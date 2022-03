St.Galler Theater-Verwaltungsrat zur Kritik am Leitungsumbau

Theaterdebatte «Eine öffentliche Diskussion wurde nicht erwogen»: Urs Rüegsegger und Laura Bucher zum Unmut des Publikums über die neue Theaterstruktur Der angelaufene Leitungsumbau beim Theater St.Gallen, der grössten Ostschweizer Kulturinstitution, erhitzt nach wie vor die Gemüter. Nun nimmt das Präsidium des Verwaltungsrats der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen erstmals gemeinsam Stellung: Präsident Urs Rüegsegger und Vizepräsidentin Laura Bucher, die als SP-Regierungsrätin und Kulturchefin den Kanton als wichtigsten Subventionsgeber vertritt. Marcel Elsener, Bettina Kugler Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

«Wir haben eine gute Diskussionskultur»: Urs Rüegsegger und Laura Bucher erklären die Theaterleitungsdebatte aus Sicht des Verwaltungsrats. Bild: Thomas Hary

Die Entrüstung im Publikum über den Leitungsumbau am Theater ist gross: Hat Sie die Wucht und die Fülle der Reaktionen überrascht?

Laura Bucher: Wir haben mit diesem Umfang nicht gerechnet. Aber es ist klar, dass es in einer Phase des Übergangs zu Unruhe kommen kann. Wir werten die vielen Reaktionen auch als Zeichen der starken Verbundenheit des Publikums und auch der Mitarbeitenden mit dieser Institution. Es ist ein schönes Zeichen, dass sich die Leute mit ihrem Theater identifizieren und sich interessieren, was damit passiert.

Wäre es nicht eine Chance gewesen, dieses Interesse von Belegschaft und Publikum schon in einer frühen Phase des Prozesses miteinzubeziehen?

Urs Rüegsegger: Eine öffentliche Diskussion wurde nicht erwogen. Die Mitarbeitenden waren aber über ihre zwei Mitglieder im Verwaltungsrat in den ganzen Prozess involviert. Rückblickend müssen wir feststellen, dass wir die Reaktionen unterschätzt haben. Es ist dem Verwaltungsrat nicht recht, dass eine so grosse Unsicherheit herrscht. Wir bedauern das ausserordentlich.

Was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen?

Rüegsegger: Mit öffentlicher Partizipation haben wir als Verwaltungsrat wenig Erfahrung, aber ich bezweifle, dass sie in der Besetzung der Leitungsposition das richtige Mittel gewesen wäre. Weil die Gefahr besteht, dass die Sache zerredet wird. Was die interne Kommunikation angeht, müssen wir selbstkritisch sagen, dass wir da zu wenig nah dran waren.

Bucher: Wir bedauern sehr, dass wir die Nähe zu den Mitarbeitenden zu wenig suchten. Wir müssen als Verwaltungsrat diese Phase der Unruhe und Unsicherheit gut begleiten und unsere Entscheide nachvollziehbar kommunizieren.

Sie wählten die Defensive, der Verwaltungsrat erschien wie ein beleidigter Geheimbund.

Rüegsegger: Diesen Eindruck hatte ich nicht. Als wir im Juni den von über hundert Mitarbeitern unterschriebenen Brief erhielten, trafen wir uns zu einer Aussprache zwischen drei Verwaltungsräten und gut zehn Vertretern der Mitarbeitenden. Das war für beide Seiten äusserst fruchtbar und gab uns viel Input für die Suche nach der Direktion.

Das liess sie nicht daran zweifeln, ob die gewählte Leitungsstruktur die richtige sei für das Haus?

Rüegsegger: Keinesfalls. Unser neues Führungsmodell ist nichts anderes, als was alle Mehrspartenhäuser in der Deutschschweiz schon haben. Bei der Aussprache wurde jedoch deutlich, dass man keine autoritäre Führungsperson will. Die grosse Sorge war, dass eine Person mit einem überholten Führungsstil kommt, die durchbefiehlt und ihre Entourage mitbringt. Dieses Anliegen haben wir aufgenommen.

