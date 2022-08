Gewässer in der Ostschweiz leiden unter dem Regenmangel: So sehen Rhein, Sitter, Thur, Necker und Bodensee derzeit aus

Noch fliesst überall Wasser in den Ostschweizer Gewässern. Doch die Trockenheit macht sich bemerkbar: Einige Flüsse sind nur noch Rinnsale, in den Weihern wird der Platz für die Fische knapp und am Bodensee liegt so viel Ufer frei wie selten. Unsere Fotografen haben die Drohne über den Bodensee, Weiher und Flüsse fliegen lassen.