Ukraine-krieg Am Montag startet Wladimir Klitschkos neuer Lehrgang an der HSG: «Wir hoffen, dass er im August wieder bei uns ist» Der nächste Woche beginnende Challenge-Management-Kurs mit Wladimir Klitschko gehört zu den populären Weiterbildungsangeboten der Universität St.Gallen. Ob der Boxchampion diesen Sommer wie gewohnt daran teilnehmen kann, hängt vom Kriegsverlauf in der Ukraine ab. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Die Realität des Kriegs: Wladimir Klitschko (rechts) mit seinem Bruder Vitali, Bürgermeister von Kiew, im März vor einem bombardierten Wohnhaus. Bild: Rodrigo Abd/AP

«Wir sehen uns 2022 wieder», verabschiedete sich Wladimir Klitschko im Oktober freudestrahlend von der HSG, 40 Absolventinnen und Absolventen des von ihm mitgeleiteten Weiterbildungsstudiums Change & Innovation Management hatten ihren Abschluss gefeiert. Wie üblich seit der Einführung des Lehrgangs 2016 hatte der Boxweltmeister persönlich in St.Gallen gelehrt, wie Herausforderungen gemeistert werden können. Geschätzt von den Teilnehmenden die spielerischen Wettkämpfe mit «Mr. Steelhammer», legendär sein Video einer Busfahrt in St.Gallen und seine Auftritte in lokalen Restaurants oder Discos.

Unvorstellbar, dass sich die Weltlage fünf Monate später dramatisch ändern sollte: Russlands Armee überfiel die Ukraine, Wladimir Klitschko kämpft seither an der Seite seines Bruders Vitali, dem Bürgermeister von Kiew, für die Verteidigung seines Heimatlandes. Und als einer der international berühmtesten Ukrainer appelliert er ununterbrochen an westliche Regierungen und Bevölkerungen, seinem Land mit Hilfsgütern und Waffen beizustehen und den Krieg zu stoppen.

Veranstalter hoffen auf Live-Videoschaltung aus Kiew

Wenn nächsten Montag der neue vierteilige Lehrgang an der HSG beginnt, wird der prominente Dozent und Praxisexperte notgedrungen fehlen. Obwohl mittlerweile viele Menschen nach Kiew zurückgekehrt und die Strassen wieder belebter sind, könne man angesichts drohender Raketeneinschläge noch nicht an «Normalität» denken, sagte Klitschko unlängst in einem Interview. Solange der Krieg andauert, wird er in der Ukraine bleiben und für fortlaufende Unterstützung wirbeln; soeben empfingen die beiden Brüder die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock, zuvor war es CDU-Chef Friedrich Merz.

Unwahrscheinlich, dass Wladimir Klitschko in Kriegszeiten in die Schweiz reist und in seiner zivilen Rolle als Unternehmer und Sportwissenschaftler an der Seite seines Freundes und Betriebswirtschaftsprofessors Wolfgang Jenewein wie üblich die beiden Kurseinführungstage bestreitet. Und wenn, bliebe seine Reise geheim und wäre wohl mit Treffen von Regierungsdelegationen oder Medienauftritten verbunden. «Wir versuchen alles für eine Live-Videoschaltung», sagt Studienleiter Christoph Mund.

«Und wenn das nicht klappen sollte, wird es zumindest eine Grussbotschaft aus Kiew geben.»

Auch wenn derzeit kein Ende des Kriegs in Sicht ist, hoffen die HSG-Veranstalter, dass der Boxchampion am dritten Modul seines Lehrgangs im August oder dann an der Abschlussfeier im September teilnehmen kann. Immerhin gehört die Vermittlung von «Werkzeugen aus dem Hochleistungssport für den Umgang mit Resilienz und persönlichen Herausforderungen von Dr. Wladimir Klitschko» zu den Highlights.

