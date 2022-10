Technologie Eine positive Zwischenbilanz ohne Belege: Der Kanton St.Gallen und Bundesrat Guy Parmelin loben die IT-Bildungsoffensive Rund 75 Millionen zahlen die St.Galler Steuerzahlenden für die Offensive des Kantons, welche die digitale Transformation im Bildungswesen vorantreiben soll. IT-Expertinnen vergeben für den Effort gute Noten. Getan sei es damit aber noch lange nicht, finden sie. Aylin Erol Jetzt kommentieren 24.10.2022, 21.41 Uhr

Bundesrat Guy Parmelin bei seiner Rede am IT-Bilungsoffensive-Summit im HSG Square. Bild: Arthur Gamsa

«Innovativ» ist das Wort des Abends am Donnerstag im Square, dem prunkvollen Neubau der Universität St.Gallen. HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller sagt es. Regierungsrat und Bildungsdirektor Stefan Kölliker sagt es. Und schliesslich nimmt auch der geladene Bundesrat und Vorsteher des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Guy Parmelin, das Zauberwort in den Mund.

Dabei sollte es an diesem Abend eigentlich um eine Zwischenbilanz der IT-Bildungsoffensive (ITBO) des Kantons St.Gallen gehen, für deren Finanzierung sich das St.Galler Stimmvolk 2019 ausgesprochen hatte. Seit drei Jahren ist die ITBO nun in Gange.

Erfolge bleiben unkonkret

Das «Innovative» an der Offensive sei, dass man zum ersten Mal in der Schweiz versuche, gesamtkonzeptionell und über alle Stufen hinweg den Lehr- und Lernbetrieb digital zu transformieren, erklärt Kölliker.

Stefan Kölliker, Regierungsrat und Bildungsdirektor Kanton St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

«Die St.Galler Bevölkerung soll damit in Zukunft zu den Gewinnerinnen der digitalen Transformation gehören.»

Welche Erfolge die ITBO allerdings schon verbuchen kann, bleibt unkonkret. Ein paar der 23 Projekte innerhalb des Megaprojekts werden nur oberflächlich erwähnt. Für eine Zwischenbilanz braucht es eben Zahlen. Oder zumindest irgendwelche greifbaren Belege dafür, dass sich dank der Offensive etwas tut in Bezug auf die Digitalisierung der Bildung im Kanton.

Belege werden an diesem Abend nicht präsentiert. Der Grund: «Wir müssen uns erst noch damit auseinandersetzen, wie wir den Beitrag der Bildungsoffensive zur Verbesserung der jetzigen Situation im Kanton überhaupt messen können», sagt Kölliker. Es fehlten konkrete Anhaltspunkte, um herauszufinden, inwiefern mit den 75 Millionen Franken investierten Steuergeldern heute oder in Zukunft ein Mehrwert für die Gesellschaft entstehe.

Expertinnen geben gute Noten

Bundesrat Guy Parmelin macht auf der Bühne zuerst ein Selfie mit dem Publikum für seinen Instagram-Kanal. Bild: Arthur Gamsa

Stattdessen setzt man auf das Star-Appeal von Guy Parmelin und SRF-Tagesschaumoderator Franz Fischlin. Es funktioniert. Vor allem die Selbstironie von Parmelin kommt dabei gut an. Bevor er seine Rede beginnt, zückt er sein Handy für ein Selfie. Schliesslich habe er seit drei Jahren auch Instagram. «Auch im Bundesrat geht es vorwärts mit der Digitalisierung», sagt er schmunzelnd.

In der kritischen Podiumsdiskussion geben Cornelia Diethelm, Expertin für Digitale Ethik, und Dalith Steiger, Expertin für künstliche Intelligenz, der IT-Bildungsoffensive eine gute Note. «Es ist einen 6er wert, weil im Gebiet Digitalisierung in der Bildung etwas unternommen wird», sagt Steiger. Es könnte der Anschein entstehen, dass die Fachwelt bereits damit zufrieden ist, wenn überhaupt etwas auf diesem Gebiet passiert.

An der Podiumsdiskussion nahmen Regierungsrat Stefan Kölliker, IT-Expertin Dalith Steiger, Start-up Gründer Max Keller und Cornelia Diethelm, Expertin für Digitale Ethik, teil. Die Moderation übernahm Tagesschaumoderator Franz Fischlin. Bild: Arthur Gamsa

Auch Bundesrat Guy Parmelin lobt die ITBO. Er sieht darin eine Chance, dem Fachkräftemangel in der IT-Branche langfristig entgegenwirken zu können. Bei der Frage, was denn der Bund von der ITBO lernen könne, reagiert er allerdings ausweichend. Auf Nachhaken gibt Parmelin schliesslich zu:

«Es ist noch zu früh. Wir wissen noch nicht, was mit der Bildungsoffensive erreicht werden kann.»

Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung befinde sich noch in der «Beobachtungsphase».

Ein guter Anfang

Werden die einzelnen Projekte genauer unter die Lupe genommen, klingt es an einigen Stellen weniger nach «Innovation» und mehr nach dringend nötigen Massnahmen. Auf Primar- und Mittelstufe als auch bei der Berufsbildung wird etwa auf eine Lernplattform für Lehrpersonen gesetzt, mit der diese ihre «digitalen Kompetenzen» steigern sollen. Auf der Stufe der Berufsbildung entwickelt der Kanton neue «Lehr-, Lern- und Assessmentformen». Das bedeutet konkret zum Beispiel Prüfungen, die online absolviert werden.

An der Fachhochschule Ost wird indes das Informatik-Angebot ausgebaut. Auch Artificial Intelligence (AI) soll dort in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Und an der HSG wurde die «School of Computer Science» gegründet, die Wirtschaft und Informatik verbinden soll. Zum Schluss wird auch noch die Wirtschaft einbezogen. So etwa beim Schaffen von Praktikumsstellen in Berufen, in denen es davor schwierig war, als Quereinsteigende Erfahrungen zu sammeln.

Dalith Steiger, Mathematikerin und Expertin auf dem Gebiet Artificial Intelligence. Bild: Arthur Gamsa

«Es ist höchste Zeit, dass auf allen Stufen vorwärts gemacht wird. Die IT-Branche verändert sich rasend schnell», sagt AI-Expertin Dalith Steiger in der Podiumsdiskussion. Mit der ITBO sei es deshalb noch nicht getan. Dem stimmt auch Stefan Kölliker zu und fasst in einem Satz das gesamte Projekt passend zusammen:

«Die Offensive ist aber immerhin ein guter Anfang.»

