St.Gallen baut Zentrum für Ukraine-Flüchtlinge auf 200 Plätze aus

Ukraine-Flüchtlinge St.Gallen hat 420 Kriegsflüchtlinge aufgenommen – die Schulkinder erhalten allenfalls ukrainischen Fernunterricht In der vierten Kriegswoche in der Ukraine nimmt die Zahl der Flüchtlinge auch im Kanton St.Gallen rasch zu: Am Dienstag waren 420 Personen registriert, täglich dürften in den nächsten Wochen 50 bis 60 dazu kommen. In der grossen Herausforderung besonders für die Gemeinden hilft die «überwältigende Solidarität», wie es an einer Medienkonferenz der Regierung hiess. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 22.03.2022, 20.14 Uhr

Ukrainerinnen beim Haarschnitt im Transitzentrum Kirchberg, wo eine geflüchtete Coiffeuse einen viel begehrten Salon eingerichtet hat. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Zunächst ist von 350 Ukraine-Flüchtlingen die Rede, aber der Stand vom Dienstagmorgen wird an der Medienkonferenz am Mittag bereits nach oben korrigiert: 420 Flüchtlinge hat der Kanton St.Gallen bis jetzt registriert und aufgenommen, 60 davon wohnen einige Tage lang im flugs eingerichteten Zentrum Rosenau in Kirchberg, der Grossteil jedoch ist in Privatwohnungen von Angehörigen und Bekannten untergekommen.

Wahrscheinlich sind es einige Hundert mehr, weil viele mit Touristenvisa einreisten und zudem in den ersten Tagen noch keine Pflicht zur Registrierung gilt. Gemäss Verteilschlüssel proportional zur Bevölkerungszahl hat St.Gallen 6 Prozent zu übernehmen, was bei derzeit 11’000 Ukraine-Flüchtlingen in der Schweiz 660 wären. Laut dem St.Galler Sicherheits- und Justizdirektor Fredy Fässler wird diese «deutlich zunehmen», der Bund rechnet im März und allenfalls auch April mit zusätzlich 1000 Personen pro Tag, St.Gallen demnach mit 60 täglich.

Die meisten Grenzübertritte in Buchs und St.Margrethen

Die St.Galler Behörden seien «mit Hochdruck» an der Arbeit, sagt Fässler, um die «gigantische humanitäre Katastrophe 2000 Kilometer vor unserer Haustüre in Europa» zu bewältigten.

«Dabei spüren wir eine überwältigende und berührende Solidarität in der Bevölkerung.»

Beispielsweise habe das Amt für Zivilschutz innert kürzester Zeit 110 Tonnen Hilfsgüter sammeln und in der Ukraine zur Verfügung stellen können.

Informierten am Dienstag über die Lage der Ukraine-Flüchtlinge im Kanton St.Gallen: Bildungschef Stefan Kölliker, Sicherheitsdirektor Fredy Fässler und TISG-Geschäftsführerin Claudia Nef (von links). Belinda Schmid

SP-Regierungsrat Fässler hat nicht nur den kantonalen Führungsstab aktiviert, sondern nimmt als Präsident der Polizeidirektorenkonferenz auch im Sonderstab Asyl auf Bundesebene Einsitz. Weil die «allermeisten» Flüchtlinge mit Zielland Schweiz in Autos, Bussen oder Zügen über die St.Galler Grenzorte Buchs und St.Margrethen einreisten, ist Fässler ständig am Draht mit der Staatssekretärin für Migration, Christine Schraner Burgener, und mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter:

«Sie wollen wissen, was in St.Gallen passiert.»

Mittlerweile habe man die «teils chaotischen» Zustände an der Grenze im Griff, und zumindest eine kleine gute Nachricht hatte Fässler: Fälle von Missbrauch von Flüchtlingsfrauen, wie sie in manchen Ländern bereits vorkamen, «gab es in St.Gallen zum Glück noch nicht», jedoch sei die Warnung vor dubiosen privaten Wohnangeboten dringlich.

Zentrum in Kirchberg bietet ab Freitag 200 Personen Platz

Ermutigend auch die ersten Eindrücke aus dem Transitzentrum in Kirchberg, das der Trägerverein Intregrationsprojekte der St.Galler Gemeinden (TISG) eingerichtet hat: Im seit Donnerstag mit 120 Plätzen betriebsbereiten ehemaligen Altersheim sind am Montag die ersten 60 Personen eingetroffen, mehrheitlich Frauen mit Kindern sowie ältere Personen und vereinzelt jüngere Männer, wie TISG-Geschäftsführerin Claudia Nef berichtet. Weitere 50 seien angekündigt gewesen, aber die Abläufe im Bundesasylzentrum brauchten offenbar noch Zeit. Die zusätzliche Vorbereitungszeit wurde auch für den Ausbau genutzt: Ab Freitag können sogar 200 Personen aufgenommen werden.

