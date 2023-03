Ostschweizer Gewerkschaften fordern Mindestlohn

Teuerung Ihre Forderung hat politisch einen schweren Stand: Ostschweizer Gewerkschaften wollen einen Mindestlohn von 23 Franken für alle Mit einer breit abgestützten Petition unterstreichen die Ostschweizer Gewerkschaften ihre Forderung nach einem «Lohn zum Leben». Dabei stemmen sie sich gegen eine Mehrheit, die den Mindestlohn ablehnt. Kämpfen wollen sie trotzdem. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 22.03.2023, 19.00 Uhr

Azra Ganic (Syndicom), Anke Gähme (Unia) und Barbara Gysi (Gewerkschaftsbund St.Gallen) an der Medienkonferenz zur Petitionslancierung. Bild: Marius Eckert

Am Mittwochmorgen haben die Gewerkschaftsbünde von St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden ihre neue Petition lanciert. In den kommenden drei Monaten wollen sie Unterschriften sammeln, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, die sie im Kampagnentitel formuliert haben: «Ein Lohn zum Leben». Die Kampagne stützt sich auf eine breite Allianz, der neben Gewerkschaften auch SP- und Grüne-Kantonsparteien sowie kirchliche Organisationen angehören.

Konkret fordern die Gewerkschaften einen flächendeckenden Mindestlohn in der Ostschweiz von 23 Franken pro Stunde. Bislang kennen nur fünf Kantone einen gesetzlichen Mindestlohn. In der Deutschschweiz stossen die Forderungen nach wie vor auf grossen politischen Widerstand.

Von langer Hand geplant

Die Diskussion um Mindestlöhne ist keinesfalls neu: 2014 scheiterte eine Volksinitiative, die einen schweizweiten Mindestlohn gefordert hatte. In St.Gallen, dem Thurgau und in Appenzell Ausserrhoden lag der Anteil der Ja-Stimmen bei weniger als 20 Prozent. 2021 machten die gewerkschaftsnahen Vertreterinnen und Vertreter in den Kantonsräten von St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden mit Interpellationen ein weiteres Mal auf das Thema aufmerksam.

Als Vorlage für die Interpellationen diente die Kurzarbeitsentschädigung der Coronapandemie: 2020 hatte das Bundesparlament beschlossen, dass Personen, die weniger als 3470 Franken verdienen, 100 Prozent Lohnentschädigung bekommen anstatt nur 80 Prozent. Dies sei also das benötigte Minimum für ein Leben in der Schweiz, schlussfolgern die Gewerkschaften – umgerechnet auf einen Stundenlohn ergeben sich so die geforderten 23 Franken.

Die Interpellationsantworten fielen in allen drei Kantonen ähnlich und eindeutig aus: Angesichts befürchteter Wettbewerbsnachteile für die heimische Wirtschaft halten die Kantonsregierungen die Einführung eines Mindestlohns nach wie vor für falsch. Sie verweisen stattdessen auf Gesamtarbeitsverträge (GAV) und Lohnempfehlungen. Die Interpellationsantworten dienen nun als Grundlage für die Petition.

Mehr als 20’000 Geringverdienende

Barbara Gysi, SP-Ständeratskandidatin und Präsidentin des Gewerkschaftsbunds St.Gallen. Bild: Marius Eckert

Aus den Regierungsantworten ging hervor, dass heute viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer weniger als den geforderten Mindestlohn verdienen. «Allein im Kanton St.Gallen sind es 14’000 Menschen», sagt Barbara Gysi, Präsidentin des St.Galler Gewerkschaftsbunds und Ständeratskandidatin.

Im Thurgau seien es noch einmal rund 10’000, führt ihr Thurgauer Amtskollege Lukas Auer aus. Genaue Zahlen konnte jedoch kein Kanton liefern.

«Die Regierung weiss nicht Bescheid und will nichts machen», schlussfolgert Gysi. Die jüngsten Entwicklungen würden den Forderungen noch mehr Nachdruck verleihen: «Die Heiz-, Strom- und Mietkosten steigen, ebenso die Krankrenkassenprämien», sagt Gysi.

«Die Teuerungskrise hat sich massiv verschärft und bedroht vor allem jene mit tiefen Einkommen.»

Lukas Auer, Präsident Thurgauer Gewerkschaftsbund. Bild: Marius Eckert

Lukas Auer ergänzt: «Der Wirtschaft geht es gut. Sie kann sich nicht mehr mit dem Argument herausreden, der Mindestlohn mache die Wirtschaft kaputt.» Seit 2017 haben die Kantone Neuenburg, Jura, Tessin, Genf und Basel-Stadt Mindestlöhne eingeführt, Zürich auf städtischer Ebene. Sie liegen zwischen 19 und 23 Franken.

In Deutschland liegt der Mindestlohn bei 12 Euro pro Stunde. Anke Gähme, Regionalleiterin der Unia Ostschweiz, sagt: «In Deutschland hat man auch vor dem negativen Einfluss auf die Wirtschaft gewarnt – genau das Gegenteil ist passiert.» Dass sich Geringverdienende seitdem mehr leisten konnten, habe die Wirtschaft sogar angetrieben.

Anke Gähme, Regionalleiterin Ostschweiz, Unia. Bild: Marius Eckert

Die GAVs, welche die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren in vielen Branchen ausgehandelt haben, hätten die Situation vieler Arbeitskräfte zwar verbessert, sagt Gähme, beispielsweise in der Reinigung oder Gastronomie. Es gebe jedoch noch immer zu viele Branchen, in denen die Arbeitgeber fortschrittliche GAV verweigern. «Arbeitgeber, die Löhne unter 23 Franken zahlen, verlagern die Sozialleistungen auf den Staat», sagt Gähme. Geringverdienende seien heute oft auf staatliche Ergänzungsleistungen angewiesen – damit finanziere der Staat die geringen Löhne mit.

Ein weiter Weg zum Mindestlohn

Dass Mindestlöhne in der bürgerlich geprägten Ostschweiz einen schweren Stand haben, scheint den Trägerinnen und Trägern der Kampagne bewusst zu sein. Wohl auch deswegen haben die Gewerkschaften das Mittel der Petition gewählt, mit der man den Volkswillen unverbindlich bei den Regierungen deponiert – anstelle einer Volksinitiative, die zwar bindend ist, aber eine Mehrheit erfordert.

Barbara Gysi sagt: «Mit dem Mittel der Petition kann man breit auf ein Thema aufmerksam machen.» Paul-Otto Lutz, Präsident des Gewerkschaftsbunds von Appenzell Ausserrhoden, ergänzt:

«Die Geringverdienenden sind unter dem Radar der Politik.»

Und auch wenn die Mindestlohninitiative vor knapp zehn Jahren scheiterte: Aus Sicht der Gewerkschaften hat die Initiative den Weg zum Mindestlohn geöffnet. Mit der Petition wollen sie ihrem Ziel einen Schritt näher kommen.