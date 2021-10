Suchhund aus Kreuzlingen erschnüffelt Borkenkäferlarven

Thurgau «Nach einem Jahr Training können sie zur Borkenkäfersuche»: Hund aus Kreuzlingen erschnüffelt Larven des Schädlings Vor ihm müssen sich die Borkenkäfer in Acht nehmen: Der Thurgauer Suchhund Filou kann die Pheromone von Borkenkäferlarven erschnüffeln. Und das in verblüffendem Tempo, wie der portugiesische Wasserhund im Training eindrücklich demonstriert. Judith Schuck Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Filou ist fündig geworden und zeigt den betroffenen Baumstamm an. René Aebi wartet schon mit dem Futterbeutel, Trainerin Anja Wedig beobachtet im Hintergrund.

Bild: Ralph Ribi

Es ist kalt am Sonntagmorgen. Zwar sind «Hündeler» für gewöhnlich das ganze Jahr und bei jedem Wetter draussen in der Natur. Der dicke Bodenseenebel, der effizient jegliche Sonnenstrahlen abwehrt, überrascht jedoch selbst sie. «Heute könnte ich wirklich schon Handschuhe vertragen», sagt Hundetrainerin Anja Wedig. Sie leitet in Konstanz und im Klettgau die Hundeschule «Zentrum für Suchhunde». Gelernt hat sie bei Martin Rütters, einer Koryphäe auf dem Gebiet Hundetraining, mit eigener Fernsehsendung bei VOX: «Die Hundeprofis».

Das Training bei Wedig findet einmal pro Woche statt. Treffpunkt ist heute der Parkplatz am Wildpark Bodanrück, von dort ab geht es in den Wald. Die Trainingsorte variieren, je nach Anforderung. Hier ist der Wald relativ licht, die Teilnehmenden müssen sich nicht mit ihrem Vierbeiner durchs Dickicht kämpfen, sondern können den Fokus ganz aufs Erschnüffeln setzen.

Der Suchtrupp ist voller Erwartung aufs anstehende Training.

Bild: Ralph Ribi

«Wollen wir anfangen?», fragt Anja Wedig in die Runde. Sechs Hunde warten bereits ungeduldig auf ihren Einsatz. Sie sollen in Duftstoffe getränkte Filzläppchen auffinden. Bevor es losgeht, dürfen sie ihre feucht-kalte Schnauze an die Öffnung eines Einmachglases halten, in dem der Referenzstoff gelagert ist. «Wir machen ein universelles Suchtraining, das nicht auf einen bestimmten Stoff spezialisiert ist», erklärt die Trainerin. Am Ende können die Hunde alles erschnüffeln, ob Tee, wie häufig im Training verwendet, Drogen, Sprengstoff, Trüffel oder eben ein besonderes Pheromon, weswegen Filou aus Kreuzlingen in dieser Truppe seine Riechknospen schärft: Der Geruch von Borkenkäferlarven.

Vom Qualzüchter zum Suchhund

Hana, eine anderthalbjährige dunkelbraune Labradorhündin, darf beginnen. «Sie war wegen einer OP lange krank und steht unter Strom. Sie will Beschäftigung», sagt ihre Besitzerin Melanie Dos Santos. Hana kommt aus dem Tierschutz. Die Organisation Retriever-Soko befreite sie von einem Qualzüchter. Die schlanke, noch leicht welpenhaft-tapsige Hündin verbrachte die ersten neun Monate in einem Käfig.

«Von der Misshandlung merken wir heute nicht mehr viel. Sie ist meine Kuschelmaus.»

Hana ist ungeduldig und durchdringt ihr Frauchen mit ihren fragenden dunklen Augen, die unverkennbar ausdrücken: «Wann darf ich endlich loslegen?» Das Kommando «Such!» ist der Startschuss. Innerhalb weniger Sekunden hat Hana das erste Filzstück in der Rinde eines Baumes aufgespürt, kurz darauf das zweite. Zur Belohnung gibts jeweils ein Guetzli und viel Lob.

Auch Hana hat den Stoff erschnüffelt. Frauchen belohnt sie erst mit einem Klickgeräusch, dann mit Futter.

Bild: Ralph Ribi

Als nächster ist Filou an der Reihe. Auch er ist heute ganz aufgekratzt. «Das Suchtraining machen wir als Ausgleich. Er liebt Nasenarbeit», sagt René Aebi. Filous Herrchen ist Schulleiter an der Primarschule in Salmsach. Filou geht dort mit ihm zur Arbeit. In der Regel liegt er in der Direktion und darf entspannen. Als ausgebildeter Schulhund besuchen Aebi und er aber hin und wieder Schulklassen vom Kindergarten bis zur Sechsten.

