Live aus dem St.Galler Kantonsrat: Showdown beim Baugesetz

Ticker Live aus dem St.Galler Kantonsrat: Krach um Ukraine-Flagge geht weiter +++ Die Psychiatrieverbunde werden fusioniert Heute Mittwoch entscheidet das Parlament unter anderem über neue Bauvorschriften und die Zusammenlegung der beiden kantonalen Psychiatrieverbunde. Adrian Vögele 20.04.2022, 08.13 Uhr

Zurückgekehrt vom Olma-Gelände: Nach zwei Jahren Pandemie tagt das St.Galler Kantonsparlament wieder im Regierungsgebäude. Bild: Benjamin Manser

09:03 Uhr Während die Bürgerlichen der Fusion der Psychiatrieverbunde tendenziell zustimmen – trotz kritischer Anmerkungen -, sieht es auf der linken Ratsseite anders aus. SP-Fraktionschefin Bettina Surber sagt: «Uns fehlt die Grundlage für einen Entscheid.» Die Folgen für das Personal etwa seien zu wenig klar. Aktuell sei die Psychiatrie sehr stark belastet. Es sei kaum sinnvoll, die Verbunde nun auch noch mit einer Reorganisation zu beschäftigen. Dazu bestehe überhaupt keine Dringlichkeit – «es gibt kein Problem». Meinrad Gschwend (Grüne). Bild: Benjamin Manser Grünen-Fraktionschef Meinrad Gschwend betont ebenfalls, dass die Verbunde sehr gut aufgestellt seien. Schon jetzt arbeiteten sie effizient. «Wenn nun die Effizienz noch gesteigert werden soll, wirft das Fragen auf. Wir vermuten, dass hier vor allem betriebswirtschaftlich gedacht wird.» Die Suche nach Fachkräften in der Psychiatrie sei aber jetzt schon schwierig genug. Man müsse zuerst über eine Vorwärtsentwicklung der Psychiatrieverbunde diskutieren, statt ohne Not eine Zusammenlegung anzustreben. SP und Grüne lehnen die Vorlage ab. Gesundheitschef Bruno Damann entschuldigt sich für die knappe Ausführung der Botschaft. Es handle sich um einen Motionsauftrag des Parlaments - dieses habe mehr Effizienz bei den Psychiatrieverbunden gefordert. «Wir haben einen Verwaltungsrat, aber beispielsweise zwei Rechnungen, zwei Geschäftsleitungen, zwei Geschäftsberichte. Wir wollen einen Effizienzgewinn.» Dies aber in der Verwaltung der Psychiatrie, nicht in der Pflege.s Die Bürgerlichen setzen sich durch: Das Parlament entscheidet, die Psychiatrieverbunde zu fusionieren.

08:51 Uhr Eine magere Botschaft zur Psychiatrie Jetzt diskutiert das Parlament über die Zusammenlegung der beiden kantonalen Psychiatrieverbunde. Die Botschaft dazu sei inhaltlich sehr dünn, wurde bereits im Vorfeld kritisiert. Die SP sah offene Fragen, etwa zu den Auswirkungen für das Personal. Auch Christoph Gull (SVP) sagt im Rat, die Vorlage sei zu mager – solche knappen Botschaften dürften nicht zum Standard werden. Sarah Noger-Engeler (GLP). Bild: Benjamin Manser Sarah Noger-Engeler (GLP) bemängelt, die Folgen der Fusion seien nur plakativ dargestellt. Gesundheitschef Bruno Damann habe gesagt, «massive Einsparungen» seien nicht geplant – das lasse aufhorchen. Gerade in der aktuellen Krisenzeit sei die Bevölkerung psychisch stark belastet, die Psychiatrie sei wichtiger denn je und eine «Gewinnoptimierung» dürfe nicht das Ziel sein. FDP und Mitte-EVP weisen auf Vorteile der Zusammenlegung hin – es gehe primär um Synergien, nicht um Einsparungen. Die Standorte Wil und Pfäfers seien gesetzlich verankert.

