Swiss Men's Award «Ich habe drei Jahre lang täglich Kokain konsumiert»: Colin Lehmann hat seinen Weg aus der Drogensucht gefunden und kämpft nun um den Titel des «Mister Right» Er ist einer der 20 Kandidaten des diesjährigen Swiss Men's Award. American Football und die Geburt seines Göttimeitli haben Colin Lehmann geholfen, seine Kokainsucht zu besiegen. Heute steht der St.Galler zu seiner Vergangenheit und möchte andere dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Siri Würzer 26.05.2021, 12.00 Uhr

Mit der Teilnahme am Swiss Men's Award möchte sich Colin Lehmann beweisen, dass er in seinem Leben wieder Halt gefunden hat. Bild: Arthur Gamsa

Er bringt ein Mass an Lebenserfahrung mit, das viele in seinem Alter wohl noch nicht aufweisen können. Mit seinen 24 Jahren hat er bereits ein bewegtes Leben hinter sich. Colin Lehmann aus Walenstadt ist einer von 20 Männern, die am diesjährigen Swiss Men's Award teilnehmen dürfen. Nach den Castings steht für den Topkandidaten kommendes Wochenende die erste Challenge an.

Nachdem die Mister-Schweiz-Wahl 2012 zum letzten Mal durchgeführt wurde, gibt es seit zwei Jahren einen neu interpretierten Schweizer Männerpreis: den Swiss Men's Award. Dieses Jahr wird der Titel des «Mister Right» unter dem Motto «Be YOURself» verliehen. «Wir suchen keine perfekten Männer, sondern Charaktere mit Stärken, Schwächen, Ecken und Kanten, welche einfach sich selbst sind», heisst es auf der Website des Swiss Men's Award. Da kann Lehmann gut mithalten: Er hat viel zu erzählen.

Swiss Men's Award anstatt Mister Schweiz

Die Idee, beim Swiss Men's Award mitzumachen, ist in Colin Lehmann über längere Zeit gereift. Bereits als er 14 Jahre alt war, habe er seinem Gotti – mit einem Augenzwinkern – versprochen, irgendwann einmal bei der Mister-Schweiz-Wahl mitzumachen. Auch in der Schule hätten die Mädchen ihn dazu gedrängt. «Weil ich halt immer der Herzigste war», sagt er und lacht. Als seine Mutter letztes Jahr beim Swiss Men's Award mitarbeitete, erinnerte er sich an sein Versprechen. Der Zeitpunkt passte und er meldete sich an. Doch zwischen damals und heute liegen schwierige Jahre.

Seine Kindheit war geprägt von Umzügen und verworrenen Familienverhältnissen. Aufgewachsen ist er in Bubendorf bei Basel. Die Zeit nach der Trennung seiner Eltern war für ihn eine schwierige. Es folgten Umzüge, seine Mutter musste zeitweise ins Frauenhaus, Colin und sein Bruder übernachteten oft bei seiner Gotte oder ihren Grosseltern. «Wir hatten nie wirklich ein richtiges Dach über dem Kopf gehabt, bis wir hierher nach Walenstadt gekommen sind.»

Mit 21 Jahren verfällt er der Sucht

Lehmann beginnt eine Lehre als Gleisbauer, bricht diese aber wieder ab. Später beginnt eine zweite Lehre zum Matrosen, die ihm eigentlich gut gefällt. Seiner damaligen Freundin zuliebe bricht er diese ebenfalls ab. Er kämpft zu diesem Zeitpunkt bereits mit Depressionen, hat die falschen Freunde, und nach einem Disput mit seinem Bruder gelangt er an den Tiefpunkt. Er ist 21 Jahre alt, als er beginnt, Kokain zu konsumieren.

«Ich habe mich förmlich eingeschlossen. In der Wohnung war es immer dunkel», sagt Lehmann. Er mied andere Leute, ging zu Zeiten hinaus, zu denen niemand unterwegs war. «Ich fühlte mich verloren und im Stich gelassen.»

Lehmann sagt:

«Ich bin damals immer mit der Frage ins Bett gegangen: Werde ich am nächsten Tag aufstehen oder nicht?»

