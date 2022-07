Abschied von Ivo Fürer: Erinnerungen von Wegbegleitern

Trauergottesdienst Worte und Erinnerungen seiner Wegbegleiter: Der ehemalige Bischof Ivo Fürer wird feierlich verabschiedet Der emeritierte Bischof Ivo Fürer wurde am Montag nach einer feierlichen und würdevollen Zeremonie in der Otmarskrypta der Kathedrale St.Gallen beigesetzt. Zahlreiche Persönlichkeiten hatten sich zur Abschiedsfeier eingefunden. Rita Bolt Jetzt kommentieren 18.07.2022, 18.00 Uhr

Einsegnung des Sarges durch Bischof Markus Büchel. Bild: Regina Kühne

Eine Viertelstunde läuten zu Ehren des verstorbenen Bischofs Ivo Fürer im ganzen Bistum St.Gallen die Glocken. Eine Viertelstunde später beginnt der Trauergottesdienst in der Kathedrale. Der Sarg ist vor dem Altar aufgebahrt, es hat wenig Blumenschmuck. Kein Prunk. Orgelmusik ertönt. Dann der grosse Einzug durch den Mittelgang: Seelsorgende, Diakone, Priester, Mitglieder des Domkapitels, Bischöfe, Äbte, Bischof Markus Büchel und die Familie von Bischof Ivo, angeführt von seinem 90-jährigen Bruder Alex K. Fürer, nehmen ihre Sitzplätze ein.

«Die vielleicht schönsten Jahre mit meinem Bruder waren jene, als er gemeinsam mit meiner Familie an der Bahnhofstrasse in Gossau unter einem Dach lebte», sagt Alex K. Fürer beim Verlesen des Lebenslaufes. «Ivo hatte zwar als Bischof eine Wohnung in St.Gallen, wollte aber jene im Elternhaus nie aufgegeben.» Heute, am Tag des Abschieds aus dem Diesseits, sei er dankbar, dass er einen wunderbaren Bruder erleben und begleiten durfte.

Kondolenzschreiben aus dem Vatikan

Am 5. Juni 1995 wurde der Gossauer Ivo Fürer zum Bischof von St.Gallen geweiht. Sein Wahlspruch: Dem Volk Gottes dienen. Sein Rücktrittsgesuch zum 75. Geburtstag wurde im Oktober 2005 von Papst Benedikt XVI angenommen. Der emeritierte St.Galler Bischof ist vergangene Woche im Alter von 92 Jahren nach einer längeren Parkinsonkrankheit verstorben. «Es ist eine Riesenerlösung für Ivo, aber ein Riesenverlust für uns», sagt Alex K. Fürer nach der Beisetzung. Der Familie gehe es gut.

Am Trauergottesdienst nehmen auch Würdenträger aus dem Ausland teil, beispielsweise Alois Kothgasser, Erzbischof von Salzburg, ein persönlicher Freund des ehemaligen Bischofs. Verlesen wird zudem ein Kondolenzschreiben aus dem Vatikan. Fürer hatte als Generalsekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen und als Bischof beste Kontakte in den Vatikan.

Ivo Fürer hat Markus Büchel zum Bischof geweiht

Die Predigt des Abschiedsgottesdienstes hält Bischof Markus Büchel. «Dir sagen wir Dank in dieser Abschiedsfeier für all dein Wirken als feinfühliger Mensch, als weltoffener Priester und Theologe und als weitsichtiger Bischof. Aber ganz besonders auch für dein eindrückliches Zeugnis des Glaubens und der Hoffnung in der geduldig ertragenen Leidenszeit der letzten Jahre», sagt Bischof Markus. Am gleichen Platz, wo heute der Sarg liege, sei Bischof Ivo von Bischof Otmar 1995 das Bischofsamt übertragen worden. «2006 hat Ivo mir die Hände aufgelegt und mich nach der Wahl durch das Domkapitel und der Ernennung durch Papst Benedikt XVI zum Bischof geweiht», so Büchel.

Martin Gehrer, ehemaliger Präsident des Administrationsrats des Katholischen Konfessionsteils. Bild: Regina Kühne

Erinnerungen an Bischof Ivo teilt auch Martin Gehrer, ehemaliger Administrationsratspräsident des Katholischen Konfessionsteils. «In Erinnerung bleibt mir ein liebenswürdiger, aufgeschlossener Geist, der wusste, worauf es in der Kirche und in der Gesellschaft ankommt, der wusste, wie er die Menschen erreicht, der gut zuhören und der auch staunen konnte.» Bischof Ivo sei zudem ein guter und galanter Gastgeber gewesen. Gehrer weiss, wer wohl der bekannteste Ehrengast gewesen ist, den Bischof Ivo in seiner Amtszeit empfangen hat: Hillary Clinton.

Abschiedsfeier für den ehemaligen Bischof Ivo Fürer mit Würdenträgern aus dem In- und Ausland. Bild: Regina Kühne

Gewürdigt wird Fürers Engagement für die Synode 72. 1977 wurde er zum Sekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) gewählt. Es ist auch seinem Engagement zu verdanken, dass St.Gallen Sitz der Europäischen Bischofskonferenzen wurde und bis heute ist.

Nach dem fast zweistündigen Gottesdienst besprengt Bischof Markus Büchel den Sarg mit Weihwasser und Weihrauch. Anschliessend bringen sechs Träger den Sarg in einer Prozession in die Krypta, der Grablegung der St.Galler Bischöfe, wo Ivo Fürer beigesetzt wird. Dann der grosse Auszug, begleitet von Orgelspiel.

Am Samstag, 23. Juli, ist die Krypta den ganzen Tag für das persönliche Gebet geöffnet, ebenso vor und nach den Sonntagsgottesdiensten am 24. Juli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen