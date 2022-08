Trockenheit Kanton St.Gallen hebt Feuer- und Feuerwerksverbot auf Das Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St.Gallen hebt das Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe auf. Die Regengüsse und die kühleren Temperaturen der letzten Tage lassen dies zu. 24.08.2022, 15.13 Uhr

Im Wald und in Waldesnähe darf ab dem 24. August im Kanton St.Gallen wieder Feuer gemacht werden. (Symbolbild: Michael Buholzer/Key)

Vergangene Woche gingen mehrere Regengüsse nieder. Obwohl diese regional unterschiedlich ausfielen, konnte die Waldbrandgefahr in allen Regionen des Kantons deutlich entschärft werden. Diese Woche ist das Wetter zwar sonnig und warm, Ende Woche dürfte es jedoch umschlagen und erneut Regen kommen.

Aufgrund der aktuellen Lage wird die Waldbrandgefahr deshalb auf Stufe 3, «erhebliche Waldbrandgefahr», reduziert, wie der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. «Infolgedessen wird das Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe (200m) ab Mittwoch, 24. August, aufgehoben.» Im Wald und in Waldesnähe dürfe somit wieder Feuer gemacht werden.

Die Bevölkerung werde dennoch dazu aufgerufen, weiterhin vorsichtig zu sein und die Feuerstellen beim Verlassen komplett zu löschen. Dies, um die Brandgefahr zu minimieren. Zudem können die Gemeinden auf ihrem Gemeindegebiet weiterhin Feuerverbote erlassen.

Wie der Kanton weiter schreibt, wird der kantonale Führungsstab die Situation rund um die Waldbrandgefahr und die Trockenheit weiterhin verfolgen. Aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.sg.ch/trockenheit (pd/lex)