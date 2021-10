Tourismus: Kultur könnte der neue Apfel im Thurgau sein

Tourismus 70 Millionen Tagesreisende im Jahr: «Man muss aufhören zu sagen, der Tourismus habe in dieser Region keine Relevanz» Kultur hat das Potenzial, zum neuen Apfel des Thurgaus zu werden. So lautet das Fazit der Fachtagung «Museen und Tourismus» des Vereins Museen im Thurgau vom Montag. Die Teilnehmenden befassten sich auf dem Arenenberg mit der Frage, welche Bedeutung der Tourismus für die Thurgauer Museen hat und welche Bedeutung Museen für den Tourismus haben. Den Schlüssel sehen sie in der Kooperation. Hans Suter 25.10.2021, 20.02 Uhr

Sehen in der Kultur viel Potenzial für den Tourismus im Thurgau: Dominik Gügel (links), Direktor des Napoleonmuseums, Heier Lang (Mitte), Präsident Museen Thurgau, und Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. Bild: Andri Vöhringer

430'000 Logiernächte in Hotel- und Kurbetrieben, 110'000 Übernachtungen auf Campingplätzen (ohne Dauercamper), 2,1 Tage durchschnittliche Aufenthaltsdauer, 400 Millionen Franken Jahresumsatz: Der Thurgau als Tourismusdestination ist in den Augen von Rolf Müller gut aufgestellt, hat aber noch einiges an Potenzial, obwohl er dieses Jahr auf einen neuen Rekord zusteuern dürfte. «5300 Arbeitsstellen sind heute vom Tourismus abhängig», verdeutlicht der Geschäftsführer von Thurgau Tourismus.

«Das ist mehr als in der Landwirtschaft, trotzdem hat diese eine viel grössere Lobby.»

Thurgau ist Teil eines grossen Ganzen

Ein Blick auf die Zahlen in der Vier-Länder-Region im Grossraum Bodensee zeigt, «dass die Musik auf der anderen Seite spielt», wie sich Rolf Müller ausdrückt. Die Region bringe es auf 17,56 Millionen Übernachtungen, 60 Prozent davon in der Hotellerie, 30 Prozent in Ferienwohnungen und 10 Prozent auf Campingplätzen. Der grösste Teil davon entfalle allerdings auf Deutschland. Dasselbe gelte für die jährlich 70 Millionen Tagesgäste mit einem Jahresumsatz von knapp 4 Milliarden Euro: 60 Prozent entfallen laut Müller auf Deutschland und je rund 20 Prozent auf die Schweiz und Österreich. «Man muss aufhören zu sagen, der Tourismus habe in dieser Region keine Relevanz», betont Müller.

«Diese Region hat mehr Tagesgäste als Venedig oder Barcelona.»

Kultur als neuer Apfel des Thurgaus

Die Kartause Ittingen. Bild: Andrea Stalder

Doch welche Rolle spielen die Museen im Tourismus? «Kultur ist der neue Schnee der Schweiz», zitierte Rolf Müller eine Aussage von Schweiz Tourismus. In eine ähnliche Richtung tendiert ein Zitat von Sam Keller, dem Direktor der Fondation Beyeler:

«Die Schweiz hat keinen Louvre, sie ist ein Louvre.»

Das Kloster Fischingen. Bild: Reto Martin

Ist Kultur also der neue Apfel des Thurgaus? In den Augen von Rolf Müller spricht vieles dafür. Nebst Leuchttürmen wie der Kartause Ittingen, dem Arenenberg und dem Kloster Fischingen sowie vielen spannenden Museen gebe es auch neue Publikumsmagnete.

Blick ins MoMö Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum Arbon.

Bild: Michel Canonica

Als Beispiele nannte Müller das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum MoMö in Arbon, das House of Digital Art im Kornhaus Romanshorn, das insbesondere ein jüngeres Publikum anzusprechen vermöge, oder das geplante neue Historische Museum Thurgau «Museum Werk 2» in Arbon. Von Bedeutung seien aber auch Sehenswürdigkeiten wie die schmucken Kleinstädte und Baudenkmäler, die Verkehrs- und Industriegeschichte, innovative und traditionelle Museen sowie kulturelle Veranstaltungen mit Ausstrahlung.