Die Gefahr besteht nun aber konkret. Jan Bogen wechselt die Direktoren aus und bestimmt die neuen Spartenleiter – dies mit einem beratenden Gremium, aber ohne Findungskommission.

Rüegsegger: Der Verwaltungsrat ist für die Wahl der Leitungspersonen zuständig. Eine Findungskommission ist nicht vorgesehen. Jan Bogen muss für die Besetzungen Vorschläge unterbreiten, idealerweise mehrere. Im Schauspiel hat er eine breit abgestützte Gruppe, die ihn berät. Der Verwaltungsrat hatte nicht den Eindruck, intervenieren zu müssen.

Bucher: Was wichtig ist: Es ist zugesichert, dass es in der letzten Runde der Auswahl Hearings mit den Mitarbeitenden geben wird.

Trotzdem: Die Position des Theaterdirektors ist gestärkt worden, indem er die Wahl sehr stark vorspuren kann. Der Verwaltungsrat ist nach wie vor überzeugt vom Intendantenmodell?

Rüegsegger: Ja, bei einem Mehrspartenhaus ist das angebracht. Der Vorwurf, ein solches Modell führe zu schlechtem Theater, ist nicht stichhaltig. Unsere Aufgabe ist es, dass diese Gesamtverantwortung nicht ausgenützt wird. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Jan Bogen die gemeinsam entwickelten Ideen so umsetzt.

Wie kam es eigentlich zu diesem Umbau?

Bucher: Der Ausgangspunkt dieser Struktur-, ich spreche lieber von einer Zukunftsdiskussion, war die anstehende Pensionierung von Werner Signer. Das Ziel des Verwaltungsrates ist es, die beste und wichtigste Theaterinstitution der Ostschweiz noch besser aufzustellen. Die Anforderungen in der Kulturlandschaft nehmen zu, die Coronapandemie hat diese Entwicklung nur noch beschleunigt.

Welche Anforderungen meinen Sie?

Bucher: Etwa das veränderte Bedürfnis des Publikums, Kultur zu erleben. Oder die Frage, wie wir noch mehr junge Menschen dazu bewegen können, nicht nur einzelne Vorstellungen zu besuchen, sondern auch gleich ein Abo abzuschliessen.

Was könnte man denn «noch besser machen»?

Bucher: Das Theater und insbesondere auch das Orchester leistet hervorragende Arbeit und wird weit über die Grenze hinaus beachtet. Gerade die neuesten Produktionen zeigen ja, dass wir sehr gut aufgestellt sind und das Publikum begeistert ist. Aber wir müssen als Verwaltungsrat auch in die Zukunft schauen, um Veränderungen positiv zu nutzen und den Leistungsauftrag auch künftig zu erfüllen.

Rüegsegger: Der Leistungsauftrag ist extrem anspruchsvoll. Unter den kulturellen Zielen stehen wörtlich auch Innovation und Experimente. Das zieht nicht die grossen Massen an. Auf der andern Seite haben wir eine vorgegebene Auslastungsziffer von 75 Prozent und über 150'000 Zuschauer. Dabei gehen die Abos seit 10, 15 Jahren ständig zurück. Ein festes Theaterabo ist heute nicht mehr selbstverständlich, wir müssen jeden Abend jede Karte aufs Neue verkaufen.

Und das verlangt eine radikale Erneuerung?

Rüegsegger: Der Führungswechsel ist ein Element davon. Wir handeln nach einer Analyse, die wir 2018 machten und von der wir drei Punkte herausgriffen: Erstens die digitalen Kanäle, auf denen wir das Publikum individuell ansprechen wollen. Zweitens soll sich das Theater öffnen, wir müssen die Eintrittshürden senken, beispielsweise den Platz zwischen Theater und Tonhalle als Third Place nutzen und so neue Gruppen ansprechen. Dort, draussen, soll «etwas laufen», auch mit Gastronomie. Der dritte Punkt ist der schwierigste: Wie können wir das Alleinstellungsmerkmal verstärken? Wofür steht unser Haus? Mit welchen Produktionsformaten identifiziert sich unser Publikum?

Das sind alles gute Vorschläge, aber man ist doch auch auf das treue Publikum angewiesen. Diese «Fanbase» droht gerade wegzubrechen, man hört von vielen Konzertabokündigungen aus Protest.