«Das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl, das man haben kann», sagt er. «Es ist ein Teufelskreis. Man nimmt die Drogen, aber immer mit diesem Gedanken im Hinterkopf – und dann nimmt man es wieder.» Während er über seine damalige Sucht spricht, wirkt Lehmann besonnen, er steht heute über seiner Vergangenheit. «Ich habe die Menschen wie Objekte von aussen angeschaut. Und ich selbst gehörte nicht dazu.»

Anfangs versuchte er, seine Sucht zu verstecken

Zu Beginn wussten seine Mutter und sein Stiefvater noch nichts von seiner Drogensucht. Deshalb schlief er für einige Wochen in einem Auto. Von dort ging er weiter in ein Hotel in der Nähe von Murg am Walensee. Als ihm das Geld ausging und er obdachlos zu werden drohte, meldete er sich beim Sozialamt. Dort organisierte man seinen Aufenthalt in einem Asylzentrum. Nach einigem Hin und Her fand er schliesslich eine Wohnung und einen Job.

Doch Lehmann sagt:

«Ich bin immer tiefer gefallen.»

Er schottet sich weiter ab, traut sich nicht mehr, in die Öffentlichkeit zu gehen. Dann stirbt sein bester Freund an einer Überdosis. «Sein Tod hat mich damals seltsamerweise nicht abgeschreckt. Ich habe nur noch mehr genommen – wurde oft ohnmächtig», sagt Lehmann. Erst als die zweite Hiobsbotschaft vom Tod eines weiteren Freundes kommt, beginnt sich in ihm ein Wandel zu vollziehen.

Nach drei Jahren kommt die Kehrtwende

Als im vergangenen Jahr der Lockdown kommt, ist Colin nur noch Haut und Knochen, wiegt gerade einmal 60 Kilo. Da liegen drei Jahre täglichen Konsums hinter ihm. Er weiss, dass sich etwas ändern muss.

Es sind die Menschen in seinem Leben und seine Leidenschaften, die ihm dabei helfen, sich aus der Sucht zu kämpfen. Er beginnt, American Football bei den Churer Broncos zu spielen, und zeichnet gerne. Als sein Gotti Mutter wird, bietet sie ihm die Rolle des Götti an. «Das hat mir den Rest gegeben, damit ich endgültig aufhören konnte.» Auch sein Rottweiler «Amigo» sei eines der Puzzleteile gewesen, die ihm den Anstoss dazu gegeben haben, sein Leben wieder in ruhigere Bahnen zu lenken.

«Ich würde jedem, der drogensüchtig ist, empfehlen, etwas zu finden, das einen mitzieht.» Heute findet Lehmann es wichtig, über seine Vergangenheit zu sprechen. Er hofft, damit anderen Menschen Mut zu machen, die sich in einer ähnlichen Situation wie einst er selbst befinden.



Neben American Football, Zeichnen und seinem Rottweiler «Amigo» ist auch das Kochen ein Hobby, dem Colin Lehmann in seiner Freizeit gerne nachgeht. Bild: Arthur Gamsa

Den Halt im Leben wiedergefunden

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat sich bei Colin Lehmann vieles verändert. Er sagt:

«Ich fühle, dass ich wieder dazugehöre. Alles ist heller. Ich gehe wieder hinaus, kann ruhiger einschlafen.»

Natürlich bleibe da ein bisschen Angst; er denke noch immer an seinen Freund, der gestorben ist, sagt er. Doch er habe eine neue Dankbarkeit gefunden – gegenüber seinen Freunden, seiner Familie und den Menschen, die ihn unterstützt haben.

Mit der Teilnahme am Swiss Men's Award möchte sich Colin Lehmann beweisen, dass er den Halt im Leben wiedergefunden hat. Seine letzte Freundin spielte dabei eine wichtige Rolle. «Sie war es, die mich dazu ermutigte, mich beim Swiss Men's Award anzumelden.» Wieso er denkt, dass er es schaffen kann: «Ich bin ein Allrounder und habe schon vieles gelernt. Beim Mister Right geht es nicht nur darum, hübsch zu sein.»