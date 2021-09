Interview mit Summerdays-Chef Christof Huber

Summerdays «Wir haben uns geweigert, den Kopf in den Sand zu stecken»: Summerdays-Festivaldirektor Christof Huber im Interview Mit dem Summerdays startet am Freitag das erste grosse Ostschweizer Festival seit Beginn der Pandemie. Der Chef spricht über Vorfreude, Herausforderungen und seinen Geheimtipp. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Christof Huber, Chef des Summerdays Festivals in Arbon und des Open Airs St. Gallen. Bild: Andri Vöhringer

Am Freitag startet das Summerdays-Festival in Arbon. Nach der letztjährigen Absage und zwei Absagen des Open Airs St. Gallen (OASG), ist es für Sie das erste grosse Festival seit zwei Jahren, sozusagen ein Neubeginn nach Corona. Welche Gefühle bewirkt das?

Ein bisschen nervös sind wir schon im Team. Man hat während den letzten Wochen beim Aufbau teils gemerkt, dass wir nicht mehr ganz so routiniert sind. Dennoch überwiegt ganz klar die Vorfreude. Als ich am Mittwoch auf dem Festivalgelände im Hafen von Arbon unterwegs war, kribbelte alles in mir. Ich dachte: In zwei Tagen geht’s los – und konnte es kaum glauben.

Da lange noch Ungewissheit herrschte, blieb dieses Jahr weniger Zeit für Organisation und Aufbau.

Es kam tatsächlich überraschend, als wir Ende Juni erfuhren, dass wir dieses Jahr doch die Türen öffnen dürfen. Das hat sofort viele Fragen aufgeworfen, ob wir das hinkriegen. Doch wir haben uns gesagt, wenn wir die Chance haben, müssen wir sie ergreifen. Das sind wir dem Publikum, den Bands, unseren Helferinnen und Helfern und auch uns schuldig.

Was waren die grössten Herausforderungen bei der Organisation?

Einerseits die grosse Unsicherheit, die während der ganzen Organisationsphase herrschte. Lange war nicht klar, ob und unter welchen Voraussetzungen das Summerdays überhaupt stattfinden kann. Das hat die Planung erheblich erschwert. Andererseits haben wir uns aktiv dafür eingesetzt, dass sich die Leute impfen lassen, damit wir die Pandemie endlich in den Griff bekommen.

Inwiefern war das eine Herausforderung?

Unser Engagement fürs Impfen hat uns nebst Lob auch sehr viel Kritik eingebracht. Es war nicht immer einfach, sich zu motivieren, wenn man auf der einen Seite von Planungsunsicherheit geplagt wird und auf der anderen von Impfkritikern unter Beschuss steht. Aber wir haben uns geweigert, den Kopf in den Sand zu stecken, und weitergemacht.

Dem Frauenfeldli – der Ersatz für das Open Air Frauenfeld – wurde zwei Wochen vor der Durchführung kurzfristig die Bewilligung entzogen. Haben Sie auch gebangt?

Ich habe in der Nacht auf Dienstag davon erfahren und war im ersten Moment tatsächlich in Sorge. Kurz darauf wurde mitgeteilt, dass das Summerdays stattfinden dürfe. Aber die Meldung hat mich dennoch getroffen.

Halten Sie es für einen falschen Entscheid?

Es liegt nicht in meiner Kompetenz, darüber zu entscheiden, ob es falsch oder richtig war. Sicher ist, dass so kurzfristige Absagen das Vertrauen der Fans schädigen. Sie überlegen sich dann zwei Mal, ob sie noch Tickets kaufen sollen.

Die Schutzmassnahmen und Zertifikatskontrollen drücken aufs Festivalbudget. Lohnt es sich trotzdem finanziell?

Das sehen wir nach dem Festival. Aber es wird sicher eine knappe Nummer.

Auf welchen Act freuen Sie sich am meisten?

Patent Ochsner ist eine Band, mit der wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, und die uns auch durch diese Krise begleitet hat. Ich freue mich sehr, sie bei unserem Neuanfang nach Corona dabei zu haben.

Und Ihr Geheimtipp?

La Nefera sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.