Bodenseefähren: Der versteckte Fernverkehr im Romanshorner Hafen

Serie: Transitorte in der Ostschweiz Touristen, Kies und Meeresfrüchte: Was in Romanshorn alles von der Fähre rollt Bodenseefähren gelten nicht unbedingt als Transportmittel für Weltreisen. An der Landungsbrücke in Romanshorn zeigt sich: Das täuscht. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Auf der Durchreise von Wasser zu Land: In Romanshorn legt die Fähre stets kurz nach dem Stundenschlag an. Wer zu Fuss von Bord geht, fädelt sich meist nach links durch in Richtung Bahnhof. Bild: Belinda Schmid

Nächste Ortschaft: Friedrichshafen, Deutschland. Das graue Schild am Strassenrand wäre kaum der Rede wert – stünde es nicht mitten in Romanshorn, auf einer Brücke, die über die Bahngleise an den See führt. Es ist Verheissung und Warnung zugleich für alle, die in flottem Tempo mit dem Velo, Auto, Lastwagen oder Car hier vorbeikommen: Wer jetzt einfach weiter geradeaus fährt, gerät direkt aufs Schiff.

Hier spurt ein, wer mit dem Fahrzeug auf die Fähre will oder von der Fähre kommt: Das Zollareal in Romanshorn. Bild: Adrian Vögele

Zugegeben: Es steht noch eine Ampel dazwischen. Schliesslich ist das ein echter Fährenterminal. Natürlich nicht gerade in der Grössenordnung von Calais oder Dover, wo sich die Autos durch ein riesiges Universum aus Kreiseln, Parkplätzen und dreistellig durchnummerierten Einfahrten zum Schiff durchschlängeln müssen. Aber immerhin sieben Spuren hat die Anlage in Romanshorn, gut versteckt zwischen Industrie-, Logistik- und Werftbauten.

Sommerserie: Transitorte in der Ostschweiz «Gekommen, um zu bleiben» heisst ein Song der ehemaligen deutschen Popband Wir sind Helden. Für unsere Sommerserie «Transitorte» suchten wir genau das Gegenteil: Plätze also, die man besucht, um bald wieder gehen zu können. Weil man meist nur dort ist, um von A nach B zu gelangen. Wir sind gekommen, um hinzuschauen. Und stellen in den nächsten Wochen ausgewählte Transitorte in der Ostschweiz vor.

An diesem Sommernachmittag muss auf der Friedrichs­hafnerstrasse niemand lange anstehen, die Fähren haben Platz für über 30 Personenwagen (oder mehrere Lastwagen), für den momentanen Transitverkehr reicht das locker. Während sich drüben am Hafenbecken das Ausflugsvolk tummelt, ist es hier hinten – wenn gerade keiner vorbeifährt – merkwürdig still. Die heisse Luft flimmert über dem Asphalt. Neben dem Zollhäuschen hat ein polnischer Sattelschlepper parkiert, die Vorhänge der Fahrerkabine sind zugezogen – als hätte er sich mit letzter Kraft in Friedrichshafen auf die Fähre gerettet, um dann hier am Schweizer Ufer erst einmal eine längere Pause einzulegen.

Die Fähre Friedrichshafen an der Anlegestelle in Romanshorn: Die Landungsbrücke ist halb versteckt zwischen Hafengebäuden. Der Transitverkehr verschwindet diskret nach hinten durch das Zoll- und Industriegebiet. Bild: Raphael Rohner

Flugpassagiere für Zürich, Motorräder aus Frankreich

Vorne am Quai, wo die Strasse abrupt endet und auf die Landungsbrücke führt (Tempolimit: 5 km/h!), beginnt kurz nach dem Stundenschlag ein emsiges Treiben. Die Fähre legt nach 44 Minuten Fahrt zielgenau an, und schon strömen die Passagiere von Bord, die meisten zu Fuss, manche schlendern, andere haben es eilig, ziehen Rollkoffer hinter sich her in Richtung Bahnhof, jemand redet vom Abflug in Zürich. Daneben holpert eine Handvoll Autos ans Land, auch Weitgereiste sind dabei, etwa ein Volvo mit schwedischem Kennzeichen.

Kurz darauf das gleiche Spiel in umgekehrter Richtung: «So, bitteschön», sagt der Mann in der Uniform und gibt den Zugang zum Schiff frei. Die Stimmung ist entspannt, aber ein bisschen Ordnung muss sein: «Alle Velos nach vorne rechts!» Auch die Radfahrer kommen teils von weit her, einer sichert seine schweren Gepäcktaschen, während er auf Italienisch telefoniert.

