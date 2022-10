Tag der Bäuerin «Am Anfang kannte ich nicht einmal den Unterschied zwischen Heu und Stroh»: An der Olma erzählen Frauen, wie sie «plötzlich Bäuerinnen» wurden «Plötzlich Bäuerin» ist keine Reportage, die auf «Bauer, ledig, sucht ...» folgt, nachdem sich Landwirt und Hofdame verliebt haben. Es ist das Motto des diesjährigen «Tags der Bäuerin». Frauen, die sich ihr Leben einst anders vorgestellt hatten, erzählten von ihrem Weg und Glück. Kritische Fragen traute sich aber kaum jemand laut zu stellen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 20.10.2022, 18.35 Uhr

Der Beruf der Bäuerin ist vielschichtig: Oft packt sie nicht nur im Stall und auf dem Feld mit an, sondern kümmert sich auch um den Haushalt, die Kindererziehung und den Verkauf von Produkten. Bild: Getty

Sie schwärmen, die Frauen, die am Donnerstag in der Halle 9.2 an der Olma nacheinander einen Vortrag halten. Sie schwärmen von ihrer selbstständigen, vielseitigen Arbeit, der Natur, dem Landleben. Und sie erzählen von langen, aber schönen Tagen, nahe bei der Familie – an der Seite ihrer Ehemänner.