08:35 Uhr Spenden für die Ukraine: Regierung muss Antworten liefern Den Grünen ist das finanzielle Engagement des Kantons St.Gallen zugunsten der Ukraine zu mager: Sie haben dazu eine dringliche Interpellation eingereicht. Darin heisst es: Anfang März 2022 wurden 50’000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Davon gingen 30’000 Franken an die Caritas zugunsten der Nothilfe; 20’000 Franken wurden dem Kantonalen Führungsstab für Hilfsgütertransporte zur Verfügung gestellt. Mitte März 2022 beschloss die Regierung weitere 60’000 Franken für Gütertransporte.» Unter dem Strich, so die Grünen, spende der Kanton St.Gallen weniger als 25 Rappen pro Einwohnerin und Einwohner. Andere Kantone seien deutlich grosszügiger. Die Grünen wollen wissen, ob die Regierung bereit sei, das Engagement deutlich zu erhöhen. Die Dringlichkeit des Geschäfts wird im Parlament nicht bestritten. Damit muss die Regierung die Antwort noch heute liefern.

08:13 Uhr Der Flaggenstreit geht weiter Der SVP lässt die Sache mit der Ukraine-Flagge am Regierungsgebäude keine Ruhe. Schon am Dienstag bei Sessionsbeginn hatte Parteipräsident Walter Gartmann die Regierung scharf kritisiert deswegen. Bei aller Solidarität mit der Ukraine: Die Beflaggung sei nicht mit der Neutralität der Schweiz vereinbar, so Gartmann. Jetzt hat die SVP-Fraktion eine Motion hierzu eingereicht. Besonders ärgert sich die Partei darüber, dass die Schweizer Fahne vorübergehend entfernt und an deren Stelle die ukrainische Flagge aufgehängt wurde. Die SVP verlangt, dass künftig das Präsidium des Kantonsrats über die Beflaggung der Pfalz während der Sessionen entscheidet. Ukraine-Flagge statt Schweizer Fahne: Die aktuelle Beflaggung des Regierungsgebäudes. Bild: Benjamin Manser

Guten Morgen und willkommen zum zweiten Sessionstag des St.Galler Kantonsrats. Um 8.30 geht es los. Das grösste politische Geschäft von heute Mittwoch ist das Planungs- und Baugesetz: Gestritten wird darin beispielsweise um die Weilerzonen: Die vorberatende Kommission möchte – gegen den Willen der Regierung – Neubauten in den Weilerzonen zulassen. SP, Mitte-EVP und GLP lehnen dies ab. Auch bei den Vorschriften für Grünflächen und Elektrofahrzeug-Ladestationen ist sich das Parlament nicht einig.

Weiter steht ein Entscheid zur Psychiatrie an: Die Psychiatrieverbunde Nord mit Sitz in Wil und Süd mit Sitz in Pfäfers sollen zusammengelegt werden. Der Auftrag stammt von den bürgerlichen Fraktionen, jetzt hat die Regierung den Entwurf vorgelegt - und dieser stösst auf Kritik: Die Vorlage sei inhaltlich zu mager ausgefallen, bemängelt die SP. Die Gründe des Zusammenschlusses und die konkreten Folgen - beispielsweise für das Personal - seien zu wenig klar.

Die Debatte um die baulichen Provisorien für die Polizei, die bereits am Dienstag begonnen hat, wird heute fortgesetzt. Es wird um ein Provisorium für die Sicherheitspolizei gehen - dem Geschäft droht aber die Rückweisung an die Regierung: Die Kommission will zuerst eine Immobilienstrategie sehen, bevor sie über das Provisorium entscheidet.

Ausserdem wird das Parlament diverse Vorstösse behandeln. Die Grünen haben eine dringliche Interpellation zum Ukraine-Krieg angekündigt: Die bisherige finanzielle Hilfe des Kantons St.Gallen für die Ukraine – rund 110’000 Franken – sei lächerlich tief und müsse substanziell erhöht werden. Eine Motion aus der Mitte-EVP-Fraktion verlangt die Abschaffung der Polizeistunde im Gastgewerbe. Diese sei «ein altes und überholtes Instrument zur Überwachung der Bevölkerung», heisst es im Vorstoss.