Trotz schimmliger Lebensmittel und illegaler Mitarbeiterin: Restaurant in Ausserrhoden durfte nach zwei Tagen wieder öffnen

Trotz schimmliger Lebensmittel und illegaler Mitarbeiterin: Restaurant in Ausserrhoden durfte nach zwei Tagen wieder öffnen

Unordnung, Schmutz, falsche Herkunftsangaben und verdorbene Esswaren: Lebensmittelkontrolleure haben in Ausserrhoden ein Restaurant in desolatem Zustand vorgefunden. Die Coronapandemie hat teils die Hygiene in Restaurants verschlechtert.