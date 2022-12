Nachhaltigere Weihnachtsbäume und Ostschweizer Christbaumzucht

Tradition Tanne per Post und zum Mieten: Drei Ostschweizer Christbaumverkäufer über die Zukunft ihres Geschäftes und nachhaltigere Weihnachtstannen Weihnachten steht vor der Tür. Ein Christbaum darf dabei für viele nicht fehlen. Seit immer mehr Menschen umweltbewusster und nachhaltiger leben wollen, wird jedoch auch diese Tradition hinterfragt. Philipp Angehrn, Josef und Beat Kressibucher züchten Tannen in der Ostschweiz und erklären ihre Sichtweisen. Malena Widmer Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Die Tannen sollten idealerweise erst nach dem ersten Frost geschnitten werden und nicht zu lange gelagert, sagt Christbaumverkäufer Philipp Angehrn. Bild: Andrea Tina Stalder

«Anfangs hat man über mich gelacht», sagt Beat Kressibucher aus Berg TG. Er verkauft einen Grossteil seiner Christbäume online und liefert sie schweizweit aus. Als Sperrgut, per Post. Das funktioniere gut, sagt der Thurgauer. Zudem vermiete er auch Weihnachtstannen im Topf. «Viele wollen heutzutage keinen geschnittenen Baum mehr, sondern lieber einen Topfbaum», erklärt er. Firmen zum Beispiel seien gute Kunden dieses Angebots. So muss der Baum nach dem Weihnachtsessen nicht weggeschmissen werden, sondern wird wieder eingepflanzt. Kressibucher findet diese Methode nachhaltiger, als für einen Abend extra einen Baum zu fällen.

20 Prozent der Mietbäume gehen ein

Josef Kressibucher züchtet ebenfalls Christbäume in Berg, arbeitet aber trotz gleichem Nachnamen nicht mit Beat Kressibucher zusammen. Er widerspricht seinem Namensvetter in Sachen Mietbäumen. Aus ökologischen Gründen sei er gegen das Vermieten von Topfbäumen:

«Falls der Baum das Umtopfen überlebt, wird er auf jeden Fall nicht mehr gleich gut weitergedeihen.»

Philipp Angehrn, ein Christbaumverkäufer aus Häggenschwil, stimmt ihm zu. «Nur schon das wiederholte Ein- und wieder Auspflanzen bedeutet Stress für den Baum», sagt er. Hinzu kommen die Transportwege und ein grösserer Pflegeaufwand. Er finde es deshalb nachhaltiger, die Weihnachtstannen abzuschneiden und im Frühjahr wieder nachzupflanzen.

Beat Kressibucher muss dieser Kritik bis zu einem gewissen Grad recht geben. Rund 20 Prozent der zurückgegebenen Topfbäume würden bei ihm nicht überleben, sagt er.

Bäume kämpfen mit Temperatur

Ein Grund dafür sei der Temperaturunterschied. Wenn draussen Minusgrade herrschen, ist es ein drastischer Wechsel für den Baum vom Feld in die Stube. Auch wenn diese vielerorts nur noch 19 Grad warm ist. Das ist allerdings nicht nur für die Topfbäume problematisch, sondern auch für die geschnittenen Tannen. Josef Kressibucher empfiehlt deshalb, den Christbaum langsam an die Wärme zu gewöhnen. Könne der Christbaum zuerst in der Garage auftauen, halte er danach länger.

Ein weiterer Tipp von Kressibucher ist es, den Schnitt gerade und sauber zu erneuern, bevor der Baum ins Wasser gestellt wird. Keinesfalls soll der Stamm zugespitzt werden. «Der Baum nimmt nämlich über die Rinde Wasser auf. Wird diese am unteren Ende entfernt, ist das nicht mehr möglich», erklärt er. Als Folge davon würden die Nadeln schnell am Boden liegen, anstatt mit den Kugeln zusammen an den Ästen zu hängen.

Klimawandel im Christbaumgeschäft

Doch den Christbaumverkäufern bereiten nicht nur die warmen Stuben, sondern auch das wärmer werdende Klima Sorgen. «Im November hatten wir noch 20 Grad, die Bäume waren deshalb noch am Wachsen», sagt Angehrn. Trotzdem musste er einige seiner Tannen dann schon schneiden, damit die ersten Christbäume Mitte November in den Detailhandelsgeschäften sind. Angehrn sagt:

«Idealerweise würden wir die Bäume jedoch erst nach dem ersten Frost schneiden.»

Er wünscht sich deshalb, dass die Käuferinnen und Käufer den Christbaum erst kurz vor Weihnachten anschaffen würden. So sei Frische garantiert und für den Baum wäre es am besten, sagt der Züchter.

Hohe Nachfrage nach regionalen Tännchen

Trotz eines zu warmen Starts in die Christbaumzeit, ist Angehrn jetzt aber guten Mutes. Er erwarte viel von dieser Saison, sagt er. Seit der Pandemie feiern mehr Leute zu Hause und wollen deshalb einen eigenen Christbaum. Zudem achten die Käuferinnen und Käufer immer mehr auf die Herkunft der Bäume: Für ihn als Anbieter aus Häggenschwil ein Vorteil.

Auch Josef Kressibucher beobachtet einen Anstieg in der Nachfrage nach regionalen Weihnachtsbäumen. Seiner Meinung nach kann die schweizerische Tannenzucht dem aber noch nicht gerecht werden: Es würden hierzulande noch zu wenige Bäume produziert. Halte die Nachfrage aber weiterhin an, werde sich das wohl ändern. Dadurch würden auch die Preise für Schweizer Christbäume sinken, hofft Kressibucher.

Er finde es nämlich schade, wie viele Leute nach einem Christbaum aus der Region fragen, dann aber doch einen Rückzieher machen, sobald es um den Preis gehe.