Bucher: Es ist nicht die Idee, alles über den Haufen zu werfen. Das Vertrauen gewinnen wir zurück, indem wir gute Produktionen bieten. Die ersten erfolgreichen Produktionen des neuen Operndirektors und künftigen Gesamtverantwortlichen zeigen, dass er den Nerv des Publikums trifft und die Mitarbeitenden begeistern kann.

Das Publikum identifiziert sich mit den Leuten auf der Bühne. Kommt aufgrund des forcierten Generationenwechsels der nächste Kahlschlag in den Ensembles?

Rüegsegger: Was heisst Kahlschlag? In zwei der vier Sparten haben wir die Kontinuität sichergestellt, von den kommunikativen Fehlern bei Modestas Pitrenas einmal abgesehen. Den Vertrag mit Schauspielchef Knecht haben wir nicht verlängert. Es bleibt der Tanzchef Kinsun Chan, der nicht auf Direktionsstufe ist. Jan Bogen verantwortet also nur eine Kündigung, da kann von Tabula rasa keine Rede sein.

Aber das ist ja nur der erste Schritt, die nächste Stufe folgt.

Rüegsegger: Dass Ensembles erneuert werden, ist immer so. Jan Bogen hat bisher zweimal ein Ensemble übernommen und dabei bewiesen, dass er das mit Augenmass macht.

Bucher: Er ist ja nun schon länger im Haus und hat keineswegs alle entlassen, als er die Opernsparte übernahm.

Bei der Oper war das Verhältnis etwa fifty-fifty, also Hälfte alt, Hälfte neu. Ist das Augenmass?

Rüegsegger: Wir müssen mit Branchenmassstäben messen. Wir sollten auch von den Chancen des Wandels reden. Wenn Sie an die Sopranistin der «Traviata» und von «Breaking The Waves» denken, die Bogen gebracht hat – das ist doch ein Gewinn. In der Kultur bringen Veränderungen auch immer wieder neue Impulse.

Impulse in Ehren, doch riecht der Umbau derzeit eher nach Übernahmewechseln in Fussballklubs. Im Theater St.Gallen war man bisher rollende Wechsel gewohnt.

Bucher: Nur gilt das nicht für die Position des Geschäftsführenden Direktors. Werner Signer war sehr lange am Haus und hat es mitgeprägt. Im Übergang zur künftigen Leitung mussten wir uns wirklich Gedanken machen. Es ist kein radikaler Umbau, sondern ein Wechsel von Konstanz und Veränderung.

Rüegsegger: Wir heben sogar eine Sparte an, beim Tanz wird es künftig mehr Sicherheit geben, und eine Verbesserung der künstlerischen Bedingungen.

Die Verunsicherung unter den Mitarbeitenden ist trotzdem gross.

Bucher: Ja, dafür habe ich Verständnis und das muss uns als Verwaltungsrat auch beschäftigen. Wir müssen die Schritte im Umbruch gut erklären und die Sorgen ernst nehmen. Für ein gutes Betriebsklima braucht es Vertrauen.

Rüegsegger: Wenn wir die Unsicherheit nicht wegbringen, kommen wir nicht in ein ruhigeres Fahrwasser. Daran müssen wir arbeiten, das hat höchste Priorität. Sie können sich sicher auch vorstellen, was für Mails wir erhalten haben.

Nun ja, tatsächlich können wir uns die Stimmung im Verwaltungsrat nicht richtig vorstellen. Seit einem Jahr hört das Publikum nur Sie als Präsident. Wie wird im 18-köpfigen Rat denn diskutiert?

Rüegsegger: Wir haben einen sehr offenen Austausch, jedes Mitglied äussert seine Meinung, auch die Direktoren und die Mitarbeitendenvertreter. Und dass da auch kontrovers diskutiert wird, belegt die Tatsache, dass wir 2019 den ersten Strukturentscheid auf eine Intervention hin wieder zurückgenommen haben.

Kritiker sagen, im Verwaltungsrat hätten «die Banker das Sagen», die politischen Delegierten seien eher stumm.