Hunde haben eine beruhigende Wirkung auf Menschen, was seit einigen Jahren zunehmend im Schulalltag genutzt wird: Ob Prüfungsstress oder Lernschwäche, sie können Schülerinnen und Schüler häufig aus der Reserve locken. Vier Jahre alt ist der grau-braun gelockte portugiesische Wasserhund, dieselbe Rasse wie Bo, einst treuer Begleiter der Familie Obama. Der Ex-US-Präsident versprach seinen Töchtern einen Hund, wenn er die Wahl gewönne. Da eine seiner Töchter keine Hundehaare verträgt, fiel der Entscheid auf diese Rasse. Sie gilt als hypoallergen wegen der fehlenden Unterwolle. Für einen Schulhund von Vorteil.

Bald bereit für den echten Einsatz

René Aebi arbeitet manchmal auch mit der Trillerpfeife.

Bild: Ralph Ribi

In der Schule muss sich Filou ganz und gar auf seine Umgebung einstellen. Im Wald darf er seinen Schnüffeltrieb ausleben, allerdings zielgerichtet. «Es ist eine sinnvolle Beschäftigung», betont Aebi. Denn in wenigen Monaten kann Filou an einem richtigen Einsatz teilnehmen, bei dem er von Borkenkäferlarven befallene Bäume aufspürt. Ziel ist es, die Larven zu riechen und damit die entsprechenden Bäume zu entdecken, bevor die Käfer schlüpfen und andere Bäume infizieren. Der Schaden, den Borkenkäfer am Holz anrichten, ist auch im Thurgau beträchtlich. Dass Hunde in dieser Weise zum Baumschutz eingesetzt werden können, ist erst seit wenigen Jahren erforscht.

Schäferhündin Aby zeigt ihren Fund durch kratzen an, andere bellen oder zeigen mit der Schnauze drauf.

Ralph Ribi

Filou ist schon ganz zappelig und versucht ständig mit der Vorderpfote ein Stöckchen zu erreichen, an dem er nagen kann. Doch die Leine, mit der er am Baum angebunden ist, hindert ihn daran. Jetzt ist er endlich an der Reihe. Sein Herrchen befreit ihn und ruft das erlösende «Such!»

«Mega! Sehr gut!», ruft auch Anja Wedig. «Filou ist schnell.» Tatsächlich führte ihn seine Nase schnurstracks zum Ziel. Aufgeregt zeigt er an, den Stoff erschnüffelt zu haben. Ein Filzläppli zupft er vor lauter Freude aus der Rinde, in der es versteckt wurde. Die Belohnung lässt nicht lange auf sich warten, ein Guetzli und viel Lob. Zumindest dem Suchteam wird allmählich warm von der Jagd durchs Gestrüpp.

Alle Hunde, die gerne schnüffeln, sind geeignet

Unerfahrene Hunde brauchten manchmal bis zu einer Stunde, bis sie ihr Ziel erreicht hätten.

«Wichtig ist immer, dass der Hund bei der Suche ein positives Erlebnis hat, damit er die Freude an der Nasenarbeit nicht verliert.»

Diese Gruppe trainiert Wedig nun seit einem dreiviertel Jahr. Kurz bevor es zum Einsatz kommt, bekommen die Hunde das Borkenkäfer-Pheromon zum Riechen. «Nach einem Jahr Training etwa können sie dann zur Borkenkäfersuche.» Im Grunde könne jeder Hund ein Suchhund werden. «Wichtig ist, dass der Hund Spass am Schnüffeln hat», so die Trainerin. Das testet sie vorher aus.

Filou riecht am Referenzstoff.

Bild: Ralph Ribi

Wedig bringt einen breiten Erfahrungsschatz als Hundecouch mit, von der Ausbildung zum Rettungshund über Therapiehunde und eben das Suchtraining. Filou macht die Schulhund-Ausbildung ebenfalls bei ihr. Er kann die Klasse nicht nur beruhigen, sondern auch mit kleinen Tricks erheitern. «Einer meiner Hunde verteilt den Schülerinnen und Schülern die Coronatests. Dann machen sie ihn gleich lieber!», erzählt sie. Bei ihr steht im Mittelpunkt, dass dem Hund die Aufgaben Spass machen und gleichzeitig sinnvoll sind. So wie die Borkenkäfersuche.

Filou hat bei ihr im Grunde das gesamte Repertoire erlernt. Beim Mantrailing helfen die Hunde, Menschen zu retten, indem sie ihre Spur verfolgen. Auch das kann Filou. Das sei aber sehr zeitintensiv, sagt Aebi, der zwar mit 65 Jahren im Pensionsalter wäre, doch sowohl er wie Filou sind weiterhin voller Elan im Einsatz in Schule und Wald.

Hunde besitzen rund zehnmal mehr Riechzellen als der Mensch. Tiere mit besonders feinem Geruchssinn heissen Makrosmaten. Das Schnüffeln kostet den Vierbeiner viel Energie, drum wird der Rest des Sonntags sehr gemütlich. «Filou ist nach dem Training erst einmal ausgepowert.» Was im Gegenzug für das Herrchen die grösste Herausforderung ist, ist das Vertrauen, sagt Aebi:

«Wir müssen unserem Hund beim Suchtraining wirklich vertrauen. Das ist so schwierig, weil wir Menschen immer denken, alles unter Kontrolle haben zu müssen.»