Es gibt noch einiges an Handlungsbedarf

Rolf Müller sieht in der Kultur viel touristisches Potenzial für den Thurgau. Er ortet aber auch Handlungsbedarf. «Kulturvermittlung muss zu einem echten Erlebnis werden», ist er überzeugt. Dazu gehörten insbesondere eine bessere Zugänglichkeit der Objekte, gästefreundliche Öffnungszeiten in den Museen, interaktive Informationsvermittlung, zeitgemässe Führungen und Online-Buchungsmöglichkeiten. Als Visionen nannte Müller Augmented Reality (erweitere Realität) über iPad, Virtual Reality (künstlich erzeugte Wirklichkeit) und das Schlafen im Museum. «Thurgau Tourismus ist an einer Zusammenarbeit mit den Museen interessiert», betonte Rolf Müller, was Heier Lang als Präsident des Vereins Museen im Thurgau gerne entgegennahm.

Sorgen bereitet Müller indes etwas anderes:

«Das gastronomische Angebot wird immer schmaler.»

Besucher von Museen, Baudenkmälern und anderen Sehenswürdigkeiten schätzten die Möglichkeit zur Einkehr, sei es zum Trinken oder zum Essen.

«Kooperationen sind wichtig»

Blick ins Napoleonmuseum. Bild: PD

Für Dominik Gügel, Direktor des Napoleonmuseums auf dem Arenenberg, ist klar:

«Kooperationen sind wichtig. Gemeinsam sind wird stark – die Mischungs macht's.»

Er sagt dies aus Erfahrung. Obwohl der Arenenberg wohl schon vor 1827 ein Ausflugsziel am Bodensee gewesen sei, müsse die Gunst des Publikums immer wieder neu verdient werden. Fehler, wie sie auf dem Arenenberg einst gemacht worden seien, lägen nicht drin. 1980 habe das Museum 80'000 zahlende Besucherinnen und Besucher empfangen. Durch eigene Fehler sei diese Zahl bis auf rund 2000 im Jahr 2000 eingebrochen und bis 2011 wenigstens wieder auf rund 35'000 gestiegen. «Doch bis heute ist es nicht gelungen, die verlorenen Anteile wieder zurückzugewinnen», sagte Gügel.

Mittels Swot-Analyse und Gästebefragungen sei die Situation eingehend analysiert worden. Dabei sei festgestellt worden, dass 72 Prozent der Besucher aus Deutschland und nur 22 Prozent aus der Schweiz stammen. Ein völlig anderes Bild zeige sich hingegen bei den geführten Gruppen: 61 Prozent stammen aus der Schweiz, 29 Prozent aus Deutschland, 4 Prozent aus Österreich, 3 Prozent aus Frankreich, 1 Prozent aus Italien. Nicht weniger aufschlussreich ist die Altersstruktur: 54 Prozent sind laut Gügel älter als 50 Jahre («genau genommen eher 70 plus»), 17 Prozent sind 35 bis 50 Jahre, 11 Prozent 20 bis 25 Jahre und 10 Prozent jünger als 20 Jahre (8 Prozent machten keine Angabe).

«Der Thurgau steckt voller Kultur»

Doch aus welchem Grund wird der Arenenberg überhaupt besucht? An erster Stelle stehen laut Gügel das allgemeine Bildungs- und das Geschichtsinteresse, gefolgt vom Interesse am Park, an der Dauerausstellung und an der jährlichen Sonderausstellung. Gügels Ziel ist es, das Napoleonmuseum Arenenberg vom Ausflugsziel zum Ausstellungsklassiker zu machen. Auch er sieht den Schlüssel dazu in Kooperationen. So plant er für 2023 anlässlich des 150. Todestages von Louis Napoleon eine umfassende Sonderausstellung mit verschiedenen Kooperationen. Dazu sei er in Verhandlung mit der Insel Mainau, die über die ungarische Fürstenfamilie Esterházy als Begründerin der Mainau-Gärten eine kulturelle Verwandtschaft zum Napoleonschloss habe. Die Insel Mainau zähle rund 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Besuche nur ein Prozent davon auch den Arenenberg, würde das eine Steigerung von rund 50 Prozent bedeuten. Und das alleine durch eine einzige Kooperation.

«Der Thurgau steckt voller Kultur», sagte Gügel und rief die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter vieler Thurgauer Museen dazu auf, nach geeigneten Kooperationen Ausschau zu halten.