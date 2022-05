Nach Nein aus Goldach: Kommt das Theaterprovisorium ins Rheintal?

Theaterprovisorium Nach Nein aus Goldach: Buchs nimmt sich aus dem Rennen ‒ kommt das St.Galler Theaterprovisorium nach Altstätten? Nach dem Nein in Goldach hat Altstätten nach wie vor Interesse am Theaterprovisorium. Die Stadt Buchs hingegen, die sich ursprünglich ebenfalls beim Kanton beworben hatte, zieht einen Schlussstrich. Rossella Blattmann und Seraina Hess Jetzt kommentieren 17.05.2022, 18.14 Uhr

Nach den Nein aus Goldach und Buchs stehen die Chancen gut, dass das St.Galler Theaterprovisorium ins Rheintal kommt. Bild: Benjamin Manser

Das St.Galler Theaterprovisorium kommt definitiv nicht nach Goldach. Die Goldacherinnen und Goldacher haben sich am Sonntag mit 1412 Nein- zu 1147 Ja-Stimmen dagegen entschieden, dass der Gemeinderat die Übernahme des Provisoriums des Theaters St.Gallen im Detail prüft.

Sandro Wasserfallen, SVP-Kantonsrat aus Goldach. Bild: Regina Kühne

Im Vorfeld des Neins vom Sonntag regte sich in Goldach Widerstand von rechts. So bezeichnete der Goldacher SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen das Theaterprovisorium an einer Podiumsdiskussion als «grauenhaften Aluminiumwürfel» und «sehr teures Geschenk».

Das Theater St.Gallen wird derzeit saniert und erweitert. Bis Herbst 2023 finden die Vorstellungen im Holzbau auf dem Unteren Brühl statt. Danach steht es für die Weitergabe zur Verfügung.

Maria Pappa, Stadtpräsidentin St.Gallen (SP). Bild: Tobias Garcia

Dass das Provisorium in St.Gallen bleibt, ist ausgeschlossen. Ein Umbau sei für die Stadt St.Gallen zu teuer und es gebe keinen geeigneten Boden, so Stadtpräsidentin Maria Pappa im SRF-«Regionaljournal».

Neue Standortgemeinde trägt Auf- und Abbaukosten

Samuel Peter, Generalsekretär Bau- und Umweltdepartement Kanton St.Gallen. Bild: PD

Wie geht es nun mit dem Provisorium weiter? Samuel Peter, Generalsekretär des Bau- und Umweltdepartements des Kantons St.Gallen, sagt auf Anfrage:

«Der Kanton St.Gallen wird noch diese Woche die Städte Altstätten und Buchs anschreiben, um sich zu erkundigen, ob nach wie vor Interesse besteht.»

Dies sei noch nicht geschehen.

Laut Peter hatte der Kanton im Sommer 2021 alle 77 St.Galler Gemeinden angefragt, ob Interesse am Provisorium besteht. «Beworben hatten sich einzig Goldach, Altstätten und Buchs.» Nach Abschluss der Abklärungen und einer erneuten Prüfung der Bewerbungsdossiers werde die Regierung über das weitere Vorgehen befinden. «Wann dies der Fall sein wird, ist noch offen», sagt Peter.

Welche Faktoren sind bei der erneuten Dossierprüfung matchentscheidend? Gemäss Peter sind dies voraussichtlich, wie bei der Vergabe an Goldach, Zugänglichkeit für ein breites Publikum, der kulturelle Mehrwert für die Gemeinde sowie die Sicherstellung der Terminierung und Finanzierung. «Mit dem Abbau des Provisoriums muss im Herbst 2023 begonnen werden.» Die Gemeinde hat keinen eigentlichen Kaufpreis zu entrichten: «Die neue Standortgemeinde trägt aber die Abbau- und Wiederaufbaukosten», so Peter.

Kommerzielle Nutzung wurde der Stadt zum Verhängnis

Daniel Gut, Gemeindepräsident Buchs (SP). Bild: PD

Die Stadt Buchs hat laut Stadtpräsident Daniel Gut aber kein Interesse mehr am Theaterprovisorium, wie er am Dienstagabend in einer Medienmitteilung schreibt. Gut:

«Es stehen in Buchs zu viele wichtige, komplexe und vor allem auch kostenintensive Projekte an, weshalb für den Stadtrat im Sinne einer Neupriorisierung eine Übernahme kein Thema mehr ist.»

