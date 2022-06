Ukraine-Krieg Bund rechnet mit Stabilisierung: Erste ukrainische Flüchtlinge verlassen die Ostschweiz Im Laufe des Ukraine-Kriegs haben offiziell erst 207 Geflüchtete die Schweiz wieder verlassen. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Während Ausserrhoden keine Schutzsuchende mehr zugeteilt werden, nähert sich der Kanton St.Gallen der Soll-Vorgabe. Renato Schatz Jetzt kommentieren 17.06.2022, 19.20 Uhr

Im Pestalozzi-Dorf in Trogen werden momentan bis zu 100 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Von einem Ostschweizer Politiker hört man über eine Ecke, es gebe ukrainische Geflüchtete, die «Knall auf Fall» alles liegen lassen und in ihr Land zurückkehren. Dazu passt die Geschichte von 22 ukrainischen Frauen und Kindern, die Kreuzlingen am vergangenen Sonntag nach drei Monaten wieder verliessen. Sie gingen zurück nach Lemberg.

Ein Zufall ist das nicht, im Westen der Ukraine ist es derzeit vergleichsweise sicher. Ein Mitarbeiter einer Anlaufstelle für Geflüchtete in der Ostschweiz berichtet Ähnliches. Er habe mehrfach von Westukrainern gehört, die wieder in die Heimat zurückkehrten.

56'276 Geflüchtete mit Status S seit Kriegsbeginn

Er will nicht zitiert werden und ist nicht der Einzige, der sich hinter der vorgehaltenen Hand oder einer Andeutung versteckt. Die Brisanz von Flüchtlingsthemen? Viel eher dürfte die Zurückhaltung darauf gründen, dass sich das Gehörte und Gesehene noch nicht belegen lassen.

Denn wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Anfrage sagt, haben seit Kriegsbeginn in der Ukraine offiziell erst 207 Menschen mit Schutzstatus S die Schweiz wieder verlassen. Im Vergleich zu den gegenwärtig 56'276 gemeldeten Geflüchteten mit Status S ist das ein verschwindend kleiner Anteil. Zur Erinnerung: Der Schutzstatus S wurde nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine aktiviert, um vom Krieg gefährdete Menschen unbürokratisch aufnehmen zu können.

Doch es könnten deutlich mehr Ukrainerinnen und Ukrainer als angenommen wieder in die Heimat zurückgekehrt sein, zumindest temporär. Denn Lukas Rieder, Pressesprecher des SEM, sagt: «Es gibt zwei Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Entweder man meldet sich aktiv ab, oder man geht einfach. Diese 207 haben sich aktiv abgemeldet.» Die Dunkelziffer könnte deshalb hoch sein, weil man sich im Schengen-Raum frei bewegen kann, eine Abmeldung in der Schweiz folglich nicht nötig ist, um in die Ukraine zu gelangen.

Klar ist: Es kommen weniger Geflüchtete aus der Ukraine in die Schweiz als noch zu Kriegsbeginn. Das SEM schreibt auf Anfrage, dass sich die Lage «nach der intensiven Phase im März und April mit bis über 1500 Registrierungen pro Tag» nun «stabilisiert» habe. Inzwischen würden sich täglich unter 200 Geflüchtete registrieren lassen.

St.Gallen nähert sich der Vorgabe

Wird pro Tag 200 Geflüchteten Schutz gewährt, kommen gemäss der sogenannten «Kantonszuweisung» des SEM zwölf, also rund 6 Prozent, in St.Gallen unter. Zumindest lautet so die Soll-Vorgabe, die gekoppelt ist an die Einwohnerzahl der jeweiligen Kantone. Nur erreicht St.Gallen diese Vorgabe nach wie vor nicht.

Von den 3339 Geflüchteten, die der Kanton nach der neuesten Berechnung des SEM aufnehmen müsste, hat er gegenwärtig effektiv 3188 in seinen Gemeinden untergebracht. Der Anteil am Soll beträgt demnach rund 95 Prozent und ist damit im Vergleich zu Ende April um 20 Prozentpunkte gestiegen.

Appenzell Ausserrhoden steht mit derzeit 162 Prozent schweizweit an der Spitze, auch der Thurgau ist mit 117 Prozent vorne dabei. Allerdings ist es für einen kleineren Kanton auch einfacher, Prozentpunkte gutzumachen. In Appenzell Innerrhoden reichen beispielsweise 109 Schutzsuchende für 103 Prozent der Soll-Vorgabe.

Doch es ist so eine Sache mit den Zahlen. Der Kanton St.Gallen schreibt auf Anfrage, dass er laut seinen aktuellsten Zahlen «mehr Flüchtlinge aufgenommen» habe «als vom SEM vorgegeben». Und: «Die Zahlen schwanken, manchmal ist ein Kanton im Plus, dann wieder im Minus – je nach Zuteilungspraxis des SEM.» Auch die Daten des Kantons Appenzell Innerrhoden stimmen nicht exakt mit jenen des SEM überein.

Tendenz: Migration stabil oder rückläufig

Klarer als die Interpretation der Geflüchtetenzahlen ist, dass St.Gallens Nicht-Erfüllen des Solls nicht fehlendem Willen zuzuschreiben ist. Die Zuteilung der Schutzsuchenden obliegt nämlich dem SEM.

Überdies hatten gerade kleinere Kantone die Soll-Vorgaben durch privates Engagement schon früh übertroffen. So zum Beispiel der Kanton Appenzell Ausserrhoden. An diesen wird das SEM aufgrund der Soll-Erfüllung von 162 Prozent vorerst keine weiteren Schutzsuchenden mehr zuteilen, abgesehen von Familienzusammenführungen: Das sagt Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes. Sollten mehr Unterkünfte nötig sein und damit auch die Soll-Vorgabe steigen, könne der Kanton aber weitere Schutzsuchende aufnehmen.

Bei den Prognosen hält sich Amstutz an die Meinungen der SEM-Experten. Diese schreiben:

«Die Migration aus der Ukraine hinaus dürfte in den kommenden Wochen in der Tendenz stabil oder rückläufig sein. Bei einem signifikanten Geländegewinn der russischen Armee bleibt ein rascher Anstieg der Fluchtmigration möglich.»

