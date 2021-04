Trinkwasser-Initiative Ein Biobauer bangt um seinen Hof: Warum der Thurgauer Peter Haldemann die Trinkwasserinitiative ablehnt Der Thurgauer Biobauer Peter Haldemann legt Wert auf eine gesunde Umwelt und eine ökologische Landwirtschaft. Dennoch ist er gegen die Trinkwasserinitiative. Warum? Enrico Kampmann 17.04.2021, 05.00 Uhr

Peter Haldemann ist überzeugter Biobauer aber gegen die Trinkwasser-Initiative. Bild: Andrea Stalder

Das hat gesessen. Am Dienstag hat die Delegiertenversammlung von Bio Suisse, dem Dachverband der Schweizer Biobäuerinnen und Biobauern, die Nein-Parole zur Trinkwasserinitiative (TWI) gefasst. Ein herber Rückschlag für die Initianten. Es wäre eigentlich naheliegend, dass der Verband die Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» unterstützt. So sagte Präsident Urs Brändli zu Beginn der Versammlung denn auch: «Die Anliegen, welche die TWI aufnimmt, sind absolut berechtigt: Artensterben, Überdüngung, Rückstände von Pestiziden und Antibiotikaresistenzen sind wissenschaftlich belegte Fakten.» Doch unterm Strich geht sie ihnen doch zu weit. In gewissen Punkten sei sie sogar kontraproduktiv.

Peter Haldemann, Biobauer und Stv. Vorsitzender der Fachgruppe Fleisch von BIO SUISSE. Bild: Andrea Stalder

So sieht das auch Peter Haldemann. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe Fleisch bei Bio Suisse und betreibt selbst einen Biohof in Raperswilen. Haldemann besitzt 120 Schweine und 14 Kühe, die diesen Frühling Kälber bekommen haben. Für einen Biohof sei das recht gross, sagt er.

Mit dem Fleisch, das er produziert, beliefert er Detailhändler wie Coop, Migros, kleinere Metzger und andere Bauern. Zudem betreibt er Ackerbau mit verschiedenen Kulturen wie Mais, Weizen und Dinkel und produziert Mostobst. Alles bio, seit fast 20 Jahren, keine Pestizide, keine Antibiotika. Seine Kühe sind von März bis Oktober auf der Weide, auch im Stall ist reichlich Platz.

RPeter Haldemanns Kühe sind von März bis November auf der Weide. Doch wenn es kalt ist, sind sie lieber im Stall. Andrea Stalder

Peter Haldemann sagt, er sei überzeugter Biobauer, dass ihm das Wohl seiner Tiere und die Umwelt am Herzen lägen. Der bescheidene, jedoch offensichtliche Stolz, den er bei der Führung über seinen Hof ausstrahlt, macht es schwer, ihn nicht beim Wort zu nehmen. Doch weshalb unterstützt er die TWI nicht?

Mehr Lebensmittelimporte aus dem Ausland

«Kommt die Initiative durch, werden Auslandimporte massiv zunehmen», sagt Haldemann. So würde einerseits mehr Preisdruck auf die Bauern hier zu Lande ausgeübt und andererseits die Umweltverschmutzung lediglich auf andere Länder ausgelagert. Das ist auch eines der Kernargumente von Bio Suisse.

Der Dachverband stützt sich dabei unter anderem auf eine im Juli 2020 erschienene Studie über mögliche Umweltfolgen einer Umsetzung der TWI von Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung. Gemäss dieser Studie würde sich die Belastung von Gewässern mit Pestiziden und Nährstoffen in der Schweiz reduzieren lassen und die Biodiversität im Inland könnte sich leicht verbessern. «Im Gesamtergebnis nähme die Umweltbelastung aber zu, verursacht durch steigende Nahrungsmittelimporte.»

Allerdings wurde die Studie seitens des Initiativkomitees scharf kritisiert. Agroscope habe die Auswirkungen der 2017 angenommenen Ernährungssicherheitsinitiative des Schweizerischen Bauernverbands ignoriert, die nachhaltige Importe fordere, und berufe sich auf eine unrealistisch strenge Interpretation des Initiativtextes, was das Resultat zu Ungunsten der TWI verzerre.

Dennoch ist für Haldemann klar:

«Wenn wir kein Importfutter mehr verwenden dürfen, können wir weniger Nutztiere halten und weniger produzieren.»

Das auf dem Markt fehlende Brotgetreide und Fleisch werde dann durch Billigimporte ersetzt. Die Auswirkungen würde er auch auf seinem Betrieb spüren, ist er überzeugt. Zum jetzigen Zeitpunkt produziert er laut eigenen Angaben rund 30 Prozent des Futters für seine Schweine selbst. 50 bis 60 Prozent kaufe er bei anderen Produzenten aus dem Inland, der Rest sei Importfutter, je nach Getreideertrag im laufenden Jahr.

Peter Haldemann auf seinem Hof in Raperswilen mit Kuh Lili und Kalb Livio. Bild: Andrea Stalder

Würde die Initiative angenommen, wäre er gezwungen, seine Kulturen alle auf die Futterproduktion für seine Tiere umzustellen und die anderen Flächen mit Gemüseanbau zu intensivieren, womit diese Flächen bedeutend mehr beansprucht würden. «Ich gehe davon aus, dass ich auch meine Tiere reduzieren müsste», sagt er.

Die Probleme bleiben an den Bauern hängen

Und hier ist wohl auch der grosse Dorn im Auge der Biobauern. Denn die Initiative trifft auch sie hart. «Mit den vorgeschlagenen Massnahmen sollen die Probleme allein auf dem Buckel der Bäuerinnen und Bauern gelöst werden», schreibt Bio Suisse in seiner Begründung der Nein-Parole. Import und Konsum würden nicht einbezogen.

Haldemann ist auf dem Hof aufgewachsen, der ihm heute gehört. Bevor er diesen 2003 pachtete, war sein Vater Gutsverwalter. Mit ihm spreche er oft über dieses Problem.

«Als mein Vater jung war, galten Pestizide als Wundermittel. Der Staat hat deren Einsatz empfohlen und gefördert.»

Damals sei das oberste Gebot gewesen, die Nahrungsmittelproduktion möglichst effizient zu machen, um die Bevölkerung zu ernähren. «Jetzt wird uns vorgeworfen, wir hätten den Boden mit Gift verseucht», beklage sich sein Vater.

Haldemann sagt, dass hier das Hauptproblem liege. Dass die Bauern als Alleinverantwortliche für unsere Umweltprobleme hingestellt würden, und als nicht gewillt, diese zu lösen. Doch das stimme nicht. «Wir Bauern sind sehr wohl bereit, Veränderungen so schnell wie möglich herbeizuführen», sagt er. Das zeige sich auch daran, dass der Einsatz von Spritzmitteln in den letzten zehn Jahren um 40 Prozent reduziert worden sei. Doch eine Annahme der TWI würde sehr vielen Bauern die Existenzgrundlage entziehen, da die Lebensmittelpreise nach unten gedrückt würden. Das sei nicht fair und nicht nachhaltig.

Peter Haldemanns Sauen haben vor kurzem ihre Ferkel bekommen. Bild: Andrea Stalder

Die Pestizidinitiative wäre gerechter

Die schädliche Wirkung von Pestiziden auf die Umwelt ist weitgehend unbestritten. Laut Pro Natura ist die Insektenpopulation in den vergangenen 30 Jahren um drei Viertel geschrumpft und 40 Prozent der bisher untersuchten Insektenarten der Schweiz sind vom Aussterben bedroht. Auch zeigte eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung des St.Galler Amts für Wasser und Energie, dass Kleingewässer in landwirtschaftlich und industriell genutzten Gebieten stark verschmutzt sind. In beiden Fällen ist die Hauptursache der intensive Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft.

Doch obwohl er dies nicht im Geringsten bestreitet und auf seinem Hof bereits komplett auf den Gebrauch von Pestiziden verzichtet, ist Haldemann der Meinung, dass die TWI auch hier am falschen Ort den Hebel ansetzt. Viele kleinere Betriebe wären gezwungen, auf Bio umzustellen, sagt er. Aber einige der grösseren Betriebe, die heute nicht biologisch produzierten, würden auf Direktzahlungen verzichten und stattdessen mit dem Einsatz von Pestiziden sowie beim Futtermittelimport «auf Vollgas schalten», um profitabel zu bleiben. Er sagt:

«Das ist doch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit.»

Die Pestizidinitiative, über welche ebenfalls am 13. Juni abgestimmt wird, gehe das Problem aus seiner Sicht weitaus gerechter an. Sie fordert das konsequente Anwendungsverbot für synthetische Pestizide, sowohl im landwirtschaftlichen wie auch im privaten und gewerblichen Bereich. Das umfasse auch Importprodukte vollumfänglich und sorge damit für eine Gleichberechtigung der Schweizer Landwirtschaft, die von der aktuellen Gesetzgebung bereits benachteiligt werde, sagt Haldemann. Bio Suisse hat bereits im November die Ja-Parole gefasst.

Grundsätzlich sehe er es als positive Entwicklung, dass beide Initiativen zu Stande gekommen seien. Dadurch werde der Umweltschutz vermehrt zum Thema, was absolut in seinem Sinne sei. So könne er nebst der Pestizidinitiative auch dem Teil der TWI, der den prophylaktischen Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung zum Ausschlusskriterium für Direktzahlungen mache, Positives abgewinnen. Doch insgesamt sei sie zu extrem.

«Wir sind auf dem richtigen Weg, das Umdenken findet schon lange statt», sagt er.

«Betriebe werden von sich aus auf Bio umstellen, wenn man ihnen die Zeit lässt.»

In den letzten Jahren habe es jedes Mal, wenn der Markt für Bioprodukte gut gewesen sei, eine neue Umstellungswelle gegeben. Doch die Umstellung müsse weiterhin freiwillig geschehen und die Anliegen der Bauern miteinbeziehen. Es sei nicht förderlich, diesen Prozess mit einem derart radikalen staatlichen Eingriff zu beschleunigen. Ob die Schweizer Bevölkerung das genauso sieht, wird sich am 13. Juni zeigen.