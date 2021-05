Terrorismus Beim Anti-Terror-Gesetz sind sie Gegner: Warum HSG-Professorin Monika Simmler ihrem SP-Parteifreund Fredy Fässler widerspricht Die HSG-Professorin und SP-Kantonsrätin Monika Simmler sieht im Anti-Terror-Gesetz eine Bedrohung für den Rechtsstaat. Der St.Galler Sicherheitsdirektor Fredy Fässler (SP) hingegen erhofft sich mehr Handlungsspielraum für die Polizei im Kampf gegen den Terrorismus. Die Positionen der Parteigenossen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Enrico Kampmann 18.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gegner des Anti-Terror-Gesetzes befürchten , dass es die Bürger nicht schützen, sondern ihre Grundrechte aushöhlen würde. Bild: Benjamin Manser

Seit einigen Wochen schon reist Bundesrätin Karin Keller-Sutter durch die Schweiz, um für das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) zu werben. Wenn jemand zum terroristischen Gefährder wird und die Sicherheit in unserem Land bedroht, muss die Polizei einschreiten können, um die Tat zu verhindern, so ihr Hauptargument, wie sie es kürzlich auch am Tagblatt-Podium zum Thema sagte. Es gehe beim PMT um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger.

Die Gegner des Gesetzes befürchten jedoch, dass das Anti-Terror-Gesetz, wie es auch genannt wird, die Bürger nicht schützen, sondern ihre Grundrechte aushöhlen würde. So fürchtet das Referendumskomitee, dass neben Islamisten auch «unliebsame Politiker, Journalisten, Staatskritiker, Klimaaktivisten und sogar Kinder ab 12 Jahren als Terroristen gelten» könnten.

Eine schwammige Definition von Terrorismus

Der Knackpunkt in den Diskussionen um das PMT ist die schwammige Definition von Terrorismus, die dem Gesetz zugrunde liegt, und die damit verbundene Unsicherheit, was genau einen Gefährder ausmacht.

So warnte die UNO-Sonderbeauftragte Fionnuala Ní Aoláin davor, dass das PMT gegen internationale Menschenrechtsstandards verstosse und einen gefährlichen Präzedenzfall für die Verfolgung von Oppositionellen weltweit schaffen würde. Denn es könne unter entsprechender Auslegung auch legitime Aktivitäten von Journalisten, der Zivilgesellschaft und von politischen Aktivisten umfassen.

Monika Simmler, Professorin für Strafrecht an der Universität St.Gallen und Kantonsrätin (SP). Bild: Ralph Ribi

In der Schweiz kommt vor allem aus dem linken Lager massive Kritik, aber auch von Jungparteien beider Seiten sowie von Rechtsprofessorinnen und -professoren. Zu ihnen gehört auch Monika Simmler, Professorin für Strafrecht an der Universität St.Gallen (HSG). Auch für Simmler liegt das Grundproblem beim Gefährderbegriff. Es sei nicht klar definiert, was ein terroristischer oder anderweitig gewaltbereiter Gefährder sei. Juristisch gebe es hier noch sehr viel Graubereich, der Status des Gefährders sei somit sehr schwammig.

«Doch wenn jemand einmal als Gefährder eingestuft wird, kann dies an eine breite Palette von teils massiven Eingriffen in Grundrechte geknüpft sein».

Es muss keine Straftat vorliegen

Fredy Fässler, St.Galler Regierungsrat (SP) und Präsident der kantonalen Sicherheitsdirektoren. Bild: Ralph Ribi

Fredy Fässler, Präsident der kantonalen Sicherheitsdirektoren, St.Galler Regierungsrat und selbst Jurist, ist ein Befürworter des PMT. In einer schriftlichen Stellungnahme zur Frage, wer im Kanton St.Gallen auf einer sogenannten Gefährderliste lande und nach welchen konkreten Kriterien dies geschehe, schreibt Fässler: «Es gibt keine eigentliche Gefährderliste im Kanton St.Gallen.»

Weiter schreibt er, bei Gefährdern sei zu unterscheiden zwischen zur Gewalt neigenden Personen und jenen, von denen eine Gefahr mit Terrorhintergrund ausgehe. Bei beiden Personengruppen handle es sich um Menschen, bei denen aufgrund des bisherigen Verhaltens ­– zum Beispiel durch Beiträge in einschlägigen Facebook-Gruppen – Hinweise auf mögliche Gefährdung oder Gewaltexzesse bestünden. Fässler sagt:

«Es kann sich dabei mit anderen Worten um legales Verhalten handeln, das aber im Gesamtkontext auf eine konkrete Gefährdung durch eine terroristische Aktivität hinweist.»

Ein «Paradigmenwechsel»

Doch dass bereits grundsätzlich legale Handlungen zu Strafen führen können, ist für Simmler äusserst problematisch. Sie sagt: «Wir haben es hier mit einem Paradigmenwechsel zu tun.» Bis jetzt habe in der Schweiz stets die Unschuldsvermutung gegolten, eines der Grundprinzipien des Rechtsstaats. Man sei unschuldig gewesen, bis man sich etwas zu Schulden habe kommen lassen.

Unter der heutigen Gesetzgebung könne man noch nicht alle möglichen Informationen über eine Person zusammensammeln und Massnahmen ergreifen, wenn keine Straftat oder zumindest die Vorbereitung einer schweren Straftat vorliege, sagt Simmler. Mit dem Inkrafttreten des Anti-Terror-Gesetzes würde es reichen, dass man potenziell eine Gefahr darstelle. Ausserdem führe die mangelnde juristische Definition eines Gefährders dazu, dass dieser kaum Rechte habe.

«Es ist eigentlich absurd: Wenn ich beschuldigt werde, ein Mörder zu sein, habe ich eine ganze Palette an Rechten: Das Recht auf einen Verteidiger, das Recht zu schweigen.» Gefährder hingegen hätten praktisch keine Rechte, obwohl sie eigentlich mehr haben müssten, da sie nichts verbrochen hätten.

«Das Problem ist, dass wir noch keine Ungefährlichkeitsvermutung haben. Wir haben also die Grundrechtseinschränkungen vorverlagert, aber nicht unsere Grundrechte».

Fredy Fässler sieht darin kein Problem. Bei den PMT-Massnahmen gehe es nicht um Strafrecht, sondern um Prävention im Sinne der Verhinderung von strafbaren Handlungen. Auch der Vorwurf, die Massnahmen würden die Unschuldsvermutung verletzen, stiesse damit ins Leere.

«Vergleichbare freiheitsbeschränkende Massnahmen kennen wir seit langem bei häuslicher Gewalt, Hooliganismus oder auch fürsorgerischer Unterbringung, ohne dass deren Rechtmässigkeit in Frage gestellt werden.» Hausarrest kenne man im Übrigen auch im Zusammenhang mit Covid-19, in Form der Isolation.

«Terroristen wollen unsere Grundrechte ausser Kraft setzen»

Doch würde das PMT tatsächlich vor Terroristen schützen?

Sanija Ameti, Juristin und Koordinatorin des PMT-Referendumskomitees, wirft dem Gesetzesentwurf in einem Schreiben vor, es sei «einerseits sehr übergriffig, andererseits aber sehr wenig griffig». Fässler widerspricht: «Das PMT ist aus meiner Sicht griffig und schafft Sicherheit.» Es greife zwar unbestrittenermassen in Freiheitsrechte ein. Freiheitsrechte würden allerdings nicht unbedingt gelten, sondern könnten eingeschränkt werden, wenn eine gesetzliche Grundlage und ein öffentliches Interesse bestehe und die Massnahmen verhältnismässig seien.

«Terroristen wollen unsere rechtsstaatliche, demokratische und liberale Rechtsordnung und damit auch unsere Grundrechte ausser Kraft setzen», sagt Fässler.

«Es ist meines Erachtens selbstverständlich, dass Grundrechte beschränkt werden können und müssen, um sie selbst zu schützen.»

Allerdings müsse festgehalten werden, dass auch die PMT-Massnahmen keine hundertprozentige Sicherheit bieten könnten.

Rechtswissenschaftlerin Monika Simmler ist weitaus weniger optimistisch. «Ich glaube, dass es sich bei der PMT tatsächlich um ein falsches Versprechen handelt.» Man müsse aufpassen, dass man den Menschen mit diesem Gesetz nicht ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittle.

«Selbst im totalen Polizeistaat wären wir nicht zu 100 Prozent sicher. In jeder Gesellschaft hat es immer Kriminalität und Arten von Terrorismus gegeben. Da hilft auch noch so viel Macht in den Händen der Polizei nichts.»

Sie frage sich immer wieder, wieso wir dieses Gesetz überhaupt bräuchten. Schliesslich könne man Vorbereitungshandlungen für schwere Straftaten jetzt schon strafrechtlich verfolgen und dementsprechend präventiv eingreifen. Ihr komme kein terroristischer Akt in den Sinn, der nicht unter die Bezeichnung «schwere Straftat» fallen würde.

Einzelakte wären weiterhin schwer zu verhindern

Zudem glaubt Simmler nicht, dass das neue Gesetz massgeblich zur Verhinderung von Einzelakten wie dem Attentat von Lugano beitragen könne, als eine Frau, die den Behörden bereits als radikalisiert bekannt war, im November 2020 zwei Personen in einem Kaufhaus mit einem Messer verletzte.

Wenn man auch solche Einzelakte um jeden Preis verhindern wolle, bräuchte man eine vollumfängliche Datenüberwachung aller Menschen, sagt Simmler. Man müsste jeden Schritt mitverfolgen, jede SMS und jede E-Mail lesen. Doch selbst dann bliebe noch ein Restrisiko bestehen. Ausserdem bringe das ein sehr grosses Missbrauchspotential mit sich.

«Plötzlich könnte selbst ein Journalist auf der Gefährderliste landen, weil er unbequeme Recherchen betreibt.»

Dafür gebe es ausserhalb der Schweiz ausreichend Beispiele. sagt Simmler.

In der Schweiz seien wir bisher weitgehend verschont geblieben von Terrorismus, sagt Simmler. Das liege aber nicht primär an unserer Polizei, sondern an unserer Gesellschaft und unserem Wohlstand. Der Schlüssel sei eine gute soziale Integration. Starke Bildungs- und Kinderschutzbehörden würden dafür sorgen, dass sich kaum junge Menschen radikalisierten. Auch Ausländer seien in der Regel sehr gut integriert. Soziale Faktoren seien entscheidend im Schutz vor Radikalisierung, nicht polizeiliche Massnahmen. «Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, wie weit wir gehen wollen für ein Gefühl der maximalen Sicherheit. Wollen wir diese über alles andere stellen? »