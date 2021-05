Trinkwasser Pestizide, Gülle, Antibiotika: Steht es wirklich so schlecht um unser Trinkwasser? St.Galler Kantonschemiker und Toxikologen geben Entwarnung Schadstoffrückstände aus der Landwirtschaft schüren vermehrt Zweifel an der Qualität unseres Trinkwassers. Doch Experten sagen: Das Ostschweizer Trinkwasser ist nach wie vor sehr gut – von Gesundheitsschäden kann nicht die Rede sein. Enrico Kampmann 08.05.2021, 05.00 Uhr

Den Grossteil ihres Trinkwassers beziehen die Ostschweizer aus dem Grundwasser. Wie 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung Bild: Melanie Duchene / Keystone

Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Rund 6 Prozent der Trinkwasserressourcen des Kontinents befinden sich hier. Gespeist aus Quellen, Niederschlägen, Schnee und Gletschern beherbergt unser kleines Land rund 1500 Seen und Flussläufe mit einer Gesamtlänge von 61'000 Kilometern.

Zwei seiner Seen gehören zu den grössten Mitteleuropas. Einer davon, der an die Ostschweiz grenzende Bodensee, beliefert fünfeinhalb Millionen Menschen mit Trinkwasser. Darunter 25 Prozent der Bevölkerung des Kantons St.Gallen und 40 Prozent des Kantons Thurgau. Den Grossteil ihres Trinkwassers beziehen die Ostschweizer jedoch aus dem Grundwasser, wie 80 Prozent der übrigen Schweizer Bevölkerung auch.

Die Qualität ebendieses aus Grundwasser gewonnenen Trinkwassers wird zurzeit in Frage gestellt. Die Initiantinnen und Initianten der Trinkwasser-Initiative, die am 13. Juni an die Urne kommt, sagen, die Qualität unseres Trinkwassers sei «durch die industrielle, von Pestiziden, Importfutter und Antibiotika abhängige Lebensmittelproduktion dauerhaft bedroht». Dadurch würde unsere Gesundheit gefährdet.

Schadstoffrückstände aus der Landwirtschaft überschreiten Grenzwerte

Dabei stützen sie sich unter anderem auf einen 2019 veröffentlichten Bericht der Nationalen Grundwasserbeobachtung (NAQUA). Demnach weisen unsere Grundwasservorkommen zunehmend Verunreinigungen auf. Im Bericht steht, die grösste Belastung des Grundwassers verursache das durch Dünger in den Boden gelangende Nitrat. Natürlicherweise liegt die Nitratkonzentration im Grundwasser im Bereich weniger Milligramm pro Liter. 2014 wurde der erlaubte Höchstwert von 25 Milligramm pro Liter an rund 15 Prozent aller Messstellen überschritten. In Gebieten mit viel Ackerbau, wie beispielsweise dem Kanton Thurgau, waren es sogar 40 Prozent.

Ebenfalls ein Problem seien Pestizid-Rückstände, wie diejenigen des Fungizids Chlorothalonil, welches im Januar 2020 in der Schweiz verboten wurde. Der Höchstwert von Pestiziden liegt bei 0,1 Mikrogramm, also 10 Millionstel Gramm, pro Liter. Dieser wurde gemäss einer anderen im gleichen Jahr erschienen Studie im Mittelland, wozu auch der Thurgau und Norden des Kantons St.Gallen gehören, an mehr als 20 Prozent der Messstellen überschritten.

Sowohl Nitrat als auch die Abbauprodukte von Chlorothalonil gelten als krebserregend. Stellt unser Trinkwasser also tatsächlich eine Gefahr für unsere Gesundheit dar, wie die Initiantinnen und Initianten der Trinkwasser-Initiative behaupten?

Regelmässige Kontrollen und Informationspflicht

Die einfache Antwort ist nein. Das hat zwei Gründe: Erstens müssen die Wasserversorgungsstellen ihr Trinkwasser regelmässig überprüfen und sind verpflichtet, die betroffene Bevölkerung zu informieren, wenn Verunreinigungen auftreten. Zweitens sind die betreffenden Schadstoffe in unserem Trinkwasser in so geringen Mengen vorhanden, dass sie noch nicht als gesundheitsgefährdend eingestuft werden müssen.

Pius Kölbener, Kantonschemiker St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Man könne nicht pauschal sagen, in welchen Regionen des Kantons der Nitratgehalt im Trinkwasser am höchsten sei, sagt Pius Kölbener, Kantonschemiker St. Gallen. «Überschreitungen sind die Ausnahme und es betrifft in der Regel einzelne Wasserversorgungsstellen und nicht ganze Regionen.» Ganz grundsätzlich sei es aber so, dass Überschreitungen der Höchstwerte im Trinkwasser eher in landwirtschaftlich geprägten Regionen vorkämen.

