russischer Energie nun in den USA vermehrt Schiefergas gewonnen und in Deutschland Kohlenmeiler aktiviert werden müssten, sei «die Natur der Verliererin». Hinweise auf eine kriegsbedingt weitreichende Diskussion, die erst in Ansätzen eröffnet worden ist.