Dann erhalten die Motorfahrzeuge grünes Licht und werden eingewiesen, eins nach dem anderen. Rauf aufs Deck, anhalten, Gang einlegen, Motor abstellen, Handbremse anziehen. Die Tickets gibt’s auf dem Schiff. Französische Camper mit Vierradantrieb reihen sich ein, ein Thurgauer Firmenauto, ein Friedrichshafener Mercedes mit zerkratzter Seitentür – hoffentlich nicht beim Einparkieren auf der Fähre passiert, denkt man –, dann ein Lastwagen aus Lörrach, Aufschrift: «Umzüge, nah & fern». In letzter Minute knattern noch drei Motorräder heran, ebenfalls aus Frankreich.

Seemannsgarn in der Zigarettenpause

Ein solch buntes Gemisch ist auf der Fähre durchaus an der Tagesordnung. Wer sich an die Rampe stellt und mit Besatzungsmitgliedern ins Plaudern kommt – sie gehen gern für eine kurze Pause an Land, auf dem Schiff ist Rauchen verboten –, erfährt allerhand über die Klientel der Schiffe. Es gibt Stammkunden, die mit den Matrosen per Du sind. Jemand pendelt regelmässig von Friedrichshafen mit Fähre und Bahn nach Zürich zur Arbeit. «Vier Stunden Arbeitsweg pro Tag», sagt ein Kapitän und lacht. Mit dem Auto wäre man vielleicht schneller – vielleicht aber auch nicht, je nachdem, ob man rund um den See in einen Stau gerät.

Auch der Schwerverkehr nutzt den Weg über den See. Bild: Chris Mansfield

Lastwagen sind auf dem Schiff keine Seltenheit, vor allem nicht am frühen Morgen. Des Öfteren transportieren sie auf diesem Weg speziellen Kies von Süddeutschland in die Schweiz. Und dann gibt es noch diesen Sattelschlepper aus Dänemark, der an Sonntagen über den See kommt, «beladen mit Meeresfrüchten und solchem Zeug», wie man hört.

Früher rollten hier die Bahnwagen aufs Schiff

Dänemark – das erinnert an die richtig grossen Fähren dieser Welt, zum Beispiel an die letzte Eisenbahnfähre Europas, die bis 2019 die Ostsee überquerte, vom dänischen Rødby nach Puttgarden in Deutschland. Ganze ICE-Züge wurden fahrplanmässig auf diesen Schiffen befördert. Tempi passati – dafür soll jetzt dort ein Strassentunnel durchs Meer gebaut werden, zum Entsetzen von Umweltschützern. Dem Bodensee droht das zum Glück nicht.

Aber Eisenbahnfähren, die gab es auch hier: Im Romanshorner Hafen rollen die Autos heute just an jener Stelle aufs Schiff, wo sich einst der Gleisanschluss befand (der Autoquai hingegen war auf der anderen Seite des Hafenbeckens, beim alten Zollhaus). Personenzüge wurden allerdings nicht verschifft, sondern vor allem Güterwagen – Romanshorn war nebst Basel der wichtigste Güterumschlagplatz der Schweiz. Bis 1976 lief der Bahnfährenbetrieb über den See. Nicht ohne Zwischenfälle: Mehrmals stürzten Waggons beim Verladen ins Wasser. (Immer die Handbremse anziehen, denken Sie dran.)

Die Eisenbahnfähre Rorschach auf dem Bodensee, 1966. Später wurde sie umgebaut und erhielt den Namen «Friedrichshafen» – das Schiff ist bis heute in Betrieb (siehe oben). Bild: SBB Historic

Einreisekontrolle auf dem Autoquai in Romanshorn im Jahr 1960: Die Motorfähre Romanshorn ist noch heute im Dienst, die Autos werden jetzt aber auf der anderen Seite des Hafens verladen. Bild: SBB Historic

Die Zukunft gehört den Velos

Heute, wenn man bei einem Espresso vor dem Kornhaus sitzt, – das kein Korn mehr beherbergt, sondern Feriengäste und moderne Kunst –, kann man sich den Lärm, Dreck und Kohlequalm des Frachthafens nur noch schwer vorstellen. Das Wasser ist an diesem Tag geradezu unverschämt türkisblau, sogar am Quai.

Während früher der Güterverkehr dominierte, und alles, aber wirklich alles auf den Bodenseefähren transportiert wurde (Textilien, Holz, Maschinen, Gemüse, Stroh, Pferde, Affen, Elefanten et cetera, wie die NZZ 1953 schrieb), steht nun schon lange der Personentransport im Zentrum. Vor Corona nutzten jährlich über eine halbe Million Menschen die Fährverbindung – meist in der Freizeit, und immer häufiger mit dem Velo. 2019 wurden 50’000 Fahrräder transportiert (Pkw: 54’000, LKW: 7000). Die Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsbetriebe rechnen damit, dass bald 100’000 Velos pro Jahr auf die Fähren kommen. Da wird der Platz vorne rechts auf dem Autodeck wohl knapp.

