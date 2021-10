Mit 17 Jahren bereits Mutter: Thurgauerin hält an Traumberuf fest

Thurgau «Eigentlich wollte ich keine Kinder»: Frühe Mutterschaft mit 17 Jahren hält Belinda Kurhajec nicht von ihrem Traumberuf Tierärztin ab Die Thurgauerin Belinda Kurhajec brachte mit 17 ihre Tochter zur Welt. Die Lehre zog sie dennoch durch. Jetzt will sie Tierärztin werden. Judith Schuck Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.20 Uhr

Belinda Kurhajec ist ihrer Mutter dankbar: Sophia entwickelt sich bei ihr in Betreuung prächtig und sie selbst konnte ihre Lehre abschliessen. Bild: Andri Vöhringer

«Eigentlich wollte ich keine Kinder», sagt Belinda Kurhajec rückblickend, «oder vielleicht irgendwann in ferner Zukunft.» Wie ihr geht es wohl vielen Frauen in ihrem Alter. Schliesslich war sie noch nicht einmal volljährig, als sie ihre Tochter Sophia zur Welt brachte. Die Schwangerschaft war ungewollt. «Anfangs war ich ganz verunsichert, was ich tun sollte.» Abtreiben kam nicht in Frage. «Ich wollte kein Lebewesen umbringen, das nichts dafür kann.» Die Frauen, die sich für diesen Schritt entschieden, verurteile sie aber auch nicht. «Für mich war es einfach keine Option.»

Kurhajec dachte über die Möglichkeit nach, ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freizugeben. Doch der Vater, ihr damaliger Freund, wollte es «mit ihr durchziehen». Ihre Eltern seien nicht erfreut gewesen über die Nachricht. «Sie sagten aber, ändern könnten wir es nun auch nicht mehr.» Im dritten Schwangerschaftsmonat kam es zwischen Belinda Kurhajec und dem Kindsvater zu einem Streit, der zur Trennung führte.

Von der Schulbank in den Gebärsaal und zurück

Die gesamte Schwangerschaft hindurch und selbst in Sophias erstem Lebensjahr hörte die junge Mutter nichts mehr vom Vater. Trotz einer beschwerlichen Schwangerschaft mit viel Übelkeit ging sie pflichtbewusst in die Berufsschule und zur Arbeit. Sie war damals im ersten Ausbildungsjahr zur Landwirtin. Das war nicht immer leicht. Sie musste schon richtig mitschaffen auf dem Hof.

«Aber mein Lehrmeister hatte viel Verständnis, da er kurz vorher selbst zum ersten Mal Vater geworden war.»

Als die Wehen einsetzten, meldete sie sich ab. «Am Donnerstag ging ich ins Spital und am Samstag heim», erzählt sie heute ganz pragmatisch, wie das eben normal wäre. Am Montag sass die frischgebackene Mami schon wieder in der Schulbank. «Ich habe meine Lehre wirklich nicht unterbrochen.»

Bald wird Sophia zwei Jahre alt. Ihre Mami ist stolz auf sie. Bild: Andri Vöhringer

Das alles hätte so ohne die Hilfe ihrer Mutter niemals funktioniert. «Die ersten vier Wochen war Sophia hauptsächlich bei ihrer Oma.» Dann habe sie in den Mutterschaftsurlaub gehen können. «Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich glauben konnte, dass ich Mami bin», sagt die heute 19-Jährige. Sie selbst stammt aus einer kinderreichen Familie: Zwei jüngere und zwei ältere Geschwister hat die Nussbaumerin, die zwar nicht mehr in der elterlichen Wohnung, aber im gleichen Haus mit ihnen lebt.

Obwohl sie eine Freundin hat, die ein Jahr vor ihr ungewollt schwanger wurde, wünscht sie sich mehr Kontakt zu Menschen, die ihr Schicksal teilen. Gleichaltrige hätten wenig Verständnis, wenn sie nicht so lange wie diese in den Ausgang gehen könne oder zu Hause bleiben müsse, wenn die Kleine krank ist.

«Ich werde bis heute schräg angeschaut und abschätzig gemustert, wenn die Leute aus dem Gespräch mitbekommen, dass ich Sophias Mutter bin.»

Dabei geht Belinda Kurhajec sehr verantwortungsbewusst und liebevoll mit ihrer kleinen Tochter um. Diesen Sommer schloss sie die Lehre als Landwirtin ab und setzt nun am Bildungszentrum für Technik die Berufsmaturität obendrauf, mit dem Ziel, anschliessend Veterinärmedizin für Grosstiere zu studieren.

Kontakt zum Vater kam übers Gericht

Seit einem Jahr besteht der Kontakt zum Vater wieder. Jeden zweiten Sonntag geht Sophia zu ihm. Dies geschah allerdings nicht ganz freiwillig. Vor einem Jahr wandte sich Kurhajec an den «Blick»: Sie wollte beim damals 22-jährigen, arbeitslosen Vater Alimente einklagen, da sie sich und die gemeinsame Tochter bis dahin allein mit dem Lehrlingsgehalt durchbrachte. Sie kam damit vor dem Gericht in Weinfelden nicht durch. «Ein Thurgauer Gericht will nicht, dass er sich für seine Tochter in Unkosten stürzen muss», schrieb die Boulevardzeitung. Durch den Artikel meldeten sich dafür Menschen, die ihr mit Sachspenden wie Kinderkleidung oder Windeln, aber auch finanziellen Mittel durchs letzte Lehrjahr halfen.

Inzwischen hat der Vater seine Vaterschaft anerkennen lassen und zahlt Alimente. «Als Vater hat er nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte. Deshalb geht Sophia nun regelmässig tagsüber zu ihm», sagt die junge Mutter, die glaubt, seine jetzige Freundin fördere den Kontakt zwischen Vater und Tochter. Auch sie hat wieder einen Freund, der irgendwann gerne Kinder hätte. So sehr sie Sophia liebt, will Belinda Kurhajec davon aber jetzt nichts wissen. Sie freut sich, wenn bald eine Selbsthilfegruppe «Teenie-Mütter» im Thurgau zu Stande kommt. «Es ist einfach schwierig, Kontakte zu Eltern zu knüpfen, die diese Schwierigkeiten und Erlebnisse teilen. Gerade am Anfang war alles so neu. Wenn ich Leute gekannt hätte, die in einer ähnlichen Situation gewesen wären wie ich, hätte ich mich vielleicht nicht so verloren gefühlt.»

Teenie-Mütter im Thurgau Mütter unter 20 Jahren sind im Thurgau selten. 2020 gab es gerade sechs Geburten bei Teenagern, das entspricht 0,2 Prozent. Die Zahl hat in den letzten 30 Jahren stetig abgenommen. Meist werden die jungen Frauen ungewollt schwanger und sind oft überfordert mit der Situation. Kostenlose Beratung gibt es unter anderem bei der Mütter- und Väterberatung oder der Stiftung Benefo. Beim Selbsthilfezentrum Thurgau ist aktuell eine Gruppe im Aufbau. Interessierte können sich dort melden: 071 620 10 00,

info@selbsthilfe-tg.ch