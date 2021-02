Ticker Jetzt im Ticker: St.Galler Kantonsrat stimmt 42-Millionen-Finanzspritze für die Spitäler einstimmig zu +++ Debatte über Härtefallgelder läuft Am zweiten Tag der Februarsession behandelt der Kantonsrat zunächst dringliche Vorstösse, bevor die grossen Brocken warten: Spitalertragsausfälle, Corona-Härtefallmassnahmen, Aufgaben- und Finanzplan. Marcel Elsener 16.02.2021, 08.33 Uhr

09:31 Uhr

Raphael Frei (FDP) lobt die gute, durchdachte Vorlage der Regierung. Es gehe um die Sicherung von Arbeitsplätzen und überlebensfähigen Unternehmen, doch dürften die Staatshilfen nicht überborden. SP-Fraktionschefin Bettina Surber erinnert daran, dass die Härtefallgelder ursprünglich für die vergessenen Branchen wie Schausteller gedacht waren. Dass jetzt vom Bund fast 10 Milliarden bereitgestellt würden, zeige die Not. Man dürfe niemanden vergessen. Wie FDP-Fraktionschef Frei unterstützt auch die SP-Rednerin die Sonderlösungen für Sportclubs und Seilbahnen, allerdings mit Fragezeichen etwa bei der regionalen Beteiligung.

09:21 Uhr

CVP-EVP-Sprecherin Yvonne Suter. Bild: Benjamin Manser

Der Staat soll für die Schäden aufkommen, die er selber verursacht hat, sagt CVP-EVP-Sprecherin Yvonne Suter. Aber man dürfe den kommenden Generationen nicht zuviel aufbürden. Unterstützte Unternehmen sollten überlebensfähig sein. Und Marktverzerrungen, Schlupflöcher und Krisengewinnler müssten verhindert werden. Ihre Fraktion begrüsst den Vorschlag der Kommission, die Kantonsgelder auf 95 Millionen Franken zu erhöhen. Und sie unterstützt mit einigen Bedenken auch die St.Galler Sonderlösungen für die Seilbahnen, den FC St.Gallen, die Rapperswil-Jona Lakers und die Olma.

09:13 Uhr

SVP-Kantonsrat Christof Hartmann. Bild: Benjamin Manser

Nun ist die wirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen in der Coronakrise an der Reihe: Die finanzielle Hilfe des Kantons soll gesetzlich verankert werden. Die Härtefallgelder mit einem Kantonsanteil von aktuell 75 Millionen Franken unterliegen einer ständigen Dynamik, weil der Bund die Summe immer wieder erhöhe, erklärt Christof Hartmann (SVP) als Präsident der vorberatenden Kommission. Eine St.Galler Besonderheit ist die Seilbahn-Unterstützung von 5-6 Millionen Franken.

09:10 Uhr

Abstimmung über die 42 Millionen-Finanzspritze für die coronageplagten Spitäler und Kliniken: Der Kantonsrat stimmt mit 113 Ja ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zu.

09:06 Uhr

Regierungsratspräsident Bruno Damann. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Jetzt spricht Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann (CVP). Er bedankt sich für die wohlwollende Unterstützung der Fraktionen.

Auch er finde es unsympathisch, dass der Bundesrat bis jetzt keine Anstalten zur Mitbeteiligung an den Corona-Ertragsausfällen der Spitäler machte.

08:56 Uhr

Martin Sailer (SP) kritisiert ebenfalls die fehlende Beteiligung des Bundes und der Versicherer. Seine Fraktion heisst die Vorlage aber gut. Namens der SVP stimmt Michael Götte der Vorlage «zähneknirschend» zu: Der Kanton könne diese Entschädigung verschmerzen, doch gebe es etliche Kritikpunkte. Schliesslich begrüsst auch Michael Sarbach (Grüne) die pragmatische Lösung.

08:48 Uhr

CVP-EVP-Fraktionssprecherin Yvonne Suter mahnt die fehlende Mitbestimmung der Bevölkerung an, weil die Regierung die Entschädigungen finanzrechtlich als gebundene Ausgaben betrachtet. Damit untersteht der Kantonsratsbeschluss nicht dem Finanzreferendum. Und sie betont, dass weitere Unterstützungspakete nötig sein werden. Trotzdem unterstützt ihre Fraktion die Vorlage. Auch FDP-Sprecher Raphael Frei befürchtet, dass mit den Hilfsgeldern strukturelle Probleme zementiert würden. Seine Fraktion ist ebenfalls für Eintreten.

08:42 Uhr

CVP-Kantonsrat Patrick Dürr. Bild: Benjamin Manser

Jetzt geht es um den Ausgleich von Ertragsausfällen der Spitäler und Kliniken aufgrund der Covid-19-Epidemie. Die vorberatende Kommission begrüsst die Ausgleichsgelder in Höhe von 42 Millionen Franken, die aus dem besonderen Eigenkapital finanziert werden sollen. Man sei aber enttäuscht, sagt Kommissionspräsident Patrick Dürr (CVP), dass sich die Kliniken nicht daran beteiligen.

08:36 Uhr

Alle acht Vorstösse werden diskussionslos für dringlich erklärt.

08:30 Uhr

Die Glocke läutet, die Sitzung beginnt. Als erstes geht es um die dringliche Vorstösse, vor allem zur Coronakrise.

Die Geschäfte vom Dienstag

Am zweiten Sessionstag entscheidet das Parlament zuerst über acht dringliche Vorstösse. Die meisten davon gelten der Coronakrise: So verlangen FDP und SVP einen Plan für den Ausstieg aus dem Lockdown, fragt die SVP nach einer Teststrategie zwecks wirtschaftlichen Perspektiven und ruft die SP nach einer kantonalen Task Force sowie nach einer Strategie bei einem allfälligen Wiederanstieg der Fallzahlen. Ein weiterer dringlicher Vorstoss der SP fragt nach der Rolle des ehemaligen Raiffeisen-Verwaltungsratspräsidenten und HSG-Professors Johannes Rüegg-Stürm im Strafverfahren gegen den früheren CEO Pierin Vincenz und verlangt Massnahmen zur raschen Eindämmung des Reputationsschadens für die Universität St.Gallen. Ausserdem will Meinrad Gschwend (Grüne) in seinem Vorstoss wissen, wie die Regierung Kinder besser vor Misshandlungen zu schützen gedenkt.

Dann stehen die grossen Brocken dieser Februarsession auf dem Programm: Die Ertragsausfälle der Spitäler aus dem Lockdown vom vergangenen Frühling sollen entschädigt werden - es geht um rund 42 Millionen Franken. Weiter wird das Parlament das Härtefallprogramm des Kantons beraten - die Regierung hatte es per Notrecht in Kraft gesetzt, nun ist dafür ein Gesetz nötig. Der Anteil des Kantons an den Hilfsgeldern soll von heute 75 auf maximal 95 Millionen Franken erhöht werden - so schlägt es die vorberatende Kommission vor. Schliesslich geht es um die Kantonsfinanzen, will heissen um den Aufgaben- und Finanzplan 2022-2024. Die Bürgerlichen wollen ein Entlastungspaket im Umfang von 120 Millionen Franken schnüren und den Gürtel beim Personalaufwand enger schnallen. Die Linke wehrt sich dagegen - und schlägt zur Finanzierung der Coronakrise neue Abgaben für Vermögende und Erben vor. Die SVP wird hingegen eine Steuersenkung beantragen.