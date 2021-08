Coronasommer: Romands besuchen das Appenzellerland

Tourismus Romands im Alpstein: Auch im zweiten Coronasommer besuchen viele Westschweizer das Appenzellerland Während des Lockdowns haben die Westschweizer das Appenzellerland für sich entdeckt. Und auch in diesem Sommer hält der Trend an. Eine Luftseilbahn hat sogar Prospekte und Videos auf Französisch übersetzt. Doch das schlechte Wetter verpasst dem Boom einen Dämpfer. Gabriela Schmid 05.08.2021, 05.00 Uhr

Rund 600 Kilometer Wanderwege durchziehen den Alpstein und das Appenzellerland. Bild: Benjamin Manser

Ferien im Ausland? Im vergangenen Jahr kaum denkbar. Stattdessen hiess es: Bergschuhe statt Flip-Flops und Wanderweg statt Strandpromenade. Auch im Alpstein tummelten sich nach Monaten des Lockdowns die Bewegungs- und Naturhungrigen. Unter ihnen zahlreiche Romands, die den Sommer jenseits des Röstigrabens verbrachten.

Hält dieser Corona-Effekt trotz Reiselockerungen noch immer an? Oder macht das Wetter der Appenzeller Tourismusbranche einen Strich durch die Rechnung?

Das Appenzellerland ist weiterhin beliebt

Luftseilbahn, Restaurants und Aktivitäten: Schon vor der Pandemie lockte es zahlreiche Touristen zum Kronberg in Jakobsbad. Felix Merz, Geschäftsführer der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG, zeigt sich erfreut über die bisherige Sommersaison:

«Bei uns ist der Andrang aus der Westschweiz nach wie vor spürbar.»

Besonders der Zipline-Park sei so gut besucht, dass einige Änderungen vorgenommen werden mussten: «Neuerdings bieten wir nicht nur Prospekte, sondern auch die Erklärvideos auf Französisch an.» Dank offener Grenzen könne man zudem wieder vermehrt Besucher aus Deutschland begrüssen, wobei die meisten aus dem nahe gelegenen Baden-Württemberg anreisen.

Die farbenfrohen, urigen Gassen Appenzells locken jährlich Tausende Touristen an. Bild: Benjamin Manser

An der Hauptgasse, im Herzen von Appenzell, liegt das Informationsbüro von Appenzellerland Tourismus AI. Täglich gehen auswärtige Urlauber hier ein und aus. Auch Geschäftsführer Guido Buob beobachtet, dass die Region bei Welschen beliebt ist:

«Der Trend zeichnet sich weiterhin ab.»

Es sei schwer abzuschätzen, ob der Ansturm gleich intensiv sei wie im vergangenen Jahr. Doch man begegne häufig französischsprachigen Schweizern. Allerdings wirke sich das Regenwetter negativ auf den wichtigen Ausflugstourismus in den Bergen aus. Generell sei man zwar zufrieden mit den Besucherzahlen: «Allerdings drückt das kontinuierlich schlechte Wetter ein wenig auf die Stimmung», fügt Buob hinzu.

Diese Ansicht teilt Mario Koller, Geschäftsführer und Technischer Leiter der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG. Der schnellste Weg zum Bergrestaurant Äscher, welches sich zum Touristenmagneten entwickelt hat, führt mit der Gondel hinauf auf die Ebenalp. Im Coronajahr 2020 füllten auch hier nicht selten Westschweizer die Kabinen. Aufgrund der wiederholten Unwetter sei es jedoch allgemein ruhiger geworden im Alpstein. Bedauernswert seien die unzuverlässigen Wetterprognosen:

«Das Wetter kann wunderbar sein. Wenn zuvor Gewitter angekündigt wurden, trauen sich nur wenige in die Berge.»

Manche schrecken vor Schlechtwetter zurück

Anderer Meinung ist man im frisch renovierten Berggasthaus Meglisalp. Zwischen den Berggipfeln eingebettet, erreicht man das Sennendorf von Wasserauen aus zu Fuss in zwei Stunden. Obwohl das Wetter in den vergangenen Monaten durchwachsen war, kann sich Bergwirt Sepp Manser nicht beklagen. Es gebe durchaus Leute, die sich im Vorfeld informieren und ihre Wanderung planen. Angesichts der Wetterlage sei die Auslastung erfreulich. In diesem Sinne habe die Pandemie ebenfalls einen positiven Einfluss gehabt. «Der Wunsch, ins Freie zu gehen, zieht die Menschen aus dem Haus, auch wenn das Wetter trüb ist», so Sepp Manser.

Weniger Tumult herrscht wiederum im Berggasthaus Bollenwees am Ufer des idyllischen Fälensees. Während Ende vergangener Woche noch etwa 100 Betten reserviert waren, dezimierte sich diese Zahl bis zum gestrigen Mittwoch auf rund 30. «Schuld daran sind klar die Kälte und Nässe», sagt Thomas Manser, Pächter des Bergrestaurants:

«Corona hin, Corona her – der Petrus ist unser wahrer Freund. Das war schon immer so.»

Wenn die Sonne scheint, höre man in seiner Gaststätte allerdings häufiger Hochdeutsch als Französisch. «Westschweizer logieren eher in den Hotels im Tal, da sie meist mehrere Tage unterwegs sind», erklärt der Wirt. Übernachtungsmöglichkeiten wie die «Bollenwees» werden für Kurzaufenthalte aufgesucht.

Egal ob Ostschweizer, Romand oder Ausländer – wer Ruhe sucht und das Wandern geniesst, den ermutigt Thomas Manser, zur Regenjacke zu greifen und auch bei mittelprächtigem Wetter einen Ausflug zu wagen: «Wenn sich dann doch unerwartet einige Sonnenstrahlen zeigen, ist die Stimmung im Alpstein unbestritten am schönsten.»