Ruedi Mattle, Kantonsrat und Stadtpräsident von Altstätten (parteilos). Bild: Benjamin Manser

Altstätten ist indes weiterhin an der Halle interessiert. «Wir haben die Kantonsregierung am Dienstag darüber informiert, dass wir unsere Bewerbung aufrechterhalten. Jetzt erwarten wir eine fundierte Wiederholung der Evaluation», sagt Stadtpräsident Ruedi Mattle und spielt dabei auf die Begründung der ersten Absage an. Auf Unverständnis stiess damals, dass die Kantonsregierung der Stadt eine zu kommerzielle Ausrichtung des Provisoriums negativ auslegte. Mattle sagt:

«Während die Regierung aus wirtschaftlichen Gründen das Spital in Altstätten zu schliessen oder das Gaiserbähnli durch einen Bus zu ersetzen plant, wirft sie uns eine zu starke Gewichtung wirtschaftlicher Aspekte vor. Das ist geradezu hanebüchen.»

Mit den Transport- und Montagekosten ist es nicht getan

Trotz des Scheiterns des Goldacher Vorhabens sieht Mattle in Altstätten durchaus Chancen für das Projekt. Bereits im Budget genehmigte die Bevölkerung einen Betrag in der Höhe von 38'000 Franken für eine Analyse. Nötig würde die Summe, um einen Entscheid an der Urne aufzugleisen. Obschon die öffentliche Diskussion erst nach dem Zuschlag des Kantons Fahrt aufnehmen dürfte, spricht Mattle bereits von positiven Rückmeldungen auf das Vorhaben, die Allmend mit dem Provisorium zu bestücken. «Die Idee einer Halle auf der Allmend ist wahrscheinlich so alt wie der Allmendplatz selbst. Ein Provisorium käme die Stadt voraussichtlich günstiger als ein Neubau.»

Dennoch macht Mattle keinen Hehl aus den zu erwartenden Kosten: Obschon dank vorhandener Parkplätze auf der Altstätter Allmend im Gegensatz zum Standort in Goldach keine Tiefgarage nötig wäre, dürften die Gesamtkosten die veranschlagten 2,75 Millionen Franken für den Transport und die Montage des Provisoriums um mehrere Millionen übersteigen.

Rhema-Leiter Simon Büchel. Bild: Gert Bruderer

Vom allfälligen Zuschlag des Kantons profitieren würde vor allem die Rheintal Messe und Event AG, Veranstalterin der Rhema. «Die Grundinfrastruktur, die das Theaterprovisorium böte, wäre eine Bereicherung für die Allmend Altstätten – nicht nur für die Rhema sondern auch für verschiedene Events. Und unter dem Jahr auch für Vereine, Unternehmen und Genossenschaften», sagt Messeleiter Simon Büchel.

Meinrad Gschwend: «Braucht es noch ein Theater?»

Für den Standort Altstätten setzten sich jüngst parteiübergreifend fünf Rheintaler Kantonsräte ein – darunter Stefan Britschgi (FDP) und Andreas Broger (Die Mitte), die auch im Rhema-Beirat sitzen. Weiter unterzeichneten Stadtpräsident Ruedi Mattle (parteilos), Schulratspräsident Remo Maurer (SP) und Thomas Eugster (SVP) den Vorstoss, in dem die Kantonsräte die Bewertung der Bewerbungen durch die Regierung in Frage stellten.

Kantonsrat Meinrad Gschwend (Grüne/Altstätten). Bild: Benjamin Manser

Nicht unterzeichnet wurde der Vorstoss vom Altstätter Grünen-Kantonsrat Meinrad Gschwend, der sich auf Anfrage kritisch zum Vorhaben der Stadt äussert. Gschwend stört sich an der «Euphorie von Politikern, die direkt respektive indirekt mit der Rhema verbunden sind». «Ausserdem halte ich wenig davon, weiteres öffentliches Geld in die Rhema zu buttern. Erst recht nicht in ein Provisorium, das nicht als Messehalle, sondern als Theater konzipiert wurde und damit das Diogenes-Theater konkurriert, in dessen neuen Standort die Stadt bereits einen Millionenbetrag investiert hat.»

Stadtpräsident Mattle entgegnet dem: «Natürlich wäre die Rheintal Messe und Event AG froh um eine fixe Halle für die Rhema. Diese stünde ihr aber nicht kostenfrei zur Verfügung.» Im Rahmen der Projektierung sei ausserdem zu prüfen, wie diese Halle multifunktional genutzt werden könne. «Wir benötigen auf der Allmend nicht ein reines Theater, sondern einen Bau mit vielfältiger Nutzung. Auch würde die Halle auf der Allmend das Diogenes-Theater nicht konkurrieren; vielmehr könnte das Theater für grosse Aufführungen künftig die Halle auf der Allmend nutzen.»

Wie genau die Finanzierung des Provisoriums gehandhabt würde, bekäme die Stadt den Zuschlag, ist noch offen, sagt Stadtpräsident Ruedi Mattle. «Derzeit hat die Stadt den Lead. Selbstverständlich stehen wir schon jetzt in engem Austausch mit der Rhema, doch wie die Trägerschaft aussehen könnte, ob sich die Rheintal Messe und Event AG an den Kosten beteiligt oder nicht, wird zu einem späteren Zeitpunkt Thema.»

