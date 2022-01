Ostschweiz: Geschlechtsbezeichnung kann man einfacher angleichen

Transgender «Es waren sehr emotionale Termine»: Seit Anfang Jahr kann man in der Ostschweiz die Geschlechtsbezeichnung einfacher ändern Trans Menschen können seit dem ersten Januar ihre Geschlechtsbezeichnung auf dem Zivilstandsamt unkompliziert angleichen. Mindestens 27 Personen haben in der Ostschweiz von dieser neuen Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. Chiara Gerster 21.01.2022, 12.00 Uhr

In der Ostschweiz wurden im Januar bereits mindestens 27 Geschlechtsbezeichnungen im Personenregister angeglichen. Bild: Getty

Seit Anfang Jahr können trans Menschen in der Schweiz ihre Geschlechtsbezeichnung im Personenstandsregister ganz unkompliziert mit einem Gang zu einem Zivilstandsamt angleichen. Zuvor war jeweils ein Umweg übers Gericht nötig. Die Zivilstandsämter bearbeiteten bis Ende 2021 jeweils die Urteile der Gerichte im Einzugsgebiet. Allerdings ist bisher einzig eine Eintragsänderung von Mann zu Frau oder Frau zu Mann möglich. Ein drittes Geschlecht – wie beispielsweise in Deutschland – existiert im Schweizer Personenregister noch nicht.

Im Kanton Thurgau haben nun bereits neun Personen von der neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht, in beiden Appenzell bloss jemand. Im Kanton St.Gallen waren es 17 Geschlechtsangleichungen (Stand 14. Januar).

«Emotionale und schöne Termine» in St.Gallen

Sieben der Erklärungen wurden allein im regionalen Zivilstandsamt St.Gallen entgegengenommen. Im Zivilstandskreis Rorschach waren es drei, im Kreis Werdenberg zwei und in Rapperswil-Jona eine.

Auch im regionalen Zivilstandsamt Toggenburg haben bereits vier Transmenschen ihre Geschlechtsbezeichnung im Personenstandsregister angeglichen. Die Beurkundungen hat allesamt Leiterin Andrea Betschart durchgeführt:

«Es waren sehr emotionale und schöne Termine. Man hat gemerkt, dass die Personen lange darauf gewartet haben.»

In diesem Monat seien nun bereits halb so viele Geschlechtsbezeichnungen geändert worden wie seit September 2016. Angleichungen übers Gericht habe es in den letzten fünf Jahren nämlich acht gegeben. Im Moment seien noch keine weiteren Termine geplant.

In den restlichen sechs Zivilstandskreisen wurden seit Jahresanfang noch keine Geschlechtsangleichungen entgegengenommen. Darunter Uzwil. Während der letzten fünf Jahre wurde dort aber das eingetragene Geschlecht von insgesamt acht Personen geändert. Diese mussten dies jedoch vor dem Kreisgericht Wil in Flawil beantragen.

Im Kreis Sarganserland sind auf Ende Januar bereits zwei Termine geplant.

Eine einzige Geschlechtsangleichung in beiden Appenzell

Das Zivilstandsamt Hinterland in Appenzell Ausserrhoden hatte bis jetzt eine Geschlechtsänderung im Personenregister zu verzeichnen. «Das Team verspürte Freude für die betroffene Person, dass das für sie richtige Geschlecht offiziell eingetragen werden konnte», sagt Kommunikationsbeauftragter Johannes Wey. Im Zivilstandskreis Vorderland und im Zivilstandskreis Mittelland wurden bisher keine Geschlechtsänderungen im Register durchgeführt.

In den beiden Zivilstandskreisen von Appenzell Innerrhoden hat dieses Jahr noch keine Person ihr eingetragenes Geschlecht angleichen lassen. Leiter des Zivilstandsamts Appenzell Peter Fässler sagt: «Das ist sowieso sehr selten bei uns.» Sie hätten auch in den letzten 20 Jahren bloss eine einzige Angleichung durchgeführt. Damals mussten Transmenschen eine Geschlechtsangleichung noch gerichtlich erkämpfen. Laut Fässler ist aber auch möglich, ein Zivilstandsamt ausserhalb des Wohnorts aufzusuchen.

Als Vorbereitung für die neue Regelung haben die Zivilstandsbeamtinnen und -beamten beider Appenzell und von St.Gallen eine Schulung besucht. «Unter anderem lernten wir trans Menschen korrekt anzusprechen», sagt Fässler.

Grosser Andrang in Thurgau Ost

Im Thurgau schulte die kantonale Aufsichtsbehörde die Zivilstandsleiterinnen, die das Wissen danach an ihr Team weitergaben. Es gibt hier bloss zwei Zivilstandskreise: Thurgau Ost und Thurgau West. In beiden sind bereits Termine für amtliche Geschlechtsangleichungen reserviert.

Weil im Januar keine Termine mehr frei waren, wurde auf dem Zivilstandsamt Thurgau West noch keine «Erklärung zur Änderung des im Personenstandsregister eingetragenen Geschlechts» eingetragen. Denn coronabedingt müssen Beurkundungen angemeldet werden. «Wir sind nicht überrannt worden», sagt die stellvertretende Leiterin Susanne Wieland. So sind für den Februar zwei Personen für einen Termin angemeldet. Bei der Änderung im Personenstandsregister kann, falls gewünscht, auch gleichzeitig der Vorname mitgeändert werden. Im Vergleich zu früher, ist die Änderung im Personenstandsregister viel einfacher geworden: «Es muss nichts mehr begründet werden» und die Unterzeichnung dauert nur wenige Minuten. Für die Beurkundung erhielten die Zivilstandsbeamtinnen und -beamten fachtechnische Weisungen des Bundes.

Auf dem Zivilstandsamt Thurgau Ost konnten bereits neun Personen das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, offiziell eintragen lassen – zwei weitere Termine sind bereits für den Februar geplant. «Bei uns ist die neue Möglichkeit wahrgenommen worden», sagt Leiterin Rosmarie Schamberger. Weil sie Anfang Januar aber schon recht ausgebucht gewesen seien, habe der erste Termin erst am sechsten Januar stattfinden können. Vor allem 20- bis 30-Jährige hätten bisher ihr Geschlecht im Personenregister angeglichen. «Für uns ist das nichts Kompliziertes. Es ist einfach eine Beurkundung wie beispielsweise eine Namensänderung», sagt Schamberger. Auch sie selbst habe bereits ein Termin für eine Geschlechtsangleichung durchgeführt. Die Person habe sich gefreut, als sie bei der Verabschiedung zum ersten Mal offiziell die richtige Geschlechtsbezeichnung benutzte.

Schamberger kann sich vorstellen, dass einige Menschen lange auf die Möglichkeit gewartet hätten, ihr Geschlecht so unkompliziert anzugleichen: «Der Gang zum Zivilstandsamt ist einfacher als der Gang zum Gericht.»