Geflüchtete Ukrainerinnen im Kirchberger Zentrum - mit schönen Stücken aus dem Secondhand-Kleidershop, den Doris Sprecher aus Bazenheid eingerichtet hat. Belinda Schmid

Die Flüchtlinge freuten sich über das «schöne Zentrum im relativ gehobenen Altersheim», sagt Nef. Trotz der schwierigen Situation seien die Menschen in verhältnismässig guter Verfassung, wohl weil viele von ihnen schon früh flüchteten und noch nicht von Kriegstraumata gezeichnet seien, wie sie vermutet. Schon am ersten Tag hätten die Kinder freudig die Spielangebote im Garten genutzt und viele Frauen die Dienste einer geflüchteten Coiffeuse in Anspruch genommen. Unter den hilfsbereiten Freiwilligen aus der Gemeinde ist auch ein pensionierter Arzt.

Im Zentrum in Kirchberg bleiben die Flüchtlinge laut der TISG-Verantwortlichen drei bis vier Tage, um dann in eigene Wohnungen in die 77 St.Galler Gemeinden verteilt zu werden. Die meisten Gemeinden haben eigene Liegenschaften eingerichtet oder angemietet, der Einbezug privater Angebote liegt in ihrem Ermessen. Welche Gemeinden wie viele Flüchtlinge aufgenommen haben und ob es regionale Schwerpunkte gibt, kann der Kanton erst in einigen Tagen sagen. Das gilt auch für mögliche weitere Zentren, die vom TISG geprüft werden. Der Betrieb von zusätzlichen Zentren, etwa in leerstehenden Hotels, sei «auch eine Personalfrage». Claudia Nef zeigt sich zuversichtlich, dass Kanton und Gemeinden die «gigantische Herausforderung» der grössten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg bewältigten. Dabei bemühe man sich auch um Deutschlektionen und unter Einbezug der eigenen Job Coaches um Arbeitsangebote für die oft gut qualifizierten Ukrainerinnen.

Kanton prüft Fernunterricht mit Ukraine und Sonderklassen

Von den bis Dienstagmorgen registrierten 350 Geflüchteten im Kanton sind rund 100 minderjährig und davon etwa 60 im schulpflichtigen Alter. Die tatsächliche Zahl der Schulkinder ist noch unbekannt, aufgrund der erwähnten Lücken in der Registrierung. Der Kanton wolle die schulische Integration auf die Bedürfnisse der Kinder ausrichten, sagt Bildungsdirektor Stefan Kölliker. «Wir dürfen nicht mit unseren Prinzipien einfahren, sondern müssen rücksichtsvoll und flexibel vorgehen.» Zuerst sollen die Kinder Ruhe und Luft finden, um sich von den belastenden Erlebnissen zu erholen.

Das Bildungsdepartement unterstützt die für die Beschulung zuständigen Gemeinden auf koordinative und fachlicher Ebene; die Szenarien gehen laut Kölliker von individueller Förderung über die Integration in die Regelklassen bis hin zur Bildung von Sonderklassen (wie sie seit dem Jugoslawienkrieg möglich wären, aber noch nie gebildet werden mussten). Mit Blick auf die angestrebte Rückkehr nach nicht zu langer Zeit gemäss Schutzstatus S sollten die Kinder soweit möglich in ihrer Sprache und nach ihrem Lehrplan unterrichtet werden. Nachdem das ukrainische Bildungsministerium über seinen Fernunterricht informiert habe, prüfe der Kanton diese Möglichkeit, sagt Kölliker. Demnach wäre eine Kombination aus schweizerischem und ukrainischem Lehrplan möglich, zumal das Schulsystem in der Ukraine «auf gutem und fortschrittlichem Stand» sei.

Den Thurgauer Vorschlag, geflüchtete ukrainische Lehrkräfte einzubinden, hält der St.Galler Bildungschef für prüfenswert. Empfehlungen und Informationen verspricht man sich speziell von der eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz, die wie auch jene der Sozialdirektionen noch diese Woche tagt. Ausserdem ist ein Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen im Umgang mit Flüchtlingskindern angelaufen. «Aktuell haben wir noch mehr Fragen als Antworten», meint Kölliker. Die Regierung danke Lehrpersonen und Schulführungen, dass sie nach der Coronakrise bereits wieder für einen Sondereinsatz bereit seien.

