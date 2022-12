Tauchunfall im Walensee «Ein Schalter wird umgelegt und plötzlich geht nichts mehr»: Goldacher Taucher erklärt Panik unter Wasser Panikattacken sind auch an Land beängstigend. Unter Wasser jedoch erfordern sie eine besonders aufmerksame Reaktion, sowohl der betroffenen Person als auch des Tauchpartners. Der Goldacher Taucher Tino Dietsche hat selbst Erfahrung damit gemacht. Natascha Arsić 19.12.2022, 19.03 Uhr

«Schweizer Seen sind kalt und schnell dunkel», sagt der Taucher Tino Dietsche. Bild: Getty

Am Sonntag ereignete sich im Walensee ein Tauchunfall. Eine 28-Jährige geriet unter Wasser in Panik und verlor das Bewusstsein. Gemäss Kantonspolizei St.Gallen war die Frau als Schülerin bei diesem Tauchgang dabei und noch nicht sehr erfahren. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb sie in Murg.

Schon vor drei Monaten kam es am Walensee in Mols zu einem Tauchunfall. Dabei verlor eine 17-Jährige das Bewusstsein im Wasser. Sie konnte noch rechtzeitig an die Oberfläche und anschliessend mit einem Helikopter in eine Spezialklinik gebracht werden.

Der Goldacher Tino Dietsche ist selbst schon im Walensee getaucht und kennt den Platz, an dem sich der Unfall ereignete. «Im Unterschied zum Bodensee gehen die meisten Tauchplätze im Walensee schneller in die Tiefe, es ist steiler im Wasser.» Als besonders herausfordernd oder gefährlich gelte der Tauchplatz aber nicht, im Walensee fänden wie in den meisten Schweizer Seen häufig Ausbildungen statt. Dass sich dort gleich zwei Unfälle innert kurzer Zeit ereignet haben, hält der Divemaster eher für einen unglücklichen Zufall. «Tauchlehrer sind nur an Orten unterwegs, an denen sie sich ganz genau auskennen.»

Kleinigkeiten können Panikattacke auslösen

Divemaster Tino Dietsche. Bild: zvg

«Von solchen Tauchunfällen zu hören, stimmt einen nachdenklich», so der 41-Jährige. Er findet es schade, dass nach einem solchen Ereignis nicht mehr Informationen darüber bekannt sind, was das Problem war. Denn, wenn man Bescheid weiss, könne man daraus eine Lehre ziehen.

Dietsche selbst hat auch schon die Erfahrung gemacht, unter Wasser in Panik zu geraten. «Das hat sicher seine Spuren hinterlassen. Seither gehe ich anders ins Wasser oder entscheide mich auch bewusst dagegen, wenn etwas nicht passt.» Auf seinen Körper zu vertrauen und zu sagen, wenn einem nicht wohl ist, sei denn auch etwas vom Wichtigsten, findet er.

Eine Paniksituation lasse sich teilweise voraussehen vom Tauchlehrer, wenn er merkt, dass ein Schüler unruhig oder angespannt wirkt. Manchmal aber sei das nicht der Fall und die Panik steigt plötzlich auf. Häufig sind Lappalien Auslöser, wie beispielsweise unzureichende Atmung oder keine Sicht. Wenn man sich in die Situation reinsteigert, gerate man zunehmend in Panik. Das könne jedem passieren, sagt Dietsche, der schon über 1300 Tauchgänge hinter sich hat.

«Da wird ein Schalter umgelegt und plötzlich geht nichts mehr.»

Wenn man panisch ist, passieren einem Fehler, die man sonst nicht machen würde – besonders da man sich in einem Element befindet, in das man nicht hineingehört. «Man kann sich halt nicht wie beim Wandern mal kurz hinsetzen, um durchzuatmen.»

Ein Restrisiko bleibt immer

Grundsätzlich tauche man im sogenannten Buddy-Team, also zu zweit, erklärt Dietsche. Gerade mit Anfängern oder Personen mit wenig Erfahrung sei es wichtig, einander regelmässig mittels Handzeichen abzufragen, ob alles in Ordnung sei. «Am Anfang ist die Hemmschwelle höher zu reagieren, wenn man sich unwohl fühlt. Doch man muss den Mumm haben, offen und ehrlich zu sagen, dass man abbrechen will.»

Man sei sich den gewissen Gefahren, die dieser Tauchsport mit sich bringt, bewusst. Das werde laut Dietschte bereits bei der Grundausbildung ausreichend thematisiert. Und meistens verläuft alles gut. «Sporttauchen ist nicht gefährlicher als Wandern. Doch Panikattacken oder ein medizinisches Problem lassen sich nie ganz ausschliessen. Wie überall im Alltag.»