Ukrainerinnen gestalten als Dank für Ebnat-Kappel ein Kochbuch

Toggenburg «Wir möchten den Menschen zeigen, wer wir sind»: Eine Gruppe ukrainischer Flüchtlinge gestaltet ein Kochbuch mit Rezepten aus der Heimat Als Dankeschön für die Gastfreundschaft der Gemeinde Ebnat-Kappel hat eine Gruppe geflüchtete Ukrainerinnen ein Kochbuch kreiert. Für die Frauen ist das Projekt auch eine Möglichkeit, den Schweizerinnen und Schweizern ihre Kultur näherzubringen. Christopher Hamburger Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Carlos Taranto (ganz links) und Karin Anderegg (ganz rechts) von der Morga AG unterstützten die ukrainischen Frauen bei ihrem Kochbuch-Projekt. Bild: Belinda Schmid

Im März erreichten die ersten ukrainischen Flüchtlinge die Gemeinde Ebnat-Kappel. Als die Frage nach Unterkünften aufkam, reagierte die Morga AG schnell. Das Unternehmen habe kurzerhand vier Wohnungen an die Gemeinde vermietet und den Flüchtlingen somit ein vorübergehendes Zuhause geboten, erzählt Karin Anderegg, Geschäftsleiterin der Morga AG. In erster Linie vermiete die Firma die Wohnungen an Mitarbeitende.

Der Start war nicht ganz einfach: Die vorwiegend weiblichen Flüchtlinge kamen aus ganz unterschiedlichen Regionen und kannten sich oftmals noch nicht. Dadurch seien Herausforderungen im Zusammenleben schon fast vorprogrammiert gewesen, sagt Anderegg.

Zudem hätten die Frauen unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen gehabt. Über ihre ersten Eindrücke der Schweiz äussern sich die Ukrainerinnen positiv. «Die Schönheit der Natur hat mich völlig überwältigt», erzählt Nataliia Bondarenko, Medizintechnikerin aus Charkiw.

«Die Leute sind sehr hilfsbereit, das ist nicht selbstverständlich.»

Nataliia Bondarenko (links) und Yuliia Karnaukhova haben am Kochbuch mitgearbeitet. Bild: Belinda Schmid

Zu Beginn hatten die Ukrainerinnen vor allem grundlegende Bedürfnisse: Sie brauchten einen Arzt oder genügend Kleider. Schon bald äusserten die Frauen den Wunsch, arbeiten zu können. Sie wollten selbst Geld verdienen. Doch die Sprachbarriere stellt für die meisten Ukrainerinnen bei der Arbeitssuche noch ein grosses Hindernis dar.

Karin Anderegg bot ihnen darauf an, das Weihnachtsgeschenk für die Grosskunden des Unternehmens anzufertigen. Die Morga AG ist eine Lebensmittelfirma. Daher der naheliegende Vorschlag, ein Kochbuch zu gestalten. Das Essen spiele für die Ukrainerinnen eine sehr zentrale Rolle. «Wir wurden mit Selbstgebackenem und Einladungen zum Essen überschüttet», erinnert sich Anderegg.

Die Frauen verspürten eine tiefe Dankbarkeit und würden dies auf diese Weise zum Ausdruck bringen. So sei die Idee entstanden, die Tradition der ukrainischen Küche mit mehr Schweizerinnen und Schweizern zu teilen, fährt die Morga-Geschäftsleiterin fort.

«Während wir Rosen und Blumen pflanzen, sind bei ihnen Gemüsegärten die Norm.»

Auch Fleisch gehöre häufig zu ukrainischen Gerichten. «Die Morga AG produziert zwar vegetarische Lebensmittel, trotzdem finden wir es spannend, aus fremden Kulturen zu lernen», fügt sie hinzu.

Ein Dankeschön an die Schweiz

Das Kochbuch enthält Rezepte und Schilderungen aus den sechs Heimatregionen der Ukrainerinnen. Diese sind so beschrieben, dass sie auch mit Schweizer Zutaten zubereitet werden können. Mit dem Projekt wollen sie der Bevölkerung in der Schweiz einen Schritt näherkommen. Nataliia Bondarenko sagt:

«Wir möchten den Menschen zeigen, wer wir sind.»

Selbstverständlich hätten die Ukrainerinnen und Ukrainer eine andere Kultur und eigene Traditionen, doch im Grunde seien sie den Menschen in der Schweiz sehr ähnlich. In kulinarischer Hinsicht erkennen die Frauen vor allem einen Unterschied zwischen der Schweiz und ihrem Heimatland: Bei den Ukrainerinnen stehe immer etwas bereit, um jeden erdenklichen Hunger zu stillen. «Wir verlassen das Haus nie ohne Verpflegung», betont Nataliia Bondarenko. Trotz dieses Unterschieds äussern sie sich positiv über das Essen in der Schweiz. Nataliia Bondarenko schwärmt:

«Ich liebe Schweizer Käse, es ist das Leckerste, was ich je probiert habe! Die Milchprodukte hier sind unglaublich.»

Für die Ukrainerinnen ist das Kochbuch auch eine Möglichkeit, den Schweizerinnen und Schweizern zu danken. «Ich wüsste nicht, was wir ohne ihre Hilfe gemacht hätten», sagt Yuliia Karnaukhova.

Stand am Umfahrungsfest in Wattwil

Ursprünglich wollte die Morga AG das Kochbuch ihren Grosskunden zu Weihnachten schenken. Die Ukrainerinnen bemühten sich allerdings, das Projekt so bald wie möglich fertigzustellen. Und so präsentieren sie es nun bereits während der Eröffnungsfeier der Umfahrungsstrasse Wattwil am kommenden Wochenende der Öffentlichkeit. Dank der Unterstützung des Vereins b-treff aus Ebnat-Kappel werden sie neben dem Buch auch Selbstgebackenes und Handarbeiten am eigenen Stand anbieten können.

Den Erlös werden die Frauen an Hilfsprojekte in der Ukraine spenden. Klar ist, dass sie das Geld auf mehrere Projekte verteilen wollen, damit die Spenden in ihre jeweiligen Heimatregionen fliessen.

Das Kochbuch wird ab dem 20./21. August im Webshop der Morga AG erhältlich sein.

