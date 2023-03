Waffenlieferungen: So stimmten die Ostschweizer Nationalräte

Ukraine-Krieg Auch der Nationalrat sagt Nein zur Lieferung von Schweizer Waffen an die Ukraine: So haben die Ostschweizerinnen und Ostschweizer abgestimmt Die Regeln für die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen werden nicht gelockert: Das hat der Nationalrat am Mittwoch beschlossen. Auch die Ostschweizer Delegation stimmte mehrheitlich Nein. Damit ist das Thema in Bern vorerst vom Tisch. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 08.03.2023, 17.18 Uhr

Neutralität und pazifistische Argumente gehen vor: Der Nationalrat will die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen nicht erleichtern. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Der Bundesrat will nicht. Der Ständerat will nicht. Und der Nationalrat genauso wenig: Das ist der aktuelle Stand in der Frage, ob die Schweiz ihre Regeln für die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen und Munition vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs lockern soll. Es geht dabei um blockierte Lieferungen beispielsweise aus Deutschland, Spanien und Dänemark an die Ukraine.

Am Mittwochnachmittag scheiterte im Nationalrat der vorerst letzte Versuch. Es handelte sich um einen Kompromiss, den die SP in der Sicherheitskommission durchgebracht hatte. Im Kern lautete der Vorschlag, dass der Bundesrat anderen Staaten neuerdings die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen ausnahmsweise erlauben darf, wenn die UNO-Vollversammlung mit einer Zweidrittelsmehrheit einen Verstoss gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot festgestellt hat.

Zwölfmal Nein, achtmal Ja

SVP, FDP und Grüne lehnten diese Lockerung praktisch geschlossen ab, Mitte und Grünliberale waren fast einstimmig dafür, in der SP überwogen ebenfalls die Ja-Stimmen.

Das gilt auch für die 20 Ostschweizer Nationalrätinnen und Nationalräte: Sie stimmten ausnahmslos mit der Mehrheit ihrer Fraktionen – das ergab 12 Nein-Stimmen und 8 Ja-Stimmen aus der Ostschweiz. Der Entscheid im Nationalrat fiel mit 117 zu 78 Stimmen bei einer Enthaltung.

Die UNO-Vollversammlung reicht als Basis nicht

Die meisten Gegnerinnen und Gegner folgten der Argumentation von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP): Ein Entscheid der UNO-Vollversammlung sei völkerrechtlich nicht bindend. Wenn die Schweiz aufgrund dessen die Weitergabe von Waffen etwa an die Ukraine erlaube, dann verstosse sie gegen das Neutralitätsrecht.

Bundesrat Guy Parmelin während der Debatte am Mittwochnachmittag. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Nur der UNO-Sicherheitsrat sei befugt, Kriegsparteien mit einer Resolution klar in Angreifer und Angegriffene einzuteilen. Liege eine solche Resolution vor, könne der Bundesrat schon heute eine Wiederausfuhr erlauben, so Parmelin. Diese Option hat der Nationalrat am Mittwoch bestätigt. Sie ändert im Fall des Ukraine-Kriegs allerdings nichts. Der Sicherheitsrat ist blockiert, wegen des russischen Vetos.

Selbst bei einem Ja des Nationalrats zur Motion wäre aber unklar gewesen, ob der Entscheid auf den Ukraine-Krieg einen Einfluss gehabt hätte. Der Ständerat hätte dem Vorstoss noch zustimmen müssen - und bis danach die konkrete Gesetzesänderung zur Abstimmung in den Räten bereit gewesen wäre, hätte es noch lange gedauert.

Chancen auf eine Änderung schwinden

Im Streit um die Lieferung von Schweizer Kriegsmaterial in die Ukraine geht es unter anderem um Munition für Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard: Im Bild ein Exemplar der deutschen Bundeswehr. Bild: Maurizio Gambarini / dpa

Bereits am Montag hatte der Ständerat eine FDP-Motion abgelehnt, die das Wiederausfuhrverbot für «Staaten, die unseren Werten verpflichtet sind», grundsätzlich hätte abschaffen wollen. Dieser Vorstoss war von links als «Lex Rüstungsindustrie» kritisiert worden, die das Kriegsmaterialgesetz zu stark lockere. Motionär Thierry Burkart bot Hand für eine Anpassung des Wortlauts, die Befürworter betonten, es brauche nun einen Vorschlag des Bundesrats – doch vergebens: Der Ständerat verwarf die Motion, die Sorge der Mehrheit um die Schweizer Neutralität war zu gross. Die Meinungen der Ostschweizer Ständeräte waren hierbei geteilt.

Fertig diskutiert ist das Thema im Bundeshaus zwar nicht. Ein weiterer Kompromissversuch ist in Arbeit. SP und FDP beabsichtigten damit, ihre Anliegen zu kombinieren. Wann diese Initiative in die Räte kommt, ist momentan aber unklar, und die Chancen auf einen Erfolg im Parlament sind nach den Entscheiden vom Montag und Mittwoch deutlich gesunken.

