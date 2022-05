Saisonstart der Ostschweizer Freibäder: Wann welche Badi eröffnet

Übersichtskarte Auf einen heissen Sommer ohne Corona: Wann die Ostschweizer Badis in die Saison starten – und worauf sie hoffen Nach zwei Jahren mit Coronaeinschränkungen und dem verregneten Sommer 2021 sehnen sich die Ostschweizer Freibäder nach einem heissen und trockenen Sommer. Wir haben die Saisonstarts der Ostschweizer Badis zusammengetragen. David Grob 03.05.2022, 12.00 Uhr

Bilder, auf die die Ostschweizer Bademeister hoffen: volle Bassins, belegte Wiesen. Die Badi Lerchenfeld im Spätsommer 2017. Bild: Michel Canonica (14. September 2017)

Der Klang des Sommers, wenn er denn ein Sommer ist, besteht aus Kindergeschrei, Wasserrauschen und der allabendlichen Durchsage, das Freibad schliesse in einer Viertelstunde. Der Duft des Sommers: ein Gemisch aus Chlor, Sonnencrème und Frittieröl. Sein Anblick: bunte Badetücher auf grünem Grund, blauer Himmel, blaues Bassin.

Der Klang des vergangenen Sommers aber bestand lange Zeit nur aus dem Rauschen des Regens. Und wenn der Sommer 2021 doch einmal einer war, der seinen Namen verdient, so war da immer noch Corona. Zum Duft von Sonnencrème mischte sich der beissende Geruch von Desinfektionsmittel. Die Bassins, in ihnen galt zeitweise eine Maximalanzahl Badegäste.

Höchste Zeit also, dass wieder ein normaler Sommer kommt. Ohne Pandemie, ohne Regen. Der meteorologische Sommer beginnt zwar erst am 1. Juni. Für die besonders Sonnenhungrigen beginnt er jedoch mit der Öffnung ihrer lokalen Badi. Einige Ostschweizer Freibäder haben bereits seit dem vergangenen Wochenende offen, viele eröffnen am kommenden Samstag, einige auch erst in zwei Wochen oder Ende Mai. In unserer Übersichtskarte zeigen wir, wann welche Badi ihre Bassins öffnet:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Viele Badis mit durchzogener Bilanz für die Saison 2021

Das schlechte Wetter im Sommer 2021 schlug sich auch in den Saisonbilanzen vieler Freibäder nieder. Fazit: durchzogen bis schlecht. So verzeichneten die St.Galler Badis etwa rund einen Drittel weniger Gäste als im Mehrjahresdurchschnitt, wie sie im September 2021 mitteilten. «Es war nicht gerade eine Wahnsinnssaison», sagt denn auch Dominique Conde, Anlageleiter im Schwimmbad Lerchenfeld, rückblickend. Die angestellten Stundenlöhner, erzählt er, seien beispielsweise nicht auf die gewünschte Anzahl Stunden gekommen. «Glücklicherweise konnten wir sie teilweise in der benachbarten Eishalle beschäftigen.»

Nass wird man ja sowieso: Zwei besonders Badewütige im Freibad Lerchenfeld im verregneten Sommer 2021. Bild: Andri Vöhringer

(5. August 2021)

Die Badi im Lerchenfeld eröffnet die Saison am kommenden Wochenende mit wummernden Bässen. Am Samstag findet in der Badeanlage ein Day Dance mit DJ und Dancefloors statt, am Sonntag wird dann die reguläre Badesaison eröffnet. «Es ist schön, dass Corona nicht mehr im Vordergrund steht», sagt Conde. Er freut sich auf den kommenden Anlass am Samstag. Und auf einen Sommer ohne Masken und Abstand. «Dafür endlich wieder mit einer lockeren Freibadstimmung.»

Das Hoffen auf einen guten Sommer

Auch René Knup, Chefbademeister im See- und Freibad Hörnli in Kreuzlingen, blickt positiv auf die kommende Saison:

«Das Wetter kann nicht schlimmer werden als im letzten Sommer.»

Die kommende Saison soll seine erste unter normalen Vorzeichen werden. Seit zwei Jahren leitet der gelernte Schreiner die Traditionsbadi am Bodensee: Zwei Jahre lang schränkte Corona seine Arbeit und die Badegäste ein, einen Sommer lang kam das Wetter hinzu. Dies schlug sich auch in Kreuzlingen in der Anzahl Eintritte nieder: 94’000 waren es 2021, 92'000 im Vorjahr. Jetzt soll es wieder aufwärtsgehen: Knup hofft, die Marke von 100’000 Eintritten in diesem Sommer wieder knacken zu können. Dazu beitragen soll auch ein neuer Steg, der rollstuhlgängigen und barrierefreien Zugang in den See ermöglicht.

Als einige der wenigen Badis in der Ostschweiz hat das Hörnli in Kreuzlingen bereits am Samstag die Badesaison eröffnet. «Wir sind zufrieden mit dem Start. Die Leute spüren den Drang», sagt Knup. Der Vorverkauf der Saisonabos sei gut angelaufen, hundert Gäste hätten das Freibad am Samstag besucht, rund 250 am Sonntag.

René Knup hofft, dass seine dritte Saison als Chefbademeister im Hörnli in Kreuzlingen die erste normale Saison wird. Bild: Donato Caspari

Das Freibad Appenzell öffnet am kommenden Samstag. Ganz egal, wie das Wetter wird, der leitende Bademeister Kar Inauen erwartet Besucherinnen und Besucher. «Es gibt immer solche, die die Ersten sein wollen.» Stammgäste, die ihr Saisonabo voll auskosten wollen und jeden Tag ihre Runden im 50-Meter-Schwimmbecken in Appenzell drehen.

Inauen blickt weniger kritisch auf die vergangene Saison zurück als seine Kollegen. «Wir hatten schon schlechtere Sommer als den letztjährigen – sowohl finanziell als auch wettertechnisch», sagt Inauen. Trotzdem hofft auch er auf viel Wärme und Sonnenschein:

«Die Muotathaler Wetterschmöcker versprechen einen heissen und langen Sommer. Ich hoffe, dass sie recht behalten.»