Der Nitrat-Höchstwert von 40 Milligramm Nitrat pro Liter Trinkwasser sei im letzten Jahr im Kanton St.Gallen insgesamt drei Mal überschritten worden, sagt Kölbener. Der Spitzenwert habe bei 53 Milligramm pro Liter gelegen. Die Wasserversorger seien in so einem Fall verpflichtet, unverzüglich etwas dagegen zu unternehmen, etwa Wasser aus einem anderen Reservoir beziehen, oder belastetes mit unbelastetem Trinkwasser zu verdünnen, bis die Werte wieder unter dem Höchstwert lägen. In den letzten zwei Jahren habe man im Kanton St.Gallen insgesamt bei 13 Wasserversorgungen mit Chlorothalonil-Rückständen belastetes Grundwasser gefunden. Der Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter sei jedoch sehr tief angesetzt. Kölbener sagt:

«Alles in allem ist die Trinkwasserqualität im Kanton St. Gallen nach wie vor sehr gut.»

Zu geringe Mengen, um gesundheitsschädlich zu sein

Lothar Aicher, Toxikologe, Schweizerisches Zentrum für Angewandte Humantoxikologie Bild: PD

Lothar Aicher ist Toxikologe am Schweizerischen Zentrum für Angewandte Humantoxikologie in Basel. In Bezug auf den Grenzwert Chlorothalonils von einem Milligramm pro Liter sagt er: «Dies ist kein toxikologischer, sondern ein analytischer Höchstwert. Er sagt grundsätzlich nichts darüber aus, ob eine Überschreitung zu Gesundheitsschäden führt.»

Relevant für die Risikobewertung für den Menschen sei der toxikologische Grenzwert, sagt Aicher. Dieser würde mit Hilfe von Tierstudien ermittelt und sei für jedes Pestizid verschieden. Daraus werde dann die sichere Dosis für den Menschen berechnet. Erst wenn dieser Wert überschritten werde, sei ein gesundheitliches Risiko möglich. «Ob tatsächlich ein Schaden auftritt, hängt aber auch davon ab, wie lange und wie häufig der Grenzwert überschritten wird.»

Gemäss der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit liege die als schadlos geltende Tagesdosis bei 0,015 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Zwar hätten die Werte für das hauptsächlich nachgewiesene Abbauprodukt von Chlorothalonil den analytischen Grenzwert teils um das 22-Fache überschritten.

«Doch selbst bei dieser Konzentration müsste eine 60 Kilogramm schwere Person etwa 410 Liter verunreinigtes Wasser am Tag trinken, um eine schädliche Dosis zu erreichen.»

Anders als im standardisierten Tierversuch sei es beim Menschen zudem oft schwierig, auftretende Krankheiten auf einzelne Schadstoffe zurückzuführen, sagt Aicher. Denn Menschen seien täglich sehr vielen verschiedenen Chemikalien ausgesetzt. Klar sei aber: «Wer raucht oder viel Alkohol trinkt, sich schlecht ernährt oder zu wenig bewegt, setzt sich höheren Gesundheitsrisiken aus als durch das Trinken von Hahnenwasser, in dem man Pestizidrückstände gemessen hat.»

Die Umwelt leidet enorm unter dieser Last

Kurt Seiler, Leiter interkantonales Labor Appenzell und Schaffhausen Bild: PD

Zusammengefasst kann man also bedenkenlos sagen, dass die Trinkwasserqualität in der Ostschweiz sehr gut ist. Höchstwerte von Schadstoffen werden selten überschritten. Und wenn dies passiert, dann nicht in einem gesundheitsgefährdenden Ausmass – auch in den im Mittelland gelegenen landwirtschaftlichen Gebieten.

Doch auch wenn Rückstände von Nitrat und Pestiziden in unserem Trinkwasser keine unmittelbare Bedrohung für die Gesundheit darstellen, haben sie im Grundwasser weitreichende Folgen für unsere Umwelt.

Kurt Seiler, Kantonschemiker im interkantonalen Labor, war massgeblich beteiligt an der Studie, die das relativ häufige Vorkommen des Pestizids Chlorothalonil im Schweizer Grundwasser aufdeckte. Er sagt:

«Solche Stoffe gehören einfach nicht in die Umwelt und auch nicht in unser Trinkwasser.»

Jedes Jahr produziere die Schweiz einen Stickstoffüberschuss von rund 100'000 Tonnen. Dies belaste nicht nur unser Grundwasser, sondern auch Ökosysteme wie Wälder oder Naturschutzgebiete. Die Biodiversität, die eine intakte Umwelt ausmache und sie stabilisiere, leide enorm unter dieser Last.