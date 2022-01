St.Gallen wird immer älter – Die Jungen tragen die Kosten

Überalterung St.Gallen wird immer älter ‒ Regierungsrätin Laura Bucher sagt: «Jetzt geht es darum, das Potenzial der älteren Generation zu nutzen» In 20 Jahren werden knapp über zwei Erwerbstätige für eine Person im Rentenalter aufkommen müssen. Der Kanton überarbeitet seine Alterspolitik, um die Bedürfnisse der älteren Generation zu berücksichtigen. Wie die hohen Kosten abgefedert werden sollen, die auf die Jüngeren zukommen, ist noch unklar. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Neues Altersleitbild des Kantons wird angepasst, um auf die Bedürfnisse der älteren Generation einzugehen und ihnen eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Bevölkerung wird immer älter. Gemäss den kürzlich aktualisierten Bevölkerungsszenarien wird in zwanzig Jahren jede vierte Person im Kanton St.Gallen 65 oder älter sein. Heute ist es bereits jede fünfte.

Die Gründe dafür sind grundsätzlich erfreulich und gut erforscht. Hauptsächlich dank medizinischer Fortschritte – insbesondere Impfungen – in Verbindung mit verbesserter Hygiene und Ernährung, konnte die Kindersterblichkeit in der Schweiz enorm verringert werden. Während zu Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1876 noch jedes fünfte Baby starb, bevor es das erste Lebensjahr erreicht hatte, sind es heute im Schnitt nur noch 3,5 von 1000. Krankheiten wie die Tuberkulose, die im 19. Jahrhundert die bedeutendste Todes­ursache junger Erwachsener war, wurden besiegt.

Ab zirka 1950 profitierten insbesondere ältere Menschen von weiteren medizinischen Fortschritten und so stieg die Lebenserwartung stetig an. Lag die Lebenserwartung 1981 im Schweizer Durchschnitt bei Frauen noch bei 79,3 und bei Männern bei 76,6, hat sich diese bis 2020 für Frauen auf 84,8 und für Männer auf 80,7 Jahre gesteigert.

Zuletzt haben der Anstieg im Wohlstand, die Emanzipation der Frauen sowie die Verbreitung von Verhütungsmitteln dazu geführt, dass weniger Kinder geboren werden. 1964 lag die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer (ZGZ) in der Schweiz noch bei 2,7 Kindern pro Frau. Heute liegt sie bei 1,46. Im Kanton St.Gallen ist sie mit 1,57 Kindern pro Frau leicht über dem Schweizer Durchschnitt.

Herausforderungen einer alternden Gesellschaft

Doch diese im Grundsatz sehr erfreulichen Entwicklungen bergen auch eine Schattenseite. Die Alterung der Gesellschaft stellt Wirtschaft und Politik vor neue Herausforderungen. So sinkt gemäss der Website des Kantons St.Gallen «längerfristig das Arbeitskräftepotenzial und auf dem Solidaritätsprinzip aufbauende Sicherungssysteme (Pensionskasse, AHV, Krankenversicherung) benötigen eine Anpassung».

«Wir sind dabei, gemeinsam mit den Gemeinden die Alterspolitik zu überarbeiten», sagt Regierungsrätin Laura Bucher, Vorsteherin des Departements des Innern des Kantons St.Gallen. Das aktuelle Altersleitbild des Kantons stamme aus dem Jahr 1996. Dieses werde nun jedoch angepasst, um die vielfältigen Bedürfnisse der Menschen im Alter zu berücksichtigen und ihnen eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen.

Laura Bucher, Regierungsrätin und Vorsteherin des Departementes des Innern. Benjamin Manser

Mit der Vision «Gutes Alter(n) gemeinsam aktiv gestalten» haben verschiedene Departemente in Projektarbeit einen Berichtsentwurf mit verschiedenen Massnahmen erarbeitet. Dieses Leitbild war im Sommer in der Vernehmlassung und werde im Laufe dieses oder nächsten Jahres ins Kantonsparlament kommen. Bucher sagt:

«Die neue ältere Generation ist fit und bringt viel Erfahrung mit. Es geht darum, das Potenzial dieser Bevölkerungsgruppe zu nutzen und dass alle Menschen im Alter am sozialen Leben teilhaben können.»

Ein wichtiger Faktor sei hier auch die Gesundheitsversorgung. Denn mit einer alternden Gesellschaft werde der Pflegebedarf zunehmen und sich auch verändern. «Die Menschen im Alter möchten möglichst lang zu Hause wohnen und selbstbestimmt leben», sagt Bucher. Dazu müssten die bestehenden Strukturen zu integrierten Versorgungsmodellen weiterentwickelt werden. Der Fachkräftemangel in der Pflege dürfe hierbei nicht ausser Acht gelassen werden. «Denn eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen im Alter kann nur funktionieren, wenn die entsprechenden Arbeitskräfte vorhanden sind und die Attraktivität des Pflegeberufs gesichert ist.»

Drei Erwerbstätige für eine Rentnerin

Die Frage der langfristigen Finanzierung bleibt allerdings noch offen. Der Kanton St.Gallen hatte 2020 einen Altersquotienten von 31 Prozent. Dieser wird bis 2040 gemäss den Szenarien der Fachstelle für Statistik bei 42 Prozent liegen. Das bedeutet, dass auf 100 Personen zwischen 20 und 65, 42 Personen im Rentenalter kommen. Das wären also knapp über zwei Erwerbstätige Personen für eine Rentnerin. Heute sind es drei.

Als die AHV 1948 in Kraft trat, waren es in der Schweiz 6,3. Also doppelt so viele wie heute und dreimal so viele wie voraussichtlich in 20 Jahren.

Die Zuständigkeit für die AHV liege beim Bund, sagt Bucher. Jedoch beobachte man die Auswirkungen der demografischen Entwicklungen sehr genau, denn im Bereich der Ergänzungsleistungen seien auch die Kantone betroffen. Aus diesem Grund habe man ein neues Prognosemodell entwickelt, welches die Auswirkungen der Reformen auf Bundesebene besser prognostizieren und genauer abbilden könne. Damit könne man die kantonalen Ausgaben im Bereich der Ergänzungsleistungen genauer budgetieren.

Es bleibt an den Jungen hängen

Da die sehr geburtenstarke Babyboomer-Generation nun in Rente geht und voraussichtlich in rund 20 Jahren pflegebedürftig sein wird, sind die Hauptkostenträger der Überalterung mutmasslich die sogenannte Generation Y, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden. Bereits heute reicht die Rente gemäss «swissinfo» bei 60 Prozent der Heimbewohnerinnen und Bewohnern in der Schweiz nicht aus, die Kosten für den Aufenthalt im Alters- oder Pflegeheim zu decken.

So zeichnen sich für die Generation Y steigende Abgaben für Krankenkasse und AHV, eine niedrigere Rente sowie ein höheres Rentenalter ab. Eine entsprechende Initiative für die Erhöhung des Rentenalters haben die Jungfreisinnigen bereits im Sommer eingereicht. Sie sagen: Je länger man damit wartet, desto höher wird am Ende die Rechnung für die Jungen ausfallen.

