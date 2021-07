Flawil: Digitale Premiere von ältestem Film des Kantons St.Gallen

Textilindustrie Arbeiter und ihr Patron im bewegten Bild: Wie beim Räumen einer Fabrikantenvilla der älteste Film des Kantons St.Gallen zum Vorschein kam Der älteste Film des Kantons St.Gallen stammt aus der Zeit um 1905. Die Sequenz sowie drei weitere aufwendig digitalisierte Sequenzen zeigen ein Stück Ostschweizer Geschichte. Rolf App 05.07.2021, 05.00 Uhr

Textilarbeiter auf dem ältesten St.Galler Film aus der Zeit um 1905. Grossgewachsen im Hintergrund (mit Hut) Patron Huldreich Ottiker. Bild: Ortsmuseum Flawil

Es sind vier Filme, zwei längere und zwei kurze. Stummfilme, bei deren Vorführung es mucksmäuschenstill wird im Kirchgemeindehaus Flawil. Wir sehen, wie Baumwolle gepflückt und gereinigt, in die Schweiz transportiert und dann in einem komplizierten Prozess zu Garn verarbeitet und zu Baumwolltuch verwoben wird. Unter den geladenen Gästen sind Behördenvertreter, Museumsleute, Fachleute für Textil- und Filmgeschichte und die Familien Schiess und Weltervelden-Schiess.

Ein grosser, älterer Mann mit Bart

Von der unternehmerischen Vergangenheit dieser Familien handeln die Filme, sie haben die aufwendige Digitalisierung durch den in Bern ansässigen Verein Lichtspiel finanziert. Der vierte, nur gerade zwei Minuten lange Streifen ist der mit Abstand sensationellste. Obwohl seine Handlung sich in einem Satz zusammenfassen lässt: Auf einem Strässchen kommen uns Gruppen von Frauen und Männern entgegen, gegen Ende hin taucht ein gross gewachsener älterer Herr mit Bart auf.

Bei seinem Anblick ist Urs Schärli, der Leiter des Ortsmuseums, zum ersten Mal stutzig geworden. Er ist beim Räumen der ehemaligen Habis Textil mit deren Besitzer auf die beiden längeren, wahrscheinlich im September 1927 an einer Ausstellung in St.Gallen gezeigten Filme gestossen, später kommen in der Villa Waldhof neben dem Firmengelände die kürzeren zum Vorschein. Der eine, betitelt «Mittagsstündchen», zeigt die Unternehmerfamilie Habisreutinger mit Katze und Hund beim Apéro; auch er stammt von 1927.

Ein Film aus dem Jahr 1927 zeigt die Arbeit in einer Flawiler Weberei. Bild: Ortsmuseum Flawil

Baumwuchs liefert Datierung

Der andere dagegen muss älter sein, darauf deutet schon die Kleidung der Menschen hin. Und der ältere Mann. Denn es handelt sich um Huldreich Ottiker, den 1909 verstorbenen Begründer der Textildynastie, der 1875 die «Weberei in der Waldau» erworben hatte. Schärli zieht alte Fotos des Firmengeländes zu Rate. Auf einem Bild von 1898 ist jener Baum noch nicht zu sehen, an dem Ottikers Angestellte vorbeilaufen. Sein Wuchs liefert dem Museumsleiter eine Datierung um 1905. Als wir uns am Tag vor der Filmvorführung in seinem Museum treffen – in jenem wunderschönen, holzgetäferten Raum, den dieser Huldreich Ottiker einst für geschäftliche Besprechungen und private Feste genutzt hat, erklärt Schärli:

«Das bedeutet, wir haben es hier mit dem ältesten Film des Kantons St.Gallen zu tun.»

Der älteste Film des Kantons St.Gallen zeigt die Belegschaft der damaligen Weberei Habisreutinger-Ottiker in Flawil:

Ottikers Villa Lindengut beherbergt heute jenes Ortsmuseum, das vom Auf und Ab der Geschichte Flawils erzählt. Auch vom bewegten 19. Jahrhundert, das politische und wirtschaftliche Umbrüche bringt. Zum Beispiel jene rebellische Versammlung im Jahr 1836, die schweizweit beachtet wird und der Forderung nach jenem Bundesstaat Ausdruck verleiht, in dem wir bis heute leben. Zwei Jahrzehnte später erreicht die Eisenbahn den Ort und versetzt den sehr einträglichen Fuhrhaltereien den Todesstoss.

Jetzt schlägt die Stunde der Textilindustrie. Die Habis Textil, die ihren Namen von Huldreich Ottikers Schwiegersohn und Nachfolger Adolf Habisreutinger herleitet, stellt dabei trotz ihrer Grösse nur einen Mosaikstein jenes Aufschwungs dar, der nach 1860 den Ort erfasst. Zunächst breiten sich in den Häusern Stickmaschinen aus, von denen sich ein funktionstüchtiges Exemplar im Keller des Ortsmuseums befindet. Dann entstehen Fabriken: Stickereien, Färber- und Bleichereien, Schürzenfabriken, Webereien. Es ist ein für die ganze Ostschweiz einträgliches, aber auch krisenanfälliges Geschäft. Nach dem Ersten Weltkrieg wird sie von einer Stickereikrise gebeutelt, auch in Flawil steigen die Arbeitslosenzahlen. Habis Textil überlebt und beschäftigt um 1962 600 Angestellte. 1995, als die Firma aufgibt, sind es noch 170 Mitarbeiter. Billigimporte aus Fernost haben von der einst so dominanten Textilindustrie nur noch Nischenprodukte übrig gelassen.

Am Ende tritt der Unternehmer ins Bild

Auch wenn sie als Stummfilme nicht sprechen können, erzählen die Flawiler Filme von jenen Menschen, die in langen Arbeitstagen und unter schwierigen Bedingungen in den Fabriken der Habis Textil ihren Lebensunterhalt verdienen. Wir sehen die Arbeiterinnen und Arbeiter Baumwollballen schleppen und sie zu Garn verarbeiten. Wir sehen, wie sie mit grossem Geschick in der Weberei hantieren, wo aus Garn Tuch wird und in denen gewiss ein enormer Lärm herrscht. Der Flawiler Museumsleiter Schärli kommentiert den Blick auf 150 riemengetriebene Webstühle:

«Da sind wir wahrscheinlich froh, ist es ein Stummfilm.»

Auch der Unternehmer selbst tritt ins Bild und zeigt sich als selbstbewusster und umsichtig tätiger Mann. Zu Beginn empfängt er Besuch, am Ende absolviert er eine Besprechung. Dann verlässt Adolf Habisreutinger als einer der letzten den Betrieb, nach den Arbeiterinnen und Angestellten, und kehrt zurück in seine im englischen Stil gebaute Villa.

Wie die Textilindustrie zum Lebensnerv der Ostschweiz wird

Der Unternehmer inszeniert sich: Adolf Habisreutinger (sitzend) mit Familie 1927 beim Apéro im Film «Mittagsstündchen». Bild: Ortsmuseum Flawil

Schon früh haben Weberei und Stickerei Leben und Arbeit der Menschen in der Ostschweiz bestimmt. 1813 schreibt der St. Galler Geschichtsschreiber Ildefons von Arx, bereits um 1780 seien die Stadt St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und das mittlere Toggenburg ganz, das untere Toggenburg, die alte Landschaft (das Gebiet von Wil bis Rorschach), das Rheintal und Appenzell Innerrhoden zum Teil eine «Baumwollenfabrik», in der alle Hände, die dem Landbau entbehrlich waren, spannen, woben, stickten, bleichten, färbten und das Verarbeitete zum Verkaufe ausrüsteten. «Aus einem Volk von Bauern und Hirten war eine industrielle Gesellschaft geworden», schreibt der Historiker Albert Tanner in «Das Schiffchen fliegt – die Maschine rauscht», seinem Buch über Weber, Sticker und Unternehmer in der Ostschweiz.

Die Wurzeln dieser Entwicklung liegen weit zurück in jenem Leinwandgewerbe, das schon im 15. Jahrhundert St. Gallen zum unbestrittenen Wirtschaftszentrum des Bodenseeraums macht. Doch bekommt sie im 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution eine enorme Dynamik. Zur Heimarbeit kommen jetzt die modernen Fabriken, errichtet an den Wasserläufen, die sie auch mit Strom versorgen. Ihr nach der Weltwirtschaftskrise von 1857 und dem Amerikanischen Bürgerkrieg einsetzender Siegeszug zieht die Metall- und Maschinenindustrie mit. Unternehmer und Kaufleute bilden eine neue, bürgerliche Elite, «rastlose Tätigkeit bis zum Tod beherrschte das Leben der Pioniergeneration», schreibt Max Lemmenmeier in seiner «St. Galler Geschichte». Das Unternehmen und die Arbeit werden zum «Ausdruck eines gottgefälligen Lebenswandels».

In hohem Mass krisenanfällige Stickerei

Doch insbesondere die mode- und exportabhängige Stickerei ist krisenanfällig. 1885 ruiniert eine durch Überproduktion verursachte Krise die Preise, und nach dem Ersten Weltkrieg ist es ein Wandel des Geschmacks, der zu einem «gewaltigen Aderlass von 30000 Arbeitsplätzen» führt, so Lemmenmeier. «Das Schnürmieder verschwand, das Dekorative und Verschnörkelte wich dem Sachlichen und Funktionalen.» (ra)