Bucher: Das stimmt nicht. Wir haben einen sehr aktiven, sehr interessierten Verwaltungsrat mit einer guten Diskussionskultur. Und alle haben ein hohes Engagement und eine hohe Verbundenheit mit dem Theater. Auch die Delegierten des Kantons und der Stadt sind sehr engagiert und haben jetzt sicher viele Fragen aus dem persönlichen Umfeld zu beantworten.

Bräuchte es nicht auch im Verwaltungsrat einen Umbau – zu Gunsten von mehr Kulturfachleuten?

Bucher: Wir haben keine künstlerischen Aufgaben, unsere Rolle sind die strategischen Fragen.

Aber der Verwaltungsrat muss doch mitreden, wenn es beispielsweise um die Stellung des Orchesters geht. Das ist auf hohem Niveau und gibt dem Haus ein Profil.

Rüegsegger: Die Diskussion haben wir schon früher geführt. Das Orchester wird sicher nicht geschwächt, im Gegenteil. Und selbstverständlich bleibt es beim Namen Konzert und Theater.

Steht hinter dem Umbau auch ein Spargedanke?

Rüegsegger: In keiner Weise. Keine einzige der Überlegungen der letzten zwei Jahre ist auf eine Sparidee zurückzuführen.

Aber kann der Eigenfinanzierungsgrad von 30 Prozent künftig aufrechterhalten werden?

Bucher: Er muss. Wir haben angesichts der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen unsere Entscheide mit dem Ziel gefällt, den Leistungsauftrag auch in Zukunft erfüllen zu können. Wir haben keinerlei Sparvorgaben gemacht. Sondern wir möchten diese Zahlen mit Ticketverkäufen erreichen, auch mit neuen Publikumsgruppen.

Was sind die nächsten Schritte?

Rüegsegger: Wir haben uns das Ziel gesetzt, mindestens den Schauspielchef bis zu den Sommerferien nominieren zu können, damit dieser eine Saison Zeit zur Vorbereitung hat.

Bucher: ... vielleicht wird es auch eine Chefin ...

Rüegsegger: Ja, selbstverständlich, das wäre sogar wünschenswert, das hatten wir jetzt lange nicht mehr. Der oder die Neue könnte hier eingearbeitet werden und die Gegebenheiten vor Ort kennen lernen.

Die Ensemblemitglieder wirken ja auch über das Theater hinaus in der Stadt, etwa mit Lesungen. Was, wenn diese vertrauten Gesichter demnächst verschwinden?

Rüegsegger: Aus genau diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass für unsere Region und unseren Auftrag ein Ensembletheater das Richtige ist. Das heisst nicht, dass jeder hier eine Lebensstelle findet, bis er pensioniert wird. Doch ich hätte es tatsächlich «radikal» empfunden, wenn man das abgeschafft hätte und zu Fremdverpflichtungen übergegangen wäre, wie sie beim Musical üblich sind. Dass man vertraute Gesichter mit dem Haus verbindet, empfinden wir im Verwaltungsrat als grossen Wert.

Was kostet diese Umstrukturierung? Nebst der Headhunterfirma brauchen Sie nun ja auch noch eine Krisenkommunikationsagentur.

Rüegsegger: Wir arbeiten alle ehrenamtlich, das verursacht keine Zusatzkosten. Was die Agentur kostet, weiss ich noch nicht. Aber wir hoffen rasch wieder in den normalen Modus zurückzukehren. Einen administrativen Aufwand verursacht das Ausarbeiten der Reglemente, sprich die Aktualisierung der Geschäftsordnung.

Wie wird, nach dem Eingeständnis der Kommunikationsfehler, nun die betriebliche Mitwirkung verbessert?

Bucher: Jan Bogen hat diverse Instrumente eingeführt, wie eine rege benützte wöchentliche offene Gesprächsrunde, Round Tables zu Themen oder Hearings zur Neubesetzung der Spartenleitungen. Und er hat zu seinen vorgegebenen Werten Partizipation, Nachhaltigkeit und Diversität Arbeitsgruppen gebildet. Er hat die Messlatte hoch gelegt, aber in seinen Opernproduktionen bewiesen, dass er diese Werte ernsthaft vertritt.

