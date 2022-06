Trockenheit Erste Notabfischungen im Rheintal: Die Ostschweizer Flüsse sind zu warm Die Thur liegt sieben Grad über dem langjährigen Mittel, im Rheintal war das Wasser in einem Bach in dieser Woche sogar über 29 Grad warm. Die Gewitter der letzten Tage haben die Lage nur leicht entspannt. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Die Thur, hier bei Uesslingen, ist derzeit deutlich zu warm. Bild: Reto Martin

Heisses Wetter, wenig Niederschlag: Das aktuelle Wetter erinnert an den trockenen Sommer 2018, als mancherorts gar das Trinkwasser knapp wurde. «Hitze und Trockenheit hatten gravierende Auswirkungen», schreibt das Bundesamt für Umwelt zum damaligen Sommer.

Heiss und trocken: Keine guten Voraussetzungen für Fliessgewässer. Während das in anderen Regionen der Schweiz bereits in der letzten Woche Sorge bereitet hatte – im Kanton Aargau wurden gar Wasserentnahmeverbote verfügt –, herrschte in der Ostschweiz noch Gelassenheit. Doch mit der Hitzewelle vom letzten Wochenende spitzte sich die Situation auch hier zu.

Thur sieben Grad wärmer als im langjährigen Mittel

Das zeigt sich exemplarisch an der Thur. Bei der Messstation in Niederbüren – kurz vor der Kantonsgrenze zum Thurgau – lag der Abfluss deutlich unter dem langjährigen Mittel. Stellenweise betrug er nicht einmal einen Viertel davon. Das stellt auch Heinz Ehmann vom Amt für Umwelt des Kantons Thurgau fest. Das grössere Problem seien aktuell aber die hohen Wassertemperaturen. Praktisch alle Fliessgewässer führen zwar Niedrigwasser, «aber sie fliessen noch». Damit könne die Gewässerökologie umgehen.

Die Wassertemperatur an der Messstation Niederbüren lag in den letzten Tagen im Tagesmittel denn auch bei bis zu 22,5 Grad, sieben Grad wärmer als zu dieser Jahreszeit eigentlich zu erwarten wäre. Auffallend dabei ist, dass sich die Temperaturentwicklung des laufenden Jahres stark mit jener des trockenen Jahrs 2018 deckt. Selbst die kurze Erholung nach den Gewittern Mitte Woche gab es damals schon, wie die nachfolgende Grafik zeigt:

Beim Amt für Wasser und Energie (AWE) des Kantons St.Gallen beobachtet man die Situation deshalb laufend, nicht nur bei der Thur. In anderen Flüssen und Bächen des Kantons ist die Lage ähnlich, sagt Marcel Schirmer, Fachbereichsleiter Hydrometrie beim AWE. Und auch im Rest der Schweiz sieht die Lage vielerorts ähnlich aus. Der Bund schreibt in seinem hydrologischen Bulletin: «Die Wassertemperaturen sind für den Monat Juni weiterhin sehr hoch.»

Trockenperioden nehmen zu

Dass nach 2015 und 2018 nun schon wieder ein so trockenes Jahr droht, überrascht Schirmer vom St.Galler Amt für Wasser und Energie nicht.

«Das ist dem Klimawandel geschuldet. Die Forscher sind sich einig, dass Trockenperioden in der Intensität und Dauer zunehmen.»

Es bleibe nichts anderes übrig, als dort einzugreifen, wo es die Situation erfordert. Er erwähnt zum Beispiel die bessere Vernetzung von Gebieten, die eher Gefahr laufen, wortwörtlich auf dem Trockenen zu sitzen.

Zu Wasserentnahmeverboten dürfte es im Kanton St.Gallen trotzdem selten kommen. «Zuerst setzen wir auf eine Sensibilisierung der Bevölkerung», erklärt Schirmer. Gleichzeitig widme man sich akuten Problemen.

Erste Notabfischungen im Rheintal

Ein solches Problem gab es Anfang Woche bereits im Rheintal, wo erste Notabfischungen durchgeführt werden mussten, wie Fischereiaufseher Marcel Zottele sagt. Einzelne kleinere Gewässer seien zwischen 26 und 27 Grad warm gewesen. «Das wärmste Flüsschen hatte eine Wassertemperatur von 29.2 Grad.» Ab 25 Grad Wassertemperatur wird es für Fische gefährlich.

In St.Galler Gewässern sind vor allem Forellen betroffen. «Kurzfristig hält eine Forelle auch mal 26 Grad aus, aber das muss dann wirklich kurzfristig sein», erklärt Zottele. «Hätte ich nicht abgefischt, wären diese Fische mittlerweile ziemlich sicher verreckt.» Notabfischungen seien aber wirklich die letzte Massnahme. Und zudem nur möglich, wenn kühlere Gewässer im Einzugsgebiet für eine Evakuierung überhaupt da sind.

Langfristig werden Notabfischungen häufiger nötig sein

Die vereinzelten Gewitter am Dienstagabend hätten die Situation zumindest etwas entspannt. Doch bei weiterhin hohen Temperaturen und wenig Niederschlag werde sie sich wieder zuspitzen. Zottele hat deshalb die Fischereivereine angeschrieben und gebeten, dass sie die Bäche auch kontrollieren.

Langfristig müsse man sich vermutlich darauf einstellen, dass öfter Notabfischungen nötig werden. «Es häuft sich in letzter Zeit», sagt Zottele. Eine Massnahme, die Linderung bringen könnte, wäre eine Beschattung neuralgischer Punkte. Der Fischereiaufseher erklärt: «Hotspots liegen oft unterhalb von Kiesfängen. Dort läuft das Wasser über gepflästerte Rampen und heizt sich in der Sonne stark auf. Schatten könnte helfen.»

Es fehlt der Regen

Wie sich die Situation in diesem Jahr entwickelt, wagt derweil niemand zu prognostizieren. Das hängt gemäss Schirmer und Ehmann stark vom Wetter ab. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Lage ähnlich wie 2018 entwickle. «Wir haben ein Defizit im Niederschlag und der Schnee ist bereits geschmolzen», erklärt Schirmer. Ehmann vom Thurgauer Amt für Umwelt ergänzt:

«Wir brauchen lang anhaltende Niederschläge, um die Situation in einen Normalwasserbereich bringen zu können.»

