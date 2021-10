Tweet «Sehr grenzwertig», aber kein Hass-Tweet: Bezirksgericht Weinfelden spricht Thurgauer Jungpolitiker frei Ein Thurgauer postete einen Tweet, der Homosexuelle in die Nähe von Pädophilen rückt und bekam einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Diesen hat er angefochten und wurde freigesprochen. Christof Lampart Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tweet von Benjamin Zürcher Bild: Twitter

Ein Tweet wurde dem damals 18-jährigen Thurgauer Benjamin Zürcher, Mitglied der Evangelischen Volkspartei (EVP), im September 2020 zum Verhängnis. Im Hinblick auf die im September 2021 anstehende Abstimmung über die «Ehe für alle»-Initiative twitterte er auf seinem persönlichen und öffentlichen Twitter-Account: «Wenn es erlaubt würde, dass das Kinderadoptionsrecht auch für Homosexuelle gelten würde, kann das Pädophilie fördern, wie es auch schon der Biologe Prof. Dr. U. Kutschera sagte. Mit irgendwelcher Homophobie hat das nichts zu tun.»

In den sozialen Medien brach ein Shitstorm los

Diese Botschaft brachte dem jungen Mann viel Ärger ein. Denn er hatte nicht nur einen Shitstorm in den sozialen Medien zu überstehen, sondern auch den Ausschluss aus der EVP zu verdauen und einen Strafbefehl der Staatsanwalt Bischofszell zu gegenwärtigen. Letztere sah nämlich im Tweet den Straftatbestand «Diskriminierung und Aufruf zum Hass» aufgrund der sexuellen Orientierung als gegeben an.

Der Beschuldigte, der sich in der Ausbildung zum Agrarpraktiker befindet, noch bei den Eltern wohnt und selbst über kein Vermögen verfügt, wurde im Dezember 2020 zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 50 Franken (bedingt erlassen bei einer Probezeit von zwei Jahren) sowie einer Busse von 300 Franken verdonnert. Daneben sollte er Verfahrens- und Untersuchungskosten von 723 Franken bezahlen.

Grundbotschaft «nicht verschleiert»

Dagegen erhob er nun erfolgreich Einspruch. Denn das Bezirksgericht Weinfelden vermochte am Dienstag der Argumentation der Anklage nicht zu folgen. Diese hatte argumentiert, es habe sich beim Tweet um eine Äusserung gehandelt, welche die Menschenwürde verletze, weil einer Gruppe – den Homosexuellen – die Gleichwertigkeit abgesprochen werde.

Benjamin Zürcher im Oktober 2020, damals war er noch Jungpolitiker der EVP, bei einem Interview. Bild: Andrea Stalder

Aus Sicht eines unbefangenen Lesers entstünde eine «tendenziöse Verknüpfung», wenn die Begriffe Homosexualität, Kinderadoption und Pädophilie so, wie sie gebraucht worden seien, erfolgten, argumentierte die Staatsanwältin. Die Grundbotschaft des Tweets sei «nicht verschleiert» gewesen: Homosexuelle sollten vom Kinderadoptionsrecht abgehalten werden, damit sie keine pädophilen Handlungen begehen könnten, so die Anklage.

Ist die Meinungsfreiheit geschützt?

Der Strafverteidiger konterte, dass es beim Prozess nicht nur zu klären gelte, ob ein junger Mann einen etwas unbedachten, aber keinesfalls strafwürdigen Tweet abgesetzt habe. Vielmehr gehe es um die Frage, ob «die Meinungsfreiheit in diesem Staat geschützt ist». Diese gelte auch für Meinungen, die polarisieren, und das Strafgesetz sei schliesslich nicht dazu da, um den politischen Diskurs zu hemmen.

Komme hinzu, dass die Anklage einiges in den Wortlaut hineininterpretiere, denn im Wortlaut sei von «können» und nicht von «müssen» die Rede, was die Anklage in ihrem Plädoyer geflissentlich übersehen oder ignoriert habe. Dass der Tweet so verfasst wurde, sei unbestritten. Dass sein Mandant jedoch damit Homosexuelle als minderwertig darstellen und ein feindseliges Klima im Vorfeld einer Abstimmung habe schaffen wollen, treffe nicht zu, so der Verteidiger.

«Sehr grenzwertig und verletzlich»

Das Gericht folgte dessen Argumentation und sprach den Beschuldigten vom Vorwurf der Diskriminierung und des Aufrufes zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung frei. Der Richter begründete dies damit, dass zwar der Sachverhalt anerkannt sei, und der Tweet «sehr grenzwertig und verletzlich» daherkomme, doch tangiere er die Menschenwürde von Homosexuellen nicht, denn:

«Im politischen Diskurs gilt ein anderer Massstab.»

Strafbar sei der Tweet auch deshalb nicht, weil er «kein Pauschalurteil» gegenüber Homosexuellen enthalte. Auf eine Genugtuung von 1000 Franken, welche der Mann aufgrund des erlittenen Shitstorms vom Staat gefordert hatte, musste er aber verzichten, denn «er musste sich bewusst sein, dass sein Tweet Reaktionen auslösen könnte», so der Richter, zumal der Jungpolitiker damals rund 1000 Follower hatte. Die Verfahrenskosten von über 6300 Franken gehen zu Lasten der Staatskasse.