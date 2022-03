Trockenperiode «Wenn es nochmals drei Wochen nicht richtig regnet, wird es kritisch:» Die Ostschweiz erlebt den trockensten März seit 70 Jahren In der Ostschweiz hat es im März bislang kaum geregnet. Sollte die Trockenheit länger anhalten, könnte das Tierfutter knapp werden, befürchten die St.Galler und die Thurgauer Bauernverbände. Am Bodensee sind die Pegel niedriger als vor einem Jahr. Olivia Jasek Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Die anhaltende Trockenheit setzt den Bauern in der Ostschweiz zu: Sie fürchten um ihre Ernte. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Wenn man in den Himmel schaut, sieht man kaum dicke Wolken. Schon seit Wochen ist kaum ein Regentropfen in der Ostschweiz gefallen. Und nach den jüngsten Prognosen könnte es noch länger so bleiben.

Die kommenden Wochen würden meist sonnig, man erwarte 16 bis 18 Grad, sagt Barbara Galliker von Meteo Schweiz. Niederschlag sei in dieser Woche nicht in Sicht. Auch die nächsten drei Monate sähen nicht sehr vielversprechend aus. Sie werden eher wärmer als im langjährigen Mittel ausfallen. Somit sei die Ostschweiz auf einem anhaltenden Rekordkurs, was die Niederschlagsarmut angeht. Im laufenden März fielen gemittelt über die Ostschweiz nur gerade 3,2 mm Regen. Das seien nur 3 Prozent einer durchschnittlichen März-Regenmenge. Ein durchschnittlicher März bringe in der Ostschweiz 106 mm Regen, sagt Galliker.

«Es sieht stark danach aus, dass die Ostschweiz den niederschlagärmsten März seit 70 Jahren erlebt.»

Hoffnung gebe es aber für die nächste Woche, dann könnte es vielleicht regnen.

Thurgauer Bauernverband befürchtet Futtermangel

Für Bauern habe die Trockenheit eine negative und positive Seite, sagt Andreas Widmer vom St.Galler Bauernverband. Man könne dank der Trockenperiode die Arbeiten auf dem Berg sowie im Tal sehr schonend durchführen, da sich die Böden sehr gut bearbeiten liessen.

Das Ausbleiben von Niederschlägen diesen März habe aber auch negative Konsequenzen, sagt Widmer. Bei den früheren Saaten dieses Jahr habe das Wachstum noch nicht eingesetzt, dies liege an der Kälte und der Trockenheit. Ohne Niederschläge werde das Wachstum von Ackerkulturen sowie Wiesen und Weiden eher spät einsetzen. Andere Kulturen wie Beeren und Gemüse liessen sich zwar bewässern, es wäre aber eher ungewöhnlich, dies schon so früh zu tun. Widmer sagt:

«Wenn es nochmals drei Wochen nicht richtig regnet, wird es kritisch.»

Denn überall, wo man nicht künstlich bewässern könne, werde das Wachstum ausbleiben. Auch das Gras auf Weiden und Wiesen würde nicht mehr wachsen. Für die Tiere wäre nicht mehr genug Nahrung vorhanden.

Ähnlich beurteilt der Verband der Thurgauer Landwirtschaft die Situation. Sollte die Trockenheit länger anhalten, könnte sich die Futterernte verzögern, sagt Sprecherin Colette Ammann. «Angesichts der kleinen Futtervorräte aufgrund der tiefen Erträge vom Vorjahr muss mit Futtermangel gerechnet werden.» Zudem würden frisch gesäte Kulturen wie Zuckerrüben nicht keimen und unter Umständen nicht wachsen. Und beim Getreide, das letzten Herbst gesät wurde, müsse mit einem Ertragsausfall gerechnet werden, sagt Ammann.

Frösche können sich wegen der anhaltenden Trockenheit zurzeit nicht paaren. Bild: Alex Spichal

Auch den Tieren setzt der fehlende Regen zu. So sind die Amphibien in der Ostschweiz noch nicht unterwegs. Es sei zu trocken, sagte Biologe Jonas Barandun vergangene Woche. Im Moment warteten sie im Wald, bis der nächste Regenguss komme. Erst danach machen sie sich auf den Weg zu den Gewässern, um sich dort zu paaren und ihren Laich abzulegen. Ohne Niederschläge in den nächsten paar Tagen könne ein Teil der Tiere sich nicht fortpflanzen.

Wasserpegel am Bodensee unter dem langjährigen Mittel

Wenn man zurzeit am Bodenseeufer entlang spaziert, fällt einem auf, wie stark das Wasser zurückgegangen ist. Das ist allerdings nicht aussergewöhnlich. «Der Wasserstand des Bodensees liegt derzeit auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau», melden Bodensee-Wasserstandinformationen, welche von der Schweiz, Vorarlberg und Baden Württemberg herausgegeben werden.

Bei der Badehütte in Rorschach erkennt man den tiefen Wasserstand. Bild: Donato Caspari

Die Pegel in Berlingen am Untersee, in Konstanz und Romanshorn befinden sich zurzeit leicht unter dem langjährigen Mittel. Bis Mitte März lagen die Wasserstände im 160-Jahre-Vergleich noch über dem Durchschnitt. In den kommenden neun Tagen dürften die Pegel gemäss Prognosen der Bodensee-Wasserstandinformationen an allen Messstandorten weiter sinken.

Trotzdem könne man mit einem ansteigenden Wasserpegel bis zu den Sommermonaten rechnen. Grund dafür sei das jahreszeitlich bedingte Ansteigen der Schneegrenze im alpinen Bereich des Bodenseegebietes, wie die Bodensee-Wasserstandinformationen schreiben. Dies führe dazu, dass die dort fallenden Niederschläge in den Bodensee geleitet werden. Hinzu komme die Schneeschmelze in den Gebirgen.

