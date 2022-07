Appenzellerland: Flugzeug- und Heliabsturz bis dato ungeklärt

Ein Helikopterabsturz in Herisau und ein Flugzeugabsturz in Hundwil sind noch immer nicht untersucht. Bei der Unfalluntersuchungsstelle Sust stauen sich die offenen Fälle. Jetzt will man einen Zahn zulegen und die liegengebliebenen Pendenzen zügig abschliessen.

Raphael Rohner Jetzt kommentieren 13.07.2022, 19.56 Uhr