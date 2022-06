Schweizer Waffen für die Ukraine? Das sagen Oschweizer Politiker

Ukraine-Krieg Blockierte Waffenlieferungen an die Ukraine: Muss Bern jetzt den Kurs ändern? Das sagen Ostschweizer Parlamentarier Die Parteispitzen von FDP, Mitte und GLP fordern eine Lockerung der Regelungen für die Weitergabe von Waffen aus der Schweiz. Bei den Ostschweizer Bürgerlichen sind die Meinungen allerdings geteilt. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 07.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Piranha-Panzer auf dem Waffenplatz Chamblon im Kanton Waadt. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der Bundesrat bleibt hart: Dänemark darf keine Schweizer Piranha-Panzer an die Ukraine liefern, ebenso muss Deutschland auf die Ausfuhr von Flugabwehr-Munition aus hiesiger Produktion verzichten. Die Neutralität und das Gebot der Gleichbehandlung sprächen gegen die Lieferungen, teilte die Landesregierung am Freitag mit. Ebenso die Rechtslage: Deutschland und Dänemark haben beim Kauf der Waffen eine Erklärung zur Nichtwiederausfuhr unterschrieben – dies verlangt das Schweizer Kriegsmaterialgesetz.

Die Parteispitzen von Mitte, FDP und GLP fordern nun eine Wende. Mitte-Präsident Gerhard Pfister hatte schon vor Wochen kritisiert, die Blockierung der Waffenlieferungen an die Ukraine sei eine «unterlassene Hilfeleistung» an die Ukraine. FDP-Präsident Thierry Burkart peilt eine Lockerung der heutigen Gesetzesbestimmung an.

SP, Grüne und SVP wollen von solchen Waffenlieferungen in die Ukraine allerdings grundsätzlich nichts wissen. Und auch bei FDP und Mitte sind die Meinungen nicht eindeutig, wie eine Umfrage bei Ostschweizer Parlamentsmitgliedern zeigt. So sagt Marcel Dobler (FDP/SG):

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Michel Canonica

«Für mich sind direkte und auch indirekte Waffenlieferungen in die Ukraine nicht mit der Schweizer Neutralität vereinbar.»

Bei der Wahrung der Neutralität sei die Aussenwahrnehmung zentral. Doch eine Eigendefinition von neutral nütze nichts, wenn die Schweiz nicht mehr als neutral wahrgenommen werde, so Dobler.

Eine Ausnahme für Demokratien?

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Andrea Caroni (FDP/AR) sagt währenddessen: «Die Schweiz sollte in Zukunft Waffenlieferungen an demokratische Staaten wie eben Deutschland oder Dänemark mit weniger einschränkenden Auflagen versehen. Neutralitätsrechtlich wäre das kein Problem.» Allerdings stehe das heutige Gesetz dem entgegen. «Daher sollten wir es anpassen.»

Auch Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte/TG) will, dass die Schweiz ihre bisherige Praxis ändert:

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer Mitte-Ständerätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

«Gerade dann, wenn ein demokratisches Land angegriffen wird, muss sich dieses auch mit Munition und Waffen verteidigen können, die ursprünglich aus der Schweiz stammen.»

Das Parlament solle dafür dem Bundesrat die Kompetenz erteilen und die Kriterien klar festhalten, so Häberli.

Markus Ritter, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Markus Ritter (Die Mitte/SG) verlangt, dass das Thema im Parlament rasch diskutiert wird: «Die jetzige Praxis kann den Eindruck erwecken, dass die Schweiz aufgrund der Neutralität im Fall des Ukraine-Konfliktes indirekt dem Aggressor zudient. Dies wäre fatal und nicht im Sinne unseres Staatsverständnisses.»

Gesetz wurde soeben verschärft

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: PD

Doch auch in der Mitte gibt es Stimmen, die sich für das bisherige Vorgehen aussprechen. Thomas Rechsteiner (Die Mitte/AI) sagt, das Kriegsmaterialgesetz sei erst vor kurzem verschärft worden. Zudem gebiete die Neutralität die Blockierung der Waffenlieferungen, «auch wenn in meiner Betrachtung die Aggression von Russland in der Ukraine aufs Schärfste zu verurteilen ist».

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Roland Rino Büchel (SVP/SG) sagt, das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe die Erlaubnis für diese Lieferungen richtigerweise nicht gegeben. Er verweist neben dem Kriegsmaterialgesetz auch auf das Neutralitätsabkommen der Haager Friedenskonferenz aus dem Jahr 1907. Dass technische Entscheide dieser Art nun quasi auf die höchste politische Ebene gehoben würden, befremde ihn, sagt Büchel. Wenn ein solcher Entscheid tatsächlich gekippt werde, dann müsse die Schweiz bei einer entsprechenden Anfrage auch eine Ausfuhr nach Russland erlauben. «Will das jemand?»

Thomas Brunner, St.Galler GLP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Ganz anderer Meinung als die SVP sind die Grünliberalen – sie haben schon früh gefordert, dass die Schweiz indirekte Waffenlieferungen in die Ukraine ermöglichen soll. Thomas Brunner (GLP/SG) bezeichnet die Entscheide der Schweiz zu den Lieferungen in die Ukraine als «zynisch» und «formalistisch».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen