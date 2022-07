Schweizer machen Ferien wieder im Ausland – leidet der Alpstein?

Tourismus Schweizerinnen und Schweizer zieht es wieder vermehrt ins Ausland – im Alpstein ist das kaum zu spüren Das Appenzellerland und insbesondere die Wanderregion Alpstein wurden in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemie von inländischen Touristen überrannt. Nun bewegen sich die Besucherzahlen wieder auf das Niveau von 2019 zu. Die Branche vergiesst deshalb keine Tränen. Sie hat andere Probleme. Aylin Erol und Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 11.07.2022, 14.17 Uhr

Der Säntis mit seinem Ausblick von den Churfirsten über den Bodensee bis hin zum Zürichsee ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Ostschweiz. Bild: Alan Meier

«Klar, die letzten zwei Jahre waren wir im Alpstein sicher Profiteure der Pandemie, aber auch dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder eine gute Saison geben.» Das sagt Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI. Weil Auslandreisen kaum möglich oder aber mit vielen Risiken verbunden waren, verbrachten viele Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien in den vergangenen beiden Jahren im Inland. Besonders beliebt war die Alpsteinregion dabei unter den Westschweizerinnen und Westschweizern. Französisch hörte man in den Bergen deshalb viel.

In diesem Sommer und Herbst wird es die Schweizerinnen und Schweizer wohl aber wieder vermehrt ins Ausland ziehen. Auf den Tourismus im Alpstein hat das allerdings weniger Einfluss, als man meinen könnte, sagt Buob:

«Ob viele Besucherinnen und Besucher kommen oder nicht, hängt stärker vom Wetter ab als von anderen Faktoren.»

Und wettermässig sähe es bis jetzt gut aus. Genau prognostizieren lasse sich das aber natürlich nicht.

Guido Buob, Tourismusdirektor von Appenzell Innerrhoden auf dem Hohen Hirschberg. Bild: Karin Erni

Übernachtungen für einige Tage und nicht mehr Wochen

Auf dem Niveau der Pandemie sei man derzeit zwar nicht. Die Leute würden wieder durchschnittlich zwei bis drei Nächte buchen und nicht mehr ganze Wochen, wie etwa 2020. Ausserdem sei anzunehmen, dass der Tagestourismus wieder anziehe, dafür weniger Übernachtungen gebucht würden. «Mit den Hotelbuchungen sind wir bisher aber zufrieden», sagt Buob.

«Wir beklagen uns überhaupt nicht.»

Appenzellerland Tourismus habe sich nur zum Ziel gesetzt, das Niveau von 2019 wieder erreichen zu können. «Und momentan sieht es danach aus, als würden wir uns sogar leicht darüber befinden.» Man freue sich etwa besonders, dass wieder Gruppenreisen und -aktivitäten stattfänden. Klassenlager, Firmenausflüge, Tagungen, Schulreisen und Co gab es 2020 und 2021 nicht. Das habe man gerade bei Angeboten wie Dorfführungen oder Jodlerkursen gemerkt.

Hier gibt es so denn auch noch Luft nach oben: «Gruppenangebote werden noch nicht so häufig gebucht wie noch vor der Pandemie. Aber wir sind guter Dinge, dass sich auch das wieder einpendeln wird.» Events wie das Jodlerfest oder die Ex-Gardistentagung hätten diese Entwicklung bereits etwas angestossen.

Berggasthöfe: Ein guter Juni beschwört eine gute Saison herauf

Das Berggasthaus Bollenwees wird auch in diesem Jahr dank gutem Wetter eine volle Terrasse vorweisen können. Bild: Paul Broger

Auch in den Berggasthäusern, wo man trotz zeitweiser Zertifikatskontrollen und Maskenpflicht während der letzten beiden Jahre ein neues Hoch an Gästezahlen verzeichnen konnte, ist man guter Dinge. So sagt Thomas Manser, Präsident des Bergwirtevereins und Wirt des Berggasthauses Bollenwees am Fälensee:

Thomas Manser, Wirt des Berggasthauses Bollenwees und Präsident des Bergwirtevereins. Bild: PD

«Die Saison hat super gestartet und es sieht so aus, als würde es auch gut weitergehen.»

Es sei nach wie vor so, dass 80 Prozent der Gäste in den Berggasthäusern aus der Schweiz stammten. Aber das sonnige Wetter spiele den Restaurants zusätzlich in die Karten. So konnte Manser im Juni bereits so viele Gäste im Alpstein bewirten, wie der Trend während der Pandemie nahelegte. «Wenn der Sommer zu heiss ist, zieht es die Leute aber nicht nur in die Berge, sondern vermehrt auch in die Badis», sagt Manser.

Bescheidene Ziele und Personalmangel

Der Fokus der Gastronomiebranche liegt indes auf einer tiefgreifenderen Herausforderung. Guido Buob sagt: «Der Personalmangel in der Gastro stellt derzeit ein grösseres Problem für unseren Tourismus dar, als die Frage, ob das Wetter passt oder ob wir das Besucherhoch der Pandemie-Jahre wieder erreichen.» Besonders hierbei ist auch, dass in der Region in jüngerer Vergangenheit vergleichsweise wenig Entlassungen ausgesprochen wurden.

Die Coronarestriktionen haben die Säntis-Schwebebahn AG unmittelbarer getroffen. Dieses Jahr seien die Geschäfte gut angelaufen, sagt der Geschäftsführer Martin Sturzenegger. Er spricht von einem «merklichen Anstieg» im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren. Das gelte für alle Geschäftsbereiche – und besonders fürs Seminargeschäft.

Martin Sturzenegger, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG. Bild: Ralph Ribi

«Alle planbaren Aktivitäten wie Teamevents, Hochzeiten und dergleichen können einfach wieder stattfinden.»

Dass der inländische Tourismus diesen Sommer wegfallen soll, macht sich bei der Säntis-Schwebebahn AG nicht bemerkbar. Das Busgeschäft ziehe langsam wieder an und kleinere Reisegruppen aus der Schweiz oder Deutschland besuchen wieder den Säntis.

