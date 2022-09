Mutmassliches Tötungsdelikt auf Privatschiff vor Altenrhein

Polizeimeldung Tötungsdelikt auf Privatschiff vor Altenrhein – mutmasslicher Täter nimmt sich mit Sprung auf die Autobahn das Leben Am Mittwoch kam eine Person auf einem Privatschiff vor Altenrhein ums Leben. Die Kantonspolizei St.Gallen geht von einem Tötungsdelikt aus. Der mutmassliche Täter begann im Anschluss an die Tat Suizid. 22.09.2022, 10.48 Uhr

Die Kantonspolizei St.Gallen geht von einem Tötungsdelikt aus. Symbolbild: Raphael Rohner

Am Mittwochnachmittag hat sich auf einem privaten Schiff, das den Hafen Rheinhof in Altenrhein anlief, ein mutmassliches Tötungsdelikt ereignet haben. Dabei kam eine Person ums Leben, wie die Kantonspolizei St.Gallen vermeldet. Der mutmassliche Täter dürfte sich im Anschluss an die Tat mit einem Sprung auf die Autobahn A1 bei Staad das Leben genommen haben.