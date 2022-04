Ticker: Live aus der Aprilsession des St.Galler Kantonsrats

14:03 Uhr

Pflegeinitiative umsetzen: Demonstration vor der Pfalz

Vor dem Regierungsgebäude wird für das Pflegepersonal demonstriert: Zur Kundgebung aufgerufen hat ein Aktionsbündnis, beteiligt sind der Berufsverband Pflege (SBK) sowie die Gewerkschaften Syna, VPOD und Unia. Das Bündnis hat rund um den internationalen Tag der Pflege (12. Mai) eine Reihe von Kundgebungen bei kantonalen Parlamenten organisiert, dazu zählt auch die Aktion vor der Pfalz zum Start der Session des St.Galler Kantonsrats. Die Initiantinnen und Initianten fordern dringend die Umsetzung der Forderungen aus der Pflegeinitiative, die das Volk im vergangenen Jahr angenommen hat. Es geht vor allem um bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegenden.

Aktion zugunsten des Pflegepersonals: VPOD-Gewerkschaftssekretärin Alexandra Akeret übergibt Regierungsrat Fredy Fässler einen Flyer. Bild: Benjamin Manser

Genau hierzu ist im St.Galler Kantonsrat auch ein Vorstoss der Grünen hängig: Sie verlangten nach dem Ja an der Urne, dass der Kanton «schnellstmöglich» handelt und zu den Massnahmen einen Bericht vorlegt. Die Regierung lehnt dies ab. Die Arbeiten seien so oder so bereits im Gang, ein zusätzlicher Bericht bringe nicht viel. Auch hänge vieles von den Umsetzungsvorschlägen auf Bundesebene ab.

Das Aktionsbündnis plant weitere Kundgebungen, am 4. Mai in Frauenfeld und am 9. Mai in Speicher.