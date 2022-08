Trockenheit Den Ostschweizer Flüssen und Bächen fehlt das Wasser: Wie sich die Lage entwickelt – und wo sich der Klimawandel besonders deutlich zeigt Heisse Sommer mit wenig Niederschlag häufen sich. Wenn dann auch noch Schmelzwasser fehlt, trocknen Flüsse und Bäche aus, wie unsere Datenanalyse zeigt. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Die Ostschweizer Flüsse – hier die Thur bei Pfyn – führen wenig Wasser. Bild: Ennio Leanza/Keystone (20. Juli 2022)

Ausgetrocknete Thurwasserfälle, Wasserentnahmeverbote in den Kantonen Thurgau und St.Gallen: Den Ostschweizer Flüssen und Bächen fehlt das Wasser.

Exemplarisch zeigt sich das an der Thur. Bei der Messstation Niederbüren wurde der sogenannte Niedrigwasserwert alleine Mitte Juli an acht Tagen in Folge nicht erreicht. Dieser bezeichnet die Abflussmenge, die normalerweise an 347 Tagen im Jahr, also so gut wie immer, erreicht wird.

Bleibt der Sommer so trocken wie bisher, droht das Schlimmste aber erst zu kommen. Der Vergleich mit dem trockenen 2018 zeigt: Flüsse und Bäche könnten bis weit in den Herbst hinein Niedrigwasser führen. Die Thur verzeichnete an der gleichen Messstation damals 97 Tage Niedrigwasser. So viele wie in keinem anderen Jahr in der Messreihe ab 1990, die uns vom Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen zur Verfügung gestellt wurde. Und mit 50 fielen mehr als die Hälfte davon in den Herbst.

«Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Situation in diesem Jahr ähnlich entwickelt», sagt Marcel Schirmer, Leiter Hydrometrie des Amtes für Wasser und Energie (AWE) des Kantons St.Gallen.

Vorerst keine Entspannung in Sicht

Dass es zumindest vorerst kaum merklich besser werden dürfte, lassen die Prognosen vermuten. Der Kanton St.Gallen schreibt auf seiner Website: «Es liegt eine erhebliche Trockenheit vor. Es sind keine grossflächigen und ergiebigen Niederschläge zu erwarten, was zu einer Verschärfung der Trockenheit führen wird.»

Den Einfluss eines heissen und trockenen Jahrs sieht man auch an weiteren Messstationen und für die ebenfalls warmen Jahre 2003 und 2015. Das zeigen die nachfolgenden Grafiken von den Beispielen der Lützelmurg in Aadorf, des Thunbachs in Matzingen oder des ausserrhodischen Rotbachs:

Was diese Grafiken vermuten lassen: Die Niedrigwassertage häufen sich. An der eingangs erwähnten Messstation in Niederbüren führte die Thur Anfang des Jahrtausends sehr selten Niedrigwasser, ausser eben im Hitzejahr 2003. Doch seit dem ebenfalls sehr warmen 2015 nehmen solche Tage zu.

Fehlender Schnee und längere Trockenperioden

Schirmer vom AWE bestätigt das: «Die Häufung ist unbestritten. Die Forschung ist sich einig und wir sehen es seit der 2000er-Jahre in der Praxis.» Zwar müsse man in Betracht ziehen, dass die Messungen über die Jahre genauer geworden seien, doch an der grundlegenden Entwicklung ändere das nichts.

Gerade am Beispiel der Thur zeigten sich die Folgen des Klimawandels deutlich. In deren Einzugsgebiet komme es im Winter häufiger zu Regen statt Schneefall. Und der fehlende Schnee könne dann im Sommer nicht schmelzen. «Dazu kommen längere und intensivere Trockenperioden», ergänzt Schirmer. Die kurzen Gewitter dazwischen würden nur wenig helfen.

Die Thur im Obertoggenburg führt oft Niedrigwasser. Bild: Christiana Sutter (Alt St.Johann, 28. Juli 2022)

Auch weiter oben an der Thur an der Messstation Alt St.Johann sieht man die Häufung der Niedrigwassertage. Noch eindrücklicher ist die Situation beim Rheintaler Binnenkanal in Widnau. Während dort selbst 2003 noch ohne Niedrigwassertag blieb, hat sich die Situation seit 2015 drastisch verschlechtert.

Dasselbe Muster lässt sich auch bei den Thurgauer Messstationen in Matzingen (Lauche) und Fischingen (Murg) erkennen, wobei die Messreihe hier nicht ganz so weit zurückreicht.

Kaum Möglichkeiten, etwas zu tun

Auch in Zukunft dürfte sich keine Entspannung einstellen. Der Kanton St.Gallen schreibt beispielsweise auf seiner Website mit Bezug auf die Trockenheit in den Jahren 2003, 2015 und 2018:

«Solche niederschlagsarmen Zeiten können gemäss Klimaprognosen in Zukunft häufiger auftreten.»

Viel dagegen machen kann man gemäss Schirmer nicht. In der Wassernutzung könne man vielleicht noch einige Optimierungen vornehmen. Mehr Wasser beschaffen, gehe aber natürlich nicht. «Wir können ja nicht Schnee produzieren, der dann schmelzen kann.»