Der Kurs hat aufgrund der Coronapandemie zusätzlich Zulauf erhalten, für den aktuellen Lehrgang trafen 80 Bewerbungen ein und der Teilnehmerkreis wurde auf 45 Plätze begrenzt. Vom angepeilten Mix von Führungskräften, leitenden Angestellten und Selbstständigen aus unterschiedlichsten Branchen verspreche man sich wieder einen spannenden Austausch.

Klitschkos Unternehmensleiterin vor Ort, Kriegssituation ein Thema

Die Situation in der Ukraine werde im Kurs als Thema aufgegriffen und Klitschkos besondere Herausforderungen würden eingebunden, sagt Mund. Dies ergibt sich freilich auch aufgrund der Anwesenheit von Referentin Tatjana Kiel, CEO des Unternehmens Klitschko Ventures in Hamburg, das die Weiterbildung gemeinsam mit der Uni St.Gallen bestreitet. Sie operiert seit Kriegsbeginn im Krisenmodus und ist wegen der zahlreichen Hilfsaktionen in ständigem Kontakt mit den Brüdern in Kiew.

Im Schock über den Krieg haben sich viele Alumni der Challenge-Management-Weiterbildung bei der Studienleitung erkundigt, wie sie einen Unterstützungsbeitrag für die Menschen in der Ukraine leisten könnten. Das Team um Kiel hat daraufhin eine Sammlung von Links zu Partnerorganisationen und verifizierten Stellen von Hilfsinitiativen zusammengestellt, allen voran die von Klitschko Ventures betreuten Aktion «We Are All Ukrainians», die mithilfe der Deutschen Bahn grosse Mengen an Lebensmitteln und medizinischen Artikeln ins kriegserschütterte Land transportiert. Erfreulicherweise sei die Resonanz anhaltend gross, sagt Mund.

«Champ Wladimir wird nicht aufgeben»

Wie andere Schweizer Universitäten hat die HSG früh ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet und thematisiert den Krieg in vielfältiger Weise, wie eine Themenseite auf ihrer Website belegt. HSG-Studierende haben ein eigenes Hilfsprojekt lanciert, Professoren wie Osteuropaexperte Ulrich Schmid sind viel gefragte Auskunftspersonen. Besuch aus der Ukraine gabs auch schon: Am Symposium vergangene Woche trat die Abgeordnete Lisa Yasko auf, die in ganz Europa um Unterstützung für ihr Land wirbt.

So weit möglich, greifen seine St.Galler Partner Wladimir Klitschko unter die Arme. Selber hat er auch die Schweizer Politik in die Pflicht genommen: Neutrale Länder, die sich nicht auf die Seite der Ukraine stellten, hätten Blut an ihren Händen, sagte er gegenüber Radio SRF. «Dieser Krieg muss beendet werden. Und die Schweiz muss uns dabei helfen, sie ist keine Ausnahme.»

Die klare Haltung bekräftigt Co-Kursleiter Wolfgang Jenewein, der seinem Freund am 25. März auf dem LinkedIn-Netzwerk zum 46. Geburtstag gratulierte – angesichts «der grössten Herausforderung seines bisherigen Lebens». Klitschko sei «ein echter Champ - im Ring wie im Leben», der nun in der Kriegsrealität «einem übermächtigen, unfairen und unmenschlichen» Feind gegenüberstehe. «Wir alle wissen nicht, wie es ausgehen wird», schreibt Jenewein. «Aber eines weiss ich, er wird so leicht nicht aufgeben. Er wird seinen Werten treu bleiben und sein Land verteidigen. Er kämpft in diesen Tagen auch für uns, für unsere Demokratie, für unsere Freiheit und für alles, was uns wichtig ist.»

Immerhin ging Klitschkos Wunsch in Erfüllung, einen ruhigen Geburtstag ohne Bombardierung zu erleben. Die Hoffnung bleibt, dass jenseits der grimmigen Kriegsrealität dereinst wieder lockere «Challenges» warten – inklusive Wall Sits, Push-ups oder Gedächtnistests mit seinen Studierenden an der HSG.

