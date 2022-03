Ukraine-Krieg «Das hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen»: Ostschweiz zeigt Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen 100’000 Franken aus dem Thurgau, 50’000 Franken aus St.Gallen und ein noch ungewisser Betrag aus Appenzell Ausserrhoden: Ostschweizer Kantone sprechen Gelder für humanitäre Soforthilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Die St.Galler Bevölkerung trägt bei einer Spendenaktion über 220 Paletten an Hilfsgütern zusammen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 01.03.2022, 19.35 Uhr

Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge: Mitarbeiter des Zivilschutzes helfen an der Sammelstelle an der Mingerstrasse in St.Gallen einer Frau dabei, die Gespendeten Güter ins Lager zu bringen. Bild: Ralph Ribi

Die Ostschweizer Kantone zeigen sich solidarisch mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau teilte am Dienstagmorgen seinen Beschluss mit, der Stiftung Glückskette für die humanitäre Soforthilfe im Ukraine-Krieg einen Beitrag von 100’000 Franken aus dem Lotteriefonds zu sprechen. Auch für die Aufnahme von Flüchtlingen bereite sich der Kanton in Zusammenarbeit mit dem Bund vor.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schrieb am Nachmittag, er verurteile die kriegerische Aggression von Russland gegen die Ukraine scharf und würde «in Kürze Mittel zur Soforthilfe zur Verfügung stellen, um die humanitäre Notlage der Zivilbevölkerung zu lindern.» Ebenso seien Vorbereitungen im Gange, um Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufnehmen zu können.

Der Kanton St.Gallen hat 50’000 Franken gesprochen, betont jedoch in einer Mitteilung, «dass weitere Hilfszahlungen möglich sind.» 30’000 Franken sollen an die Caritas Schweiz gehen, welche diese «direkt in der Ukraine einsetzen» kann. Die restlichen 20’000 Franken habe sie für Transportkosten von Hilfsgütern freigegeben. Seit Montag ist der St.Galler Führungsstab nämlich dabei, aus kantonalen Lagern Hilfsgütertransporte nach Polen und Rumänien zu organisieren.

«Wenn wir etwas machen können, dann machen wir das»

Der Anstoss zu dieser Aktion kam von SP-Regierungsrat Fredy Fässler. Am Sonntagvormittag habe er zwei Anrufe von Privatpersonen erhalten, die beruflich oder familiär vom Krieg in der Ukraine betroffen seien, sagt Fässler. Diese seien ihrerseits von Menschen auf der Flucht um Unterstützung gebeten worden. Es fehle angesichts der eisigen Temperaturen in der Ukraine insbesondere an Decken, Schlafsäcken und warmen Kleidern sowie an Sanitätsmaterial.

Fredy Fässler, SP-Regierungsrat. Bild: Ralph Ribi

Daraufhin habe Fässler umgehend Kontakt mit Jörg Köhler aufgenommen, dem Leiter des kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz, und ihm gesagt:

«Wenn wir etwas machen können, dann machen wir das.»

Die Menschen in der Ukraine brauchten sofort Unterstützung, sagt Fässler. Deswegen habe er sich entschlossen auf Kantonsebene zu handeln. In Bundesbern würden Prozesse oft zu lange dauern.

So sammelt der Führungsstab seit Montag eigene Hilfsgüter wie Schlafsäcke und Matratzen aus dem bestehenden Lager des Amtes für Militär und Zivilschutz. Aus Überschussbeständen des Zivilschutzes der Kantone St.Gallen und Thurgau wurden gemäss Fässler insgesamt 20 Paletten an Hilfsmaterialien zusammengetragen. Zudem startete Fässler gemeinsam mit der SP-St.Gallen am Montagabend einen Spendenaufruf an die Bevölkerung.

