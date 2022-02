Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Ostschweiz über ihr Heimatland

Ukraine-Konflikt «Viele sind bereit, zur Waffe zu greifen»: Was Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Ostschweiz zur Bedrohung ihres Heimatlandes durch Russland sagen Dmytro Sidenko und Iryna Wetzel sind in der Ukraine aufgewachsen und wohnen nun in der Ostschweiz. Sie erzählen, wie ihre ukrainischen Bekannten und Familien mit der momentanen Unsicherheit umgehen – und wie sie sich schützen wollen. Chiara Gerster Jetzt kommentieren 10.02.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Menschen in der Ukraine trainieren in territorialen Selbstverteidigungseinheiten für den Ernstfall. Bild: Sergey Dolzhenko

Die Lage an der Grenze zur Ukraine spitzt sich weiter zu, russische Truppen rücken näher und ausländische Firmen ziehen ihr Personal als Vorsichtsmassnahme ab. Der St.Galler Dmytro Sidenko und die Appenzellerin Iryna Wetzel sind beide in der Ukraine aufgewachsen. Sie erzählen von der Lage ihrer Bekannten und Familien. Einige seien nun Selbstverteidigungseinheiten beigetreten. Doch die Menschen leben schon lange in einer schwierigen Situation, sagen sie.

An die ständigen Bedrohungen durch Russland gewohnt

Dmytro Sidenko, Präsident des Ukrainisch-Schweizerischen Wirtschaftsverbands. Bild: PD

Als Präsident des Ukrainisch-Schweizerischen Wirtschaftsverbands hat Dmytro Sidenko täglich Kontakt mit Geschäftspartnerinnen und -partnern aus der Ukraine. Seit acht Jahren lebt er bereits in der Schweiz, momentan wohnt er in St.Gallen.

Aufgewachsen ist Sidenko im Nord-Osten der Ukraine, in der Stadt Sumy – bloss 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. So spricht er neben Ukrainisch auch Russisch als Muttersprache. Seine Eltern und enge Freundinnen und Freunde leben immer noch in Sumy. «Wir diskutieren ständig über die aktuelle Situation und die politische Lage in der Ukraine», sagt der 45-Jährige. In Wirklichkeit sehe die Situation in der ukrainischen Gesellschaft weit weniger dramatisch aus, als sie in den Nachrichten dargestellt werde.

Es dürfe nicht vergessen werden, dass die Ukraine seit acht Jahren in einem anhaltenden militärischen Konflikt an ihrer Ostgrenze lebt. «Die Gesellschaft ist es gewohnt, mit der ständigen Bedrohung durch Russland zu leben», sagt Sidenko.

«Die Menschen gehen weiterhin ihren täglichen Geschäften nach, arbeiten, erziehen ihre Kinder und leben so, wie sie es gewohnt sind.»

Vertrauen in die westlichen Medien

Die grosse Menge an Nachrichten und Informationen der westlichen Medien und Politikerinnen und Politiker seit Dezember habe zu einer grossen psychischen Belastung der einfachen Leute in der Ukraine geführt. «Ihnen wurde im Wesentlichen gesagt, dass sie jeden Moment bombardiert würden», sagt Sidenko. «Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben grösseres Vertrauen in westliche Nachrichten als in russische oder ukrainische.» Ein grosser Teil der Bevölkerung lese Übersetzungen der westlichen Medien über Facebook.

«Die Menschen gehen weiterhin ihren täglichen Geschäften nach», sagt Dmytro Sidenko. Bild: Evgeniy Maloletka

Als Reaktion habe sich ein Teil der ukrainischen Bevölkerung mobilisiert und sich gemeinsam mit der regulären Armee darauf vorbereitet, eine mögliche Aggression abzuwehren. Seit Anfang dieses Jahres stelle die ukrainische Regierung territoriale Selbstverteidigungseinheiten auf die Beine. Einige von Sidenkos Bekannten hätten sich bei diesen Einheiten angemeldet und werden nun ausgebildet: «Sie wollen wissen, wo ihre Waffe ist und was sie im Fall einer Invasion tun können.» Doch abgesehen von den Trainings am Wochenende, habe sich auch ihr Alltag nicht gross verändert.

Ukrainischer Verein der Schweiz für mehr Aufklärung

Auch Bekannte von Iryna Wetzel sind den territorialen Selbstverteidigungseinheiten beigetreten. «Viele sind bereit, zur Waffe zu greifen», sagt die gebürtige Ukrainerin. «Wer den Frieden sucht, bereite den Krieg vor.» Sie habe sich etwas anderes für diese Menschen gewünscht. Wetzel studierte Deutsch und Englisch in Kyiv und lebt seit 1995 in der Schweiz. Trotzdem habe sie täglich Kontakt mit ihren Freundinnen und Freunden und Verwandten in der ukrainischen Hauptstadt.

Sie wohnt in Wolfhalden und ist Mitglied der Ortsgruppe Ostschweiz des Ukrainischen Vereins der Schweiz. Das Ziel des Vereins sei es, den Kontakt der Schweiz mit der Ukraine auszubauen: «Es ist uns wichtig, die Schweizer Bevölkerung über die Geschehnisse in der Ukraine aufzuklären.»

In der Ukraine liegt immer eine Anspannung in der Luft, sagt Iryna Wetzel. Bild: Andriy Andriyenko

Die Situation in ihrem Heimatland sieht Wetzel weniger gelassen als Sidenko: «Die Menschen in der Ukraine leben seit acht Jahren im Krieg – es werden jeden zweiten oder dritten Tag Menschenleben beklagt», sagt die 54-Jährige. «Der Aufmarsch geht täglich weiter.» Sie sei besorgt, dass sich die Lage Ende Februar – nach Abschluss der Olympischen Spiele in China – zuspitzt. «Aber die Hoffnung, dass es nicht zum Angriff kommt, stirbt zuletzt.» Sie schmerze es besonders, von gefallenen ukrainischen Soldaten zu hören: «In der Ukraine werden sie in ihrem Heimatdorf bis zum Friedhof kniend begleitet.»

Iryna Wetzel, Mitglied des Ukrainischen Vereins der Schweiz Bild: PD

Wetzel finde es gut, dass im Westen momentan viel über die Ukraine berichtet wird: «Die Aufklärung durch die Medien ist extrem wichtig.» Die letzten acht Jahre sei die Krise zu wenig im Fokus der Berichterstattung gestanden.

Appenzellerin im Aussendienst in der Ukraine

Weil Wetzel bei der Dentalfirma Edenta AG im Aussendienst für Osteuropa angestellt ist, besucht sie die Ukraine immer wieder. «Die Menschen dort wollen Frieden – der Angreifer ist Russland», sagt die Appenzellerin. Sie seien froh um internationale Unterstützung. «Osteuropa und mein Heimatland liegen mir sehr am Herzen.»

Für ihre Bekannten in der Ukraine geht das Leben weiter, sagt Wetzel. Doch es liege immer eine Anspannung in der Luft: «Krieg kann nie zur Normalität werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen