TV-Debatte Energie, Zuwanderung, Altersvorsorge: So schlugen sich die vier St.Galler Ständeratskandidatinnen in der SRF-«Arena» Wahlkampf auf nationaler Bühne: Am Freitagabend stellten sich Esther Friedli (SVP), Barbara Gysi (SP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) und Franziska Ryser (Grüne) den Fragen von «Arena»-Moderator Sandro Brotz. Ein angeregter Austausch, der nur manchmal in einem bissigen Schlagabtausch gipfelte. Seraina Hess Jetzt kommentieren 07.01.2023, 12.45 Uhr

Vier Frauen, die um Paul Rechsteiners Sitz im Stöckli buhlen (im Uhrzeigersinn): Esther Friedli (SVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Franziska Ryser (Grüne) und Barbara Gysi (SP). Bilder Keystone, Benjamin Manser

2023 wird nicht nur als 175-Jahr-Jubiläum der modernen Schweiz in die Geschichte eingehen, sondern auch als Jahr mit eidgenössischen Wahlen. Noch bevor im Herbst das Parlament neu bestellt wird, kämpfen im Kanton St.Gallen vier Frauen darum, Paul Rechsteiner im Ständerat zu beerben. Anberaumt ist der erste Wahlgang für den 12. März.

Startschuss für den Wahlkampf dürfte die SRF-«Arena» vom Freitagabend gewesen sein, und so wurde die Feuerprobe gleich auf nationalem Parkett ausgetragen. Entsprechend interessierten die meisten Themen, denen sich die vier Nationalrätinnen widmeten, über die Kantonsgrenzen hinaus – so etwa die Debatte um die Energiefrage.

Erneuerbare Energien: Ein Tropfen auf den heissen Stein?

Esther Friedli (SVP) Bild: SRF

Die Positionen sind rasch bezogen: SVP-Frau Esther Friedli deklariert die Energiestrategie 2050 als Luftschloss, das AKW-Bauverbot als Belastung für die Schweizer Energieversorgung, die erneuerbaren Energien als Tropfen auf den heissen Stein und die aktuelle Stromimportstrategie als scheinheilig. Sozialdemokratin Barbara Gysi hingegen zeigt sich zufrieden; sie plädiert aber dafür, die Energiestrategie weiterzuentwickeln, das Klimaschutzgesetz rasch in trockene Tücher zu bringen sowie den Ausbau der Solarenergie und der Wasserkraft voranzutreiben. «Dass wir wegkommen müssen von Öl und Gas, hat spätestens die Ukrainekrise gezeigt.»

Mit Franziska Ryser (Grüne) meldete sich schliesslich eine Kandidatin zu Wort, die sich dem Thema verschrieben hat. Atomkraftwerke seien nicht die Technologie der Zukunft. Wenn das Effizienzpotenzial in der Schweiz ausgeschöpft würde, könnten zwischen 25 und 40 Prozent des Strombedarfs eingespart werden. Und wenn auf jedem zweiten Dach in der Schweiz eine Solaranlage installiert würde, könnte man den gesamten Strombedarf des Landes decken. Ryser, ganz Maschinenbauingenieurin, jongliert weiter mit Zahlen: «In unserem Land könnten 4500 Windkraftanlagen gebaut werden - faktisch sind es bisher nur 40.»

Susanne Vincenz-Stauffacher Bild: SRF

Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) reagiert: «Weshalb das eine tun und das andere nicht lassen?» Die Speichertechnologie sei voranzutreiben und die Effizienz zu erhöhen. «Es wäre aber fahrlässig, eine Technologie wie die Kernenergie einfach abzuwürgen, zumal sie sich weiterentwickeln könnte. Die Importstrategie und die Annahme, der Stromverbrauch verringere sich, sind nicht aufgegangen.»

Wann sind es zu viele? Schweiz knackt die 9-Millionen-Marke

Die Frage nach der Energieversorgung, aber auch jene nach genügend Raum und Infrastruktur dürfte die Schweiz umso stärker beschäftigen, je mehr Menschen im Land leben. Noch dieses Jahr soll aufgrund der Zuwanderung die 9-Millionen-Marke geknackt werden.

Barbara Gysi Bild: SRF

Barbara Gysi sieht darin kein Problem. «Nicht die Zuwanderung ist das Thema, sondern die Menschen, die immer mehr Wohnraum für sich beanspruchen.» Lösungsansätze seien etwa verdichtetes Bauen, neue kollektive Wohnräume, bezahlbare Mieten und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Die Bürgerlichen jedoch würden flankierenden Massnahmen im Weg stehen. «Nicht zuletzt brauchen wir die Zuwanderung, um dem riesigen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Denn die offenen Stellen könnten wir nicht einmal durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie besetzen.»

Die Konkurrentin der anderen Polpartei ist derweil für eine moderate Zuwanderung – «jetzt ist sie masslos.» Die Schweiz habe in den letzten zwei Jahrzehnten ein Plus von rund 1,5 Millionen Menschen verzeichnet und überhole damit sogar den Nachbarn Deutschland, sagt Esther Friedli. «Wir nehmen diese Zuwanderung in Staustunden oder in überfüllten Zügen wahr.» Den Fachkräftemangel führt sie auch auf die wachsende Bevölkerung zurück: Mehr Menschen bedürfen mehr Personals.

Franziska Ryser Bild: SRF

Wie Gysi sieht Franziska Ryser die Zuwanderung als positives Zeichen. Sie spreche für die florierende Wirtschaft und die hohe Lebensqualität in der Schweiz. Die Grüne ergänzt: «Wir sind auf Fachkräfte angewiesen und verzeichnen gleichzeitig die tiefste Arbeitslosenquote in der Geschichte. All das zeigt, dass sich die Befürchtungen bei Einführung der Personenfreizügigkeit nicht bewahrheitet haben.»

Friedli kontert: «Es ist eine Spirale, denn wir müssen immer mehr bauen, weil immer mehr Menschen zu uns stossen.»

Spätestens in diesem «Arena»-Themenblock zeigt sich: Die beiden bürgerlichen Kandidatinnen sind sich, anders als die Grünen- und die SP-Kandidatin, uneins. Susanne Vincenz-Stauffacher bezichtigt Friedli des Schwarz-Weiss-Denkens: «Die Zuwanderung aus der EU und den Efta-Staaten ist arbeitsmarktorientiert. Die Menschen zahlen Steuern und Sozialabgaben, die AHV profitiert davon.» Was die SVP nun aufs Tapet bringe, sei ein weiterer Versuch, die Personenfreizügigkeit zu bodigen.

Die Frauen und die umstrittene BVG-Reform

Die Reform der beruflichen Vorsorge respektive ihre Umsetzung, die derzeit im Parlament behandelt wird, spaltete die vier Kandidatinnen. Wieder ist es Esther Friedli, die in eine Ecke gedrängt wird, aber standhaft die Parteilinie vertritt.

Die vier St.Galler Ständeratskandidatinnen im «Arena»-Studio mit Moderator Sandro Brotz. Bild: SRF

Sie wiederholte das Versprechen an die Frauen nach der Abstimmung über die AHV-Reform im letzten Jahr, beim BVG genau hinzuschauen. Die Aussage wertet Gysi jedoch als Hohn: «Das Versprechen ist überhaupt nicht eingetroffen, Sie haben die Frauen total verschaukelt», wirft die SP-Frau den Bürgerlichen vor. Am bittersten sei es für Frauen über 55, die von den Kompensationsleistungen ausgeschlossen seien, obschon sie 18 Prozent des versicherten Gehalts einzahlen würden.

Olma-Aktien kaufen und den Senf verbannen

Kantonale Themen fanden zuletzt Platz in der ersten «Arena» des Jahres - wenn auch im Schnelldurchlauf.

Sind die St.Galler Spitäler, die mit ihrer desaströsen Finanzsituation auf einen Rettungsschirm angewiesen sind, zu privatisieren? Ja, sagen die beiden Bürgerlichen, nein, sagt das linke Lager. Die Spitalstrategie sei über Kantonsgrenzen hinweg zu denken, findet Vincenz-Stauffacher – die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung gehöre zum Service public, findet Gysi.

Soll die Kurzarbeit auch bei Bergbahnbetrieben greifen, die derzeit mit fehlendem Schnee zu kämpfen haben? Nein, sind sich alle einig. Franziska Ryser sagt: «Während der Pandemie war die Kurzarbeit ein wichtiges Instrument, aber wir können nicht bei jeder branchenspezifischen Krise darauf zurückgreifen.» Vielmehr seien kreative Lösungen gefragt, etwa die temporäre Aushilfe in der Gastronomie, wo es an Personal mangelt.

Die Eintracht währt bis zum Schluss. Sowohl Olma-Aktien wollen die Kandidatinnen allesamt kaufen als auch die St.Galler Bratwurst verzehren, wie sie vom Metzger geschaffen wurde: nämlich ohne Senf. Die lokal gefärbte, aber doch klischeebehaftete Frage wird man dem Moderator nachsehen, denn was in St.Gallen als selbstverständlich gilt, ist es in Zürich noch lange nicht.