Dieser schlug ein: Am Dienstagmittag haben mehrere hundert Privatpersonen an der Sammelstelle im Kreuzbleiche-Quartier bereits ausreichend Hilfsgüter gespendet, um 123 weitere Paletten zu füllen. Kurz vor 18 Uhr sind es 220 Paletten, doch habe man noch gar nicht alle erfassen können, sagt Jörg Köhler, der die Aktion koordiniert. Aus der halben Schweiz seien die Menschen angereist, um Gegenstände zu spenden. Sogar Leute aus Süddeutschland seien dabei gewesen. «Morgen erwarten wir nochmals einen grossen Zustrom nach dem Aufruf von heute», sagt Köhler. Aus diesem Grund legen er und sein Team eine Nachtschicht ein. Er sagt:

«Das hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen, auch wenn wir schon wussten, dass die St.Galler Bevölkerung sehr hilfsbereit ist.»

Auch Fredy Fässler ist berührt. Er sagt: «Die Reaktion der Bevölkerung ist überwältigend.» Noch am Dienstagabend starten ein Anhängerzug nach Rumänien und ein Lastwagen nach Polen.

Kanton ist auf Flüchtlinge vorbereitet

Mehr als eine halbe Million Menschen sollen gemäss Schätzungen des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge bereits aus der Ukraine geflohen sein. Auch die Schweiz will schnell und unbürokratisch helfen, wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Montag an einer Pressekonferenz mitteilte. So sollen Kriegsflüchtlinge auch ohne biometrischen Pass oder generell ohne Pass in die Schweiz einreisen dürfen. Zudem wolle man den Flüchtenden mit dem sogenannten Schutzstatus S unbefristeten Schutz anbieten.

Ein Grossteil der Flüchtlinge aus der Ukraine, würde womöglich über die Ostgrenze im Kanton St.Gallen ankommen, wie Fässler bestätigt. Die Ostgrenze des Kantons ist allerdings bereits heute stark beansprucht, aufgrund der Flüchtlingsströme, die ursprünglich aus dem Konfliktgebiet Afghanistan kommen.

Im Moment suchten die allermeisten ukrainischen Kriegsflüchtlinge jedoch in den unmittelbaren Nachbarländern Schutz, sagt Fässler. Wohl in der Hoffnung, dass der Krieg bald ein Ende nehme.

«Wenn das nicht passiert, ist es jedoch zu erwarten, dass einige auch in die Schweiz kommen werden.»

Wie viele es sein werden, sei unmöglich zu prognostizieren. In der Schweiz lebten 7000 ukrainische Staatsbürgerinnen und -bürger und 4000 weitere bereits eingebürgerte Schweizer ukrainischer Herkunft, sagt Fässler. Man gehe davon aus, dass daher zumindest ein gewisser Teil der Flüchtenden bei Familie und Verwandten untergebracht werden könnte. Doch auch für den Fall, dass diese Mutmassungen nicht zutreffen sollten und mehr Unterkunftsbedürftige über die Grenze kämen als erwartet, sei man vorbereitet.

Gemäss dem Notfallkonzept des Bundes, welches aktiviert werden soll, verpflichtet sich dieser, insgesamt 9000 Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Sechs Prozent davon würde gemäss dem aktuellen Verteilschlüssel der Kanton St.Gallen übernehmen. Der Kanton habe jedoch auch seine eigenen Notfallkonzepte und könne bei Bedarf kurzfristig noch zusätzliche Unterkünfte schaffen, sagt Fässler. Während der Flüchtlingskrise 2015 habe man die Notfallkonzepte bereits anwenden müssen. Man habe aus den Erfahrungen gelernt und die Planungen entsprechend angepasst.

Zum historischen und bisher einmaligen Entscheid des Bundesrats, die Sanktionen der EU gegenüber Russland vollumfänglich mitzutragen, sagt Fässler:

«Das war eine klingende Notwendigkeit. Nach der verunglückten Medienorientierung von Bundesrat Cassis am vergangenen Donnerstag habe ich mich für mein Land geschämt.»

Zum Glück habe man dies nun korrigiert, so